В Алматы намерены ввести новые экологические правила для снижение загрязнения воздуха

Рассказать друзьям

Алматы. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы намерены ввести новую систему правил, направленную на снижение загрязнения воздуха и создание комфортной, безопасной среды для жизни, сообщили в пресс-служба акима мегаполиса.





Речь идет о проекте правил охраны воздуха - "О введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха". Данный документ задает единые стандарты чистоты для всех сфер городской жизни", - пояснили в акимате.





Как подчеркнул эксперт по законотворческой работе Ерлан Бузурбаев, проект охватывает автотранспорт, промышленность, строительство, общепит и частный сектор, использующий твердое топливо, - это одни из основных источников загрязнения воздуха в Алматы. В каждой из этих сфер определены конкретные меры, направленные на сокращение выбросов и переход на более экологичные технологии.





Новые экологические требования также предусматривают создание зон пониженных выбросов, развитие системы экологического мониторинга на базе постов, мобильных лабораторий и цифровой платформы "Чистый город", - заявили в пресс-службе.





По словам экологиста Евгения Мухамеджанова, подобные подходы уже доказали эффективность в крупных мегаполисах мира. Лондон, Дубай и Пекин смогли добиться значительного снижения смога за счет строгих стандартов, модернизации транспорта и перехода на чистую энергетику.





Уже несколько лет улучшается ситуация с общественным транспортом в Алматы, а это главный стимулирующий фактор отказа от собственного авто. В том числе для тех, кто въезжает в город", - добавил Евгений Мухамеджанов.





По мнению экспертов, принятие проекта создаст основу для долгосрочных экологических решений, снизит уровень смога, особенно в зимний период, и улучшит здоровье горожан. Алматы становится первым городом Казахстана, внедряющим комплексный подход к охране атмосферного воздуха, шаг за шагом двигаясь к чистому будущему.





Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.





В акимате рассказали , что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.





Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.





Накануне начала учебного года в социальных сетях алматинцы выкладывали видео с переполненными остановками, толпами в автобусах, метро и других общественных местах, показывая, как выглядит город в часы пик. В преддверии начала учебного года горожане опасались пробок на дорогах и переполненного общественного транспорта в часы пик. Некоторые обращались к абитуриентам с просьбой пересмотреть свой выбор и поехать получать образование в другой город.





Также в соцсетях получил популярность ролик алматинца, который сравнил проезд в час пик по проспекту Аль-Фараби с перелетом до Ташкента.





Многокилометровые пробки в часы пик стали обыденностью для горожан. Неблагоприятные погодные условия и ремонт дорог становятся причиной десятибалльных пробок на дорогах мегаполиса. Люди часами ждут общественного транспорта, а стоимость услуг такси вырастает в несколько раз.





Для борьбы с заторами в часы пик акимат предложил внедрить новый график работы и учебы, а сотрудникам частных компаний перейти на удаленный режим работы.





Также отметим неутихающие споры вокруг работ по благоустройству рощи Баума в Алматы. Как заверяют в акимате, благоустройство рощи не предусматривает вырубку деревьев, ни одно дерево не будет вырублено. При этом подчеркивается, что что 9% деревьев (9 тыс. 300 деревьев. - Прим.ред.) от общего количества признаны "аварийными".





Активисты назвали проводимые в роще работы преступлением и потребовали прекратить реализацию проекта.





Экоактивистка Салтанат Ташимова опубликовала видео, на котором запечатлено, как грузовик едет вплотную к дубам по дорожке рощи. После проезда техники на коре деревьев образовались повреждения.



