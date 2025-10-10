Казахстан и Россия договорились о строительстве нового газопровода

Роман Скляр и Алексей Миллер обсудили перспективы взаимодействия в газовой отрасли

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей встречи председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр обсудили перспективы развития взаимодействия в газовой сфере, - В рамках рабочей встречи председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр обсудили перспективы развития взаимодействия в газовой сфере, сообщает пресс-служба компании "Газпром".





В ходе встречи вице-премьера РК и главы "Газпрома" был подписан меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан.





Также подписано соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России. Документ фиксирует договоренности о сотрудничестве в области переработки газа Карачаганакского месторождения на мощностях Оренбургского газоперерабатывающего завода, который будет модернизирован.





Собеседники отметили нацеленность сторон на долгосрочное сотрудничество с учетом возрастающей потребности Казахстана в природном газе.





Напомним, в Казахстане завершили строительство ветки газопровода Талдыкорган - Ушарал, который обеспечит подачу газа в 66 населенных пунктов области Жетысу.



