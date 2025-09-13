12.09.2025, 15:50 30731
Жительница Тараза обвинила сына в изнасиловании: подозреваемый задержан
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Тараз. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области задержали 22-летнего парня по подозрению в изнасиловании матери, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 120 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Изнасилование). В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан 22-летний подозреваемый. Он водворен в ИВС", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование дела.
Ранее в Сети распространилась информация о том, что в Таразе 41-летняя женщина подала заявление в полицию и обвинила сына в изнасиловании.
Напомним, в Абайской области студент юрфака получил пожизненное за изнасилование несовершеннолетних.
новости по теме
13.09.2025, 16:27 801
Школьника до смерти избили после футбольного матча в Жамбылской области
Рассказать друзьям
Тараз. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области футбольный матч среди старшеклассников обернулся гибелью одного из участников. Полиция возбудила уголовное дело.
В сети распространилась информация о том, что в селе Коккайнар в Шуском районе после футбольного матча между учениками 11 и 10 классов произошел конфликт. Недовольный исходом игры ученик 11-го класса избил 10-классника, в результате чего подросток скончался.
В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Двое подозреваемых 16 и 17 лет водворены в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на полное, объективное и всестороннее расследование дела.
Ранее в Таразе в День знаний зарезали школьника.
13.09.2025, 16:02 2131
Член кыргызской ОПГ задержан под Алматы
Он подозревается в убийстве, совершенном в ходе криминальной разборки в 2008 году
Рассказать друзьям
Алматы. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В пригороде Алматы задержан гражданин Кыргызстана, находящийся в межгосударственном розыске.
По информации Polisia.kz, задержанный подозревается в убийстве, совершенном в ходе криминальной разборки в 2008 году. Как сообщили в МВД Кыргызстана, он являлся активным членом ОПГ "Камчыбека Кольбаева".
Согласно данным МВД Казахстана, с начала сентября задержано 81 лицо, находящееся в розыске, и установлено местонахождение 58 без вести пропавших лиц.
В частности, в Астане задержан разыскиваемый за совершение ряда мошенничеств, сумма ущерба составляет более 160 млн тенге.
Кроме того, для стран СНГ и дальнего зарубежья задержано 28 преступников. В столичном аэропорту задержан гражданин России, который разыскивался с 2013 года МВД Республики Молдова за похищение и вымогательство 150 тысяч долларов США.
Ранее генпрокурор РК проинформировал президента о ходе расследования спецпрокурорами уголовных дел особой важности, вызвавших широкий общественный резонанс, затрагивающих интересы государства, а также дел, связанных с пытками.
13.09.2025, 09:57 8526
Сотрудник прокуратуры Павлодарской области подозревается в мошенничестве
Рассказать друзьям
Павлодар. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Павлодара заявил о мошенничестве со стороны сотрудника областной прокуратуры, заявили в пресс-службе ведомства.
Подразделением внутренней безопасности прокуратуры Павлодарской области совместно с ДКНБ по региону проведены оперативно-следственные мероприятия по заявлению жителя Павлодара о факте мошенничества, совершенного сотрудником прокуратуры области.
В настоящее время ведутся следственные действия.
Иные сведения разглашению не подлежат.
Ранее в Сети появилась информация о задержании прокурора в аэропорту Алматы за "пьяный дебош". На время проведения служебного расследования он отстранен от должности.
12.09.2025, 14:54 31961
В Актобе медбрата судят за жестокую расправу над коллегой
Со счета убитого подозреваемый снял более пяти миллионов тенге
Рассказать друзьям
12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе идет суд над 31-летним медицинским братом, подозреваемым в жутком убийстве врача-нефролога.
Актюбинский 69-летний врач-нефролог пропал в мае этого года. Поиском занимались полиция и волонтеры. А 31 мая в департаменте полиции сообщили, что врача нашли мертвым, по подозрению в убийстве задержали 31-летнего медбрата, который был хорошо знаком с убитым и знал, что у него имеется крупная сумма на банковском счете, сообщает издание "Диапазон".
Как рассказала в ходе предварительного судебного заседания гособвинитель, нефролог попросил подозреваемого помочь скачать на планшет банковские мобильные приложения. Таким способом, подсудимый получил всю информацию о деньгах будущей жертвы, узнал ПИН-коды и пароли.
В ночь на 25 мая подсудимый пришел к нему домой, хозяин квартиры, ничего не подозревая, впустил гостя в квартиру. На кухне медбрат три раза ударил врача ножом, когда тот упал, нанес еще два удара топором по голове. Связанное тело он поместил в морозильную камеру, забрал телефон, ноутбук и планшет убитого и покинул место преступления.
Со счета убитого задержанный несколько раз снимал деньги. К банкоматам он подходил в силиконовой маске. Всего он обналичил более 5 млн тенге, а с учетом украденного имущества общий ущерб, как установило следствие, превысил 7 млн тенге.
Позже через сайт объявлений подозреваемый несколько раз нанимал грузовые автомобили и перевозил морозильную камеру с телом по двум разным адресам.
На предварительном судебном заседании подсудимый заявил, что корыстного умысла у него не было, попросил переквалифицировать обвинение на менее тяжкое и чтобы его дело рассматривал суд присяжных.
Напомним, в Талгаре мужчина застрелил брата девушки, пережившей изнасилование, и похитил ее двухлетнюю дочь. Ранее семья жаловалась в полицию на насилие, но подозреваемого отпустили. По факту бездействия должностных лиц УП Талгарского района возбуждено уголовное дело.
12.09.2025, 13:02 36926
Совместную операцию по ликвидации канала кибермошенничества провели полицейские Казахстана, России и Кыргызстана
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате совместной операции киберполиции МВД Казахстана, Кыргызстана и России была пресечена деятельность транснациональной преступной группы кибермошенников, сообщает Polisia.kz.
Как рассказали в полиции, участники преступной группы организовали поставку SIM-box, с помощью которых осуществляли мошеннические действия в интернете в отношении граждан СНГ.
8 сентября в Бишкеке был задержан подозреваемый. В арендованной им квартире в ходе обыска изъяты SIM-box на 32 слота, более 70 SIM-карт, оформленных на третьих лиц, оборудования для IP-подмены, компьютеры и смартфоны.
Такие устройства позволяют преступникам совершать массовые фрод-звонки и рассылки от имени банков, госорганов и маркетплейсов. Их цель - кража денег и персональных данных", - пояснили в полиции.
За свою преступную деятельность злоумышленник еженедельно получал 500 долларов США.
В МВД отметили, что с начала года департаментом по противодействию киберпреступности изъято 77 SIM-box и около 90 тысяч SIM-карт, которые использовались мошенниками.
В ведомстве также напомнили, что с 16 сентября вступают в силу новые нормы законодательства, включая ответственность за действия дропов, ограничение онлайн-кредитования и регулирование оборота SIM-карт.
12.09.2025, 12:12 38776
Смертельное избиение пенсионера в Туркестанской области: под следствие попала и сноха погибшего
Рассказать друзьям
Туркестан. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области по факту нанесения смертельных побоев пожилому мужчине под уголовное расследование попала сноха погибшего.
По факту гибели пожилого мужчины отделом полиции Шардаринского района ДП Туркестанской области возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Сейчас он с санкции суда находится под стражей.
Наряду с этим в отношении женщины начато досудебное расследование по статье УК РК "Побои, совершенные группой лиц". В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего, в том числе с дачей правовой оценки действиям всех участников уголовного процесса. По их результатам будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.
По сообщениям казахстанских СМИ, новым фигурантом дела стала сноха убитого пенсионера.
В полиции добавили, что ранее жалоб на насилие от погибшего не поступало.
Напомним, шокирующие кадры, на которых житель Туркестанской области издевается над свои пожилым отцом, появились в соцсетях. Подозреваемого задержали.
12.09.2025, 10:33 41616
Насиловавший малолетнюю племянницу житель Жамбылской области приговорен к 22 годам лишения свободы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Тараз. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области рассмотрено уголовное дело в отношении осужденного К., обвиняемого в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера с применением насилия в отношении малолетней, а также в совершении развратных действий без применения насилия в отношении малолетней, сообщили в пресс-службе СМУС Жамбылской области.
В период с 2011 по 2015 года осужденный К., находясь у себя дома в селе Кордай, при отсутствии в доме других лиц неоднократно совершал в отношении малолетней потерпевшей Д. 2003 года рождения (племянница) изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера. В ноябре 2024 года осужденный К., находясь по адресу проживания потерпевшей Д. в селе Кордай, также пользуясь отсутствием в доме других лиц, совершил ее неоднократное изнасилование", - проинформировали в суде.
Кроме того, судом установлено, что "с мая по август 2018 года осужденный, находясь у себя дома в селе Кордай, совершал неоднократно развратные действия без применения насилия в отношении заведомо малолетней потерпевшей О. 2005 года рождения (не родственники)".
Отмечается, что вина подсудимого доказана показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертиз, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела.
Приговором суда К. признан виновным по вменяемым статьям и ему окончательно назначено 22 года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности, связанные с работой с несовершеннолетними. В пользу потерпевших с осужденного взыскана общая сумма морального вреда в размере 13 млн тенге", - сообщили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
12.09.2025, 09:54 44111
Вымогавшие деньги лжеполицейские задержаны в Алматы
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП города совместно с бойцами СОБРа задержали группу лиц, выдававших себя за сотрудников полиции и вымогавших деньги у граждан, сообщает Polisia.kz.
В ходе спецоперации у подозреваемых изъяты поддельные служебные удостоверения членов общественного объединения "Отряд содействия полиции", наручники и денежные средства.
Сообщается, что задержанные представлялись сотрудниками наркополиции, угрожали привлечением к уголовной ответственности и требовали переводы и наличные деньги.
Все трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде ареста. Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".
Это уже третий случай за год, когда мы задерживаем группы лиц, выдававших себя за полицейских... При малейших сомнениях в действиях людей, представляющихся полицейскими, незамедлительно звоните на пульт "102", - сказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.
Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности задержанных.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
13.09.2025, 10:17Опасное заболевание диагностировали у двух детей в Павлодарской области 13.09.2025, 08:4510001Инфляция и ослабление нацвалюты - Турлов озвучил прогноз для Казахстана на ближайшие годы 13.09.2025, 10:527376Казахстан увеличил добычу природного газа на 9,2% - Минэнерго 13.09.2025, 09:577361Сотрудник прокуратуры Павлодарской области подозревается в мошенничестве 08.09.2025, 12:01581636Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27521346Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28516751На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48512676Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38494656Центр обработки данных КГД появится в Казахстане 08.09.2025, 12:01581636Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27521346Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28516751На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48512676Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38494656Центр обработки данных КГД появится в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?