Karachaganak Petroleum оштрафовали на 2 млрд тенге за сверхнормативные выбросы

В городе повторят посадку елей на участке, где деревья уже погибали

Алматы. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Наурызбайском районе Алматы на разделительной полосе по улице Алатау готовятся высадить хвойные деревья, несмотря на то что ранее посаженные на этом же участке ели болели и засыхали. В управлении экологии города решили повторить посадку, дополнив ее липами, говорится в материале Orda.kz





Экологи и ландшафтные специалисты уже не раз предупреждали: хвойные плохо приживаются вдоль загазованных городских трасс. Ранее министр экологии РК Ерлан Нысанбаев отмечал, что хвоя выделяет смолу, на которой оседают пыль и гарь, из-за чего деревья быстро гибнут.





Ландшафтный дизайнер Татьяна Антоненко отмечает, что вдоль дорог из хвойных допустима лишь лиственница, которая ежегодно сбрасывает хвою и очищается от загрязнений. Для городских трасс лучше подходят карагач, гледичия, клен гиннала и клен татарский, а на разделительных полосах - сортовой сумах.





Специалисты также указывают, что хвойные чувствительны к загазованности и дорожным реагентам, а их иголки хуже задерживают мелкую пыль, чем листья лиственных деревьев.





Площадь листьев одного взрослого тополя или карагача (вяза) в десятки раз превышает поверхность иголок ели. Лиственные деревья гораздо эффективнее задерживают мелкодисперсную пыль (PM2.5), а это главная проблема смога в Алматы", - говорится в материале.





При этом в городе уже есть примеры неудачных посадок: сосны, высаженные ранее вдоль проспекта Райымбека и на улице Толе би возле озера Сайран, частично погибли, а оставшиеся деревья находятся в плохом состоянии.





Помимо того что хвойные деревья высаживают в совсем неподходящих местах, положение дополнительно ухудшает появление новых болезней и паразитов из-за рубежа. А за закупку непроверенных саженцев для городского озеленения отвечает акимат, отмечает издание.





Отметим, что проблема гибели деревьев, в том числе хвойных пород, в Алматы обсуждается уже несколько лет. Саженцы в городе нередко погибают спустя короткое время после высадки, что вызывает критику со стороны экологов и жителей. Причиной гибели саженцев называют слабый контроль за работой подрядчиков, отвечающих за озеленение, и недостаточный уход за новыми насаждениями.





Еще в 2023 году сенатор Нурлан Бекенов назвал огромными потерями для бюджета неприживающиеся саженцы. По его словам, приживаемость саженцев, высаживаемых по всей территории Казахстана, составляет 70%. Почти каждое третье дерево не приживается. Он подчеркнул, что особенно плохо приживаются хвойные деревья, поэтому, по мнению сенатора, необходимо рассмотреть возможность посадки других видов деревьев, более подходящих к местному климату, и минимизировать потери бюджета.







