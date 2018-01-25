Минобороны РК сообщило о поисках сбежавшего из войсковой части рядового

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Минобороны РК сообщило о поисках сбежавшего из войсковой части рядового24.01.2018
Происшествия  15:46

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - Министерство обороны Казахстана в среду распространило официальное сообщение о поиске рядового, самовольно покинувшего войсковую часть, передает Kazakhstan Today.

"21 января текущего года военнослужащий срочной службы войсковой части 21450 рядовой Ж. Бозбанов самовольно оставил расположение части. В настоящее время силами личного состава воинской части, отделом военной полиции Гвардейского гарнизона совместно с местными органами внутренних дел организованы необходимые поисковые работы", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
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