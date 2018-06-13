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Двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа больницы в Таразе13.06.2018
Происшествия  14:29

Тараз. 13 июня. Kazakhstan Today - Двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа больницы в Таразе, передает Kazakhstan Today.

Малыш проходил лечение в Областной инфекционной больнице, где находился вместе с матерью. Накануне днем, оставшись без присмотра, ребенок выпал из окна медучреждения, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области.

"Когда мать вышла из палаты, оставив ребенка без присмотра, он выпал из окна второго этажа. Сейчас малыш находится на лечении в Жамбылской областной детской больнице с диагнозом: "закрытая черепно-мозговая травма", - отметили в облздраве.

В пресс-службе уточнили, что состояние ребенка стабильное, он находится в сознании.
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