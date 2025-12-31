Зоны с низкими выбросами, требования к транспорту: в Алматы утверждены правила охраны воздуха

Фото: Kazakhstan Today

Алматы. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты маслихата Алматы на внеочередной сессии приняли "Правила охраны атмосферного воздуха", которые предусматривают некоторые ограничения на эксплуатацию автомобилей и другие нормы, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.





Правила охраны атмосферного воздуха направлены на поэтапное снижение загрязнения и упорядочивание экологических требований. Необходимость мер подтверждена расчетами за 2024 год: общий объем выбросов в Алматинской агломерации составил 225 тыс. тонн.





Правилами вводятся следующие требования к автопаркам: ограничение холостого хода, системы очистки, регулярный контроль. Планируется поэтапное обновление автопарка до Евро-5 с последующим переходом на газ и электротранспорт.





Предусмотрено поэтапное внедрение зон с низким уровнем выбросов (LEZ), где будет запрещено использование угля при наличии газа, сжигание отходов и применение пиротехники; генераторы и спецтехника должны работать с системами очистки. В таких зонах смогут ездить только соотвествуюзие экологическим требованиям автомобили", - рассказали в акимате, отметив, что за нарушение правил последует административная ответственность.





На сессии депутаты также обсудили вопрос введения платного въезда в город. Замакима Алматы Алмасхан Сматлаев отметил, что пока данную норму вводить не будут.





Сейчас мы только определяем зоны, куда не будут въезжать Евро-0, и это будет работать в пилотном режиме. Для того чтобы вводить платность в экологические зоны, мы должны входить в Экологический кодекс", - пояснил Сматлаев.





Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.





В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.





Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.





Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.





На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.







