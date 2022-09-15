В Жамбылской области полицейские изъяли около 1,5 тысячи запрещенных таблеток и ампул

Фото: Polisia.kz

ТАРАЗ. 13 СЕНТЯБРЯ - Около 1,5 тысячи запрещенных таблеток и ампул изъяли жамбылские полицейские в ходе ОПМ "Дермек", передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 5 по 9 сентября на территории региона проведено республиканское широкомасштабное ОПМ "Дермек". За эти дни сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области выявлен 51 факт наркоправонарушений, сообщает Polisia.kz

Из них семь уголовных преступлений, в том числе один факт по статье 297 УК РК "Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере", три факта по статье 296, часть 4, УК РК "Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере", два факта по статье 300, часть 1, УК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества" и один факт по статье 286, часть 1, УК РК "Контрабанда".

Зарегистрировано 12 фактов уголовных проступков по статье 296, части 1, 2, 3, УК РК "Немедицинское потребление наркотических средств в общественных местах, незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств".

Выявлено 32 факта административных правонарушения, из них 11 фактов по статье 426, часть 1, КоАП РК "Нарушение правил фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники", 21 факт по статье 427, часть 1, КоАП РК "Нарушение требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров".

Жамбылские полицейские в ходе ОПМ проверили 45 аптек, 5 поликлиник, 5 лечебных учреждений, 3 организации и 3 завода.

Из незаконного оборота изъято 32 кг 153 г различных наркотических средств, в частности 885 г опия, 30 кг 970 г высушенной марихуаны, 298 г 27 мг гашиша, 4 тонны 297 кг прекурсоров (серная кислота), 445 ампул морфина, 1422 лекарственных препарата, наносящих вред организму человека (дигоксин, реланиум, прамедол).