Житель Балхаша заявил о мошенничестве, чтобы не платить кредит

БАЛХАШ. 15 АПРЕЛЯ - В Балхаше мужчина не захотел возвращать долг по кредиту и заявилполицейским, что стал жертвой мошенничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz , 12 апреля в отдел полиции Балхаша обратился 19-летний житель с заявлением: якобы неизвестный в период с января по апрель оформил на его имя онлайн-кредит на 261 тысячу тенге.

Полицейских удивило, что потерпевший сообщал точную информацию по кредиту. Сначала его осведомленность списали на то, что его проинформировали коллекторы. Сотрудники полиции позвонили в кредитную организацию и получили совсем иную информацию. Выяснилось, что молодой человек кредит оформил сам, указав номер своего сотового телефона.

При последующем опросе потерпевший признался, что, насмотревшись в социальных сетях сообщений о мошенниках в сфере кредитования, решил не возвращать полученный кредит, для чего и сообщил о якобы совершенном преступлении.

Ранее сообщалось , о мошеннике из Костаная, оформившем более 40 онлайн-кредитов на казахстанцев. Сумма займов составляла от 30 тысяч до 50 тысяч тенге.

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