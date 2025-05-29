Захват заложников и убийство пенсионеров в Актобе: в суде озвучили подробности

Фото: Актобе таймс

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Актобе. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области начался процесс по делу о захвате заложников и двойному убийству, сообщает " - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области начался процесс по делу о захвате заложников и двойному убийству, сообщает " Актобе таймс"





В суде озвучили подробности резонансного дела.





По словам прокурора Ельдара Абиева, 40-летняя актюбинка познакомилась с будущим сожителем - подсудимым Сарсенбеком Б. в июле 2024 года через Instagram.





В суде рассказали, что ссора началась из-за того, что потерпевшая отказалась выходить за сожителя замуж.





Сарсенбек, по данным обвинения, затаил на нее обиду и решил отомстить. 13 января он пришел в дом ее родителей с рюкзаком, в который положил нож и скотч", - сообщает источник.





Сначала он напал с ножом на мать девушки.





Подсудимый нанес более 20 ударов ножом, который он заблаговременно принес с собой, по жизненно важным органам. По результатам экспертиз у Шаймагамбетовой были повреждены легкие, сердце, органы брюшной полости, также имелись многочисленные ранения обеих рук и шеи", - рассказал Абиев.





Тело пенсионерки подсудимый сбросил в подвал. Затем он напал на девушку, связал ей руки и ноги скотчем и стал избивать.





После этого он напал на ее отчима - Байгани Алиева, нанес ему ножевые ранения и несколько раз ударил по голове топором, после чего тоже сбросил в подвал.





О том, что Мира находится в заложниках, узнал ее 16-летний сын, который пришел туда вместе с сестрой погибшей. Подросток очень беспокоился из-за того, что бабушка не отвечала на звонки. Он заглянул в кухню, увидел Сарсенбека с ножом и успел сбежать. Тогда-то и вызвали полицию", - говорится в информации.





После трехчасовых переговоров силовики пошли на штурм.





Сарсенбека задержали. Обоих супругов спасти не удалось: 66-летняя женщина умерла по дороге в больницу, а ее супруг, как выяснилось, уже был мертв, когда его нашли в подвале", - пишет источник.





Дочери погибшего Байгани Алиева требуют максимального наказания для подсудимого.





Напомним, 13 января в спальном районе Актобе 40-летний мужчина взял в заложники бывшую сожительницу и ее родителей. Все происходило в доме пожилых супругов. Полиция три часа вела переговоры с преступником, но он так и не отпустил своих жертв. Дом взяли штурмом. В ходе спецоперации выжила лишь дочь пенсионеров. А ее 67-летнюю мать и 74-летнего отчима нашли в погребе. Они получили множественные колото-резаные ранения и не выжили.





Спустя почти неделю в Актобе выписали из больницы единственную выжившую заложницу.



