Жительница Тараза обвинила сына в изнасиловании: подозреваемый задержан

Со счета убитого подозреваемый снял более пяти миллионов тенге

12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе идет суд над 31-летним медицинским братом, подозреваемым в жутком убийстве врача-нефролога.





Актюбинский 69-летний врач-нефролог пропал в мае этого года. Поиском занимались полиция и волонтеры. А 31 мая в департаменте полиции сообщили, что врача нашли мертвым, по подозрению в убийстве задержали 31-летнего медбрата, который был хорошо знаком с убитым и знал, что у него имеется крупная сумма на банковском счете, сообщает издание "Диапазон"





Как рассказала в ходе предварительного судебного заседания гособвинитель, нефролог попросил подозреваемого помочь скачать на планшет банковские мобильные приложения. Таким способом, подсудимый получил всю информацию о деньгах будущей жертвы, узнал ПИН-коды и пароли.





В ночь на 25 мая подсудимый пришел к нему домой, хозяин квартиры, ничего не подозревая, впустил гостя в квартиру. На кухне медбрат три раза ударил врача ножом, когда тот упал, нанес еще два удара топором по голове. Связанное тело он поместил в морозильную камеру, забрал телефон, ноутбук и планшет убитого и покинул место преступления.





Со счета убитого задержанный несколько раз снимал деньги. К банкоматам он подходил в силиконовой маске. Всего он обналичил более 5 млн тенге, а с учетом украденного имущества общий ущерб, как установило следствие, превысил 7 млн тенге.





Позже через сайт объявлений подозреваемый несколько раз нанимал грузовые автомобили и перевозил морозильную камеру с телом по двум разным адресам.





На предварительном судебном заседании подсудимый заявил, что корыстного умысла у него не было, попросил переквалифицировать обвинение на менее тяжкое и чтобы его дело рассматривал суд присяжных.



