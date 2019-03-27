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Автобус с казахстанцами попал в ДТП в Новосибирской области

12.11.2018, 20:30 6479
Новосибирск. 12 ноября. Kazakhstan Today - Автобус с казахстанцами опрокинулся в кювет после столкновения с грузовиком в Новосибирской области, передает Kazakhstan Today.

Автобус следовал из Новосибирска в Шымкент. В Коченёвском районе на федеральной трассе "Р-254" в результате столкновения с грузовиком автобус съехал с трассы в кювет и опрокинулся на бок. В автобусе находилось 46 человек, в том числе 1 водитель, все жители Республики Казахстан. В аварии пострадали 6 человек, сообщает "Вечерний курьер".

К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы. В оказании помощи были задействованы 24 человека и 9 единиц техники.

Все пострадавшие госпитализированы каретой скорой медицинской помощи в центральную районную больницу Коченевского района. Оставшиеся пассажиры были эвакуированы в пункт временного размещения, организованный местной администрацией в кафе-гостинице "Актин". Позже все пассажиры были отправлены в пункт назначения резервным автобусом перевозчика.

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