В Алматы 15% автомобилей не прошли экологическую проверку

Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Передвижные эколаборатории проверили 42 автомобиля на проспекте Аль-Фараби - улице Дулати, проспекте Райымбек - улице Жетысуской, улице Жансугурова и Кульджинском тракте, - Передвижные эколаборатории проверили 42 автомобиля на проспекте Аль-Фараби - улице Дулати, проспекте Райымбек - улице Жетысуской, улице Жансугурова и Кульджинском тракте, сообщили в акимате Алматы.





Зафиксировано 12 превышений норм у машин с бензиновыми двигателями. Владельцы привлечены к ответственности по статье 334 КоАП РК "Об административных правонарушениях". У дизельных авто нарушений не выявлено", - проинформировали в акимате.





Сообщается, что с 12 по 19 февраля на стационарных постах проведено свыше 4 тысячи замеров. Превышения установлены у 602 автомобилей (15%) по угарному газу и по дымности.





В акимате уточнили, что проверки проводят специалисты компаний Eco Almaty и "Ренессанс Плюс" совместно с департаментом полиции города.





Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.





В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.





Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.





Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.





На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.