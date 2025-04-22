21.04.2025, 11:11 30316

В Шымкенте блогер задержан по подозрению в вымогательстве 1,2 млн тенге у педагога  

Возбуждено уголовное дело
В Шымкенте блогер задержан по подозрению в вымогательстве 1,2 млн тенге у педагога
Фото: depositphotos
Шымкент. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Шымкенте блогер задержан по подозрению в вымогательстве 1,2 млн тенге у педагога, сообщает пресс-служба департамента полиции Шымкента.

По заявлению представителя одной из общеобразовательных школ сотрудники департамента полиции города задержали гражданина С., подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денег. По предварительным данным, мужчина, используя свой медийный статус, угрожал распространением компрометирующей информации и требовал 1,2 миллиона тенге за отказ от ее публикации (...) Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - заявили в пресс-службе.



Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Проводятся необходимые следственные действия", - добавили в ДП.


Ранее блогера из Аркалыка задержали по подозрению в изнасиловании.

На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
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Теги:ЗадержаниеблогерШымкент

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22.04.2025, 08:32 1536

Сотрудника акимата ранили в Шымкенте

Полиция проводит расследование
Сотрудника акимата ранили в Шымкенте
Фото: Depositphotos
Шымкент. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудника акимата города Шымкента ранили из огнестрельного оружия. Пострадавший госпитализирован, сообщили в городском департаменте полиции.

21 апреля текущего года возле здания акимата города Шымкента имел место факт применения огнестрельного оружия. В результате происшествия сотрудник акимата получил ранение и был госпитализирован. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - проинформировали в полиции города.


Сообщается, что "подозреваемый в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания".

По факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, в рамках которого все обстоятельства происшествия будут установлены. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - отметили в полиции.


По данным в СМИ и в соцсетях, пострадавшим является заместитель акима Шымкента Руслан Берденов.

Берденов Руслан Арысбекович родился 6 марта 1985 года. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, КИМЭП. Должность заместителя акима города Шымкента занимает с февраля 2025 года. С марта 2023 года по февраль 2025 года был депутатом мажилиса.
 
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Теги:ШымкентАкиматРанениечиновник
21.04.2025, 20:35 17531

В Алматы задержали 19-летнего наркозакладчика

Начато досудебное расследование
В Алматы задержали 19-летнего наркозакладчика
Фото: Polisia.kz
Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из микрорайонов Алматы сотрудники полиции задержали молодого человека, 2006 года рождения, у которого были обнаружены свертки с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом, сообщает Polisia.kz.

По предварительным данным, изъятое вещество может являться синтетическим наркотиком.

Начато досудебное расследование. Назначена соответствующая экспертиза.

Ранее МВД Казахстана выразило серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимися фактами вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств. Только за три месяца по всей стране задержаны 23 подростка, подозреваемых в хранении и распространении запрещенных веществ.
 
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Теги:НаркотикизакладчикиЗадержание
21.04.2025, 19:08 19641

В Костанайской области суд вынес приговор за вооруженный налет на АЗС

Суд назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев
Костанай. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Аулиекольском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении Р., совершившего разбойное нападение на АЗС, сообщает пресс-служба суда.

В январе 2025 года Р., находясь в состоянии алкогольного опьянения закрыл лицо шарфом, затем вошел в помещение АЗС села Аулиеколь, угрожая ножом оператору-продавцу, потребовал передать ему все деньги, находящиеся в кассе. Оператор-продавец передала Р. все находящиеся в кассе деньги.

Потерпевшие претензий не имели, так как ущерб возмещен в полном объеме. Подсудимый Р. вину признал в полном объеме.

Суд назначил Р. наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Павлодарской области задержали подозреваемых в разбойном нападении на директора одной из крупных охранных организаций региона в городе Экибастузе.
 
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Теги:АЗСНападениеПриговор
21.04.2025, 16:10 23451

Глава Актауского городского суда получил тюремный срок за подстрекательство к взятке

Вместе с ним за решетку отправится частный судебный исполнитель
Актау. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За мошенничество и подстрекательство к даче взятки осуждены председатель Актауского городского суда и частный судебный исполнитель, сообщили в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Приговором Мунайлинского районного суда Мангистауской области председатель Актауского городского суда и частный судебный исполнитель осуждены на 9 и 8 лет лишения свободы соответственно.

Они признаны виновными в совершении мошенничества и подстрекательства к даче взятки, путем получения незаконного вознаграждения в размере 18 млн тенге, под предлогом назначения подсудимой меры наказания, не связанной с лишением свободы", - уточнили в Антикоре.


Также в качестве дополнительной меры наказания пожизненно осужденные лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор суда не вступил в законную силу.


 
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Теги:СудПредседательЧСИкоррупционеры
21.04.2025, 14:47 25236

Находившегося в розыске 11 лет преступника задержали по прилете в Усть-Каменогорск   

С 2016 года он уклонялся от правосудия, менял места проживания и тщательно избегал появления в общественных местах
Усть-Каменогорск. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Усть-Каменогорска задержан разыскиваемый с 2016 года преступник, сообщили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.



Как рассказали в полиции, 38-летний мужчина, находившийся в розыске с 2016 года, подозревается в совершении мошенничества на сумму около 5 миллионов тенге.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина был объявлен в розыск по подозрению в хищении денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. Все эти годы он уклонялся от правосудия, менял места проживания и тщательно избегал появления в общественных местах", - проинформировали в пресс-службе ведомства.


В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника удалось задержать сразу после выхода из самолета в момент прилета в Усть-Каменогорск.

В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.
 
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21.04.2025, 09:56 32906

В Алматы пресечена деятельность трех финансовых пирамид

В Алматы пресечена деятельность трех финансовых пирамид
Фото: Depositphotos
Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX. Организаторы финансовой пирамиды убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров, сообщили в пресс-службе АФМ.

Проект состоял из 9 уровней, средняя сумма вклада - 225 тыс. тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT. К примеру, по проекту Warner Bros вкладчики регистрировались в специальном приложении, приобретали доступ за криптовалюту и получали якобы начисляемые вознаграждения за просмотры трейлеров, а также за приглашение новых вкладчиков", - проинформировали в ведомстве.


В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита.

С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - отметили в АФМ.

 
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Теги:ФинпирамидаАФМ
19.04.2025, 10:00 86691

Подростка избили из зависти: в лицее прокомментировали ситуацию

Правоохранительные органы расследуют инцидент
Подростка избили из зависти: в лицее прокомментировали ситуацию
Фото: Depositphotos
Жанаозен. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Администрация лицея в Жанаозене прокомментировала случай с избиением выпускника.

В результате инцидента одного студента доставили в медучреждение. В настоящее время его состояние удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает. Ему обеспечены необходимые меры лечения и комплексная психологическая поддержка. Администрация лицея приняла соответствующие меры в образовательном и профилактическом направлении в сотрудничестве с родителями. Учащиеся, причастные к инциденту, поставлены на внешкольный учет. В настоящее время они сожалеют о своих действиях, извинились друг перед другом и примирились", - говорится в сообщении администрации лицея в аккаунте в Instagram.


Правоохранительные органы расследуют инцидент. Дело находится под непосредственным контролем Министерства образования.

В лицее также заявили, что часть информации, распространяемой в социальных сетях и некоторых СМИ, не соответствует действительности, что не только препятствует следствию, но и может негативно сказаться на психологическом состоянии пострадавшего. О какой конкретно части информации идет речь в лицее не уточнили.

Напомним, в Жанаозене воспитанники лицея избили учащегося 11-го класса. Выпускника избили сверстники прямо рядом с его домом. Сообщалось, что причиной послужила зависть, так как школьник недавно поступил в заграничный вуз на грант.
 
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Теги:ПодростокзавистьИзбиение
18.04.2025, 19:21 105896

Солдат впал в кому в Отаре: младший сержант получил 3 года

В пользу потерпевшего взысканы расходы по лечению
Солдат впал в кому в Отаре: младший сержант получил 3 года
Фото: кадр из видео Минобороны
Тараз. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В военном суде Алматинского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении Т., обвиняемого в превышении власти, сообщает пресс-служба военного суда.

В июне 2024 года подсудимый Т., командуя личным составом, нанес удар в живот военнослужащему срочной службы Ә., причинив легкий вред здоровью.

Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий и заключениями экспертиз.

Суд признал Т. виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы.

В пользу потерпевшего взысканы расходы по лечению в размере более 2 млн тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в июне 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области. Глава государства потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных.
 
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Теги:солдатИзбиениеСуд

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