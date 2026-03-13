12.03.2026, 16:35 4371
Karachaganak Petroleum оштрафовали на 2 млрд тенге за сверхнормативные выбросы
Объем сверхнормативных выбросов составил 13,8 тонны
Уральск. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированная природоохранная прокуратура Западно-Казахстанской области выявила нарушения экологического законодательства в деятельности Karachaganak Petroleum Operating B.V. За сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ компания оштрафована на 2 млрд тенге, сообщили в областной прокуратуре.
Как рассказали в прокуратуре, нефтегазовая компания Karachaganak Petroleum Operating B.V. осуществляла выбросы, загрязняющие окружающую среду. Объем сверхнормативных выбросов составил 13,8 тонны.
Департаментом экологии на компанию был наложен штраф в 2 млрд тенге, который к настоящему времени взыскан.
Напомним, что в Акмолинской области незаконный сброс сточных вод предприятием стал причиной массовой гибели рыбы в реке Айдабулка. Лабораторные исследования показали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воде, после чего предприятие было оштрафовано и получило предписание устранить нарушения.
Ранее сообщалось, что Казахстан проиграл судебное дело о штрафе в 2,3 трлн тенге за нарушения в области охраны окружающей среды международному консорциуму North Caspian Operating Company N.V. - оператору Северо-Каспийского проекта по разработке нефтегазового месторождения на Кашагане. NCOC оспорил в суде иск на сумму 2,3 трлн тенге (4,2 млрд долларов США. - Прим. ред.), поданный правительством Казахстана, за сверхнормативное хранение серы на месторождении Кашаган.
