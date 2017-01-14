На ТЭЦ-2 в Темиртау за три дня аварийно остановились три котла

Караганда. 14 января. Kazakhstan Today - На ТЭЦ-2 в Темиртау за три дня аварийно остановились три котлоагрегата, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

По информации акимата, 11 января, в 17.40, аварийно остановили котлоагрегат №5 из-за свища на пароперегревателе, КА №5 планируют включить в работу 14 января в 06.00, передает Kazakhstan Today.

Далее 12 января, в 22.20, аварийно остановили котлоагрегат №3 из-за свища на экране. На следующий день, 13 января, в 13.15, КА №3 поставили в растопку, в 19.00 котлоагрегат планируют включить в работу.

В 09.15 13 января аварийно остановили котлоагрегат №1 из-за неисправностей сальников на подаче воды. Срок завершения работ - до 14 января, проинформировали в пресс-службе.

По данным акимата, вечером 13 января в работе находились три котла (№2, 4, 6), три турбогенератора (№1, 2, 4), шесть основных бойлеров, пиковый котел №6. По состоянию на 16.00 13 января давление теплоносителя от ТЭЦ-2 составляет 8,8/2,0 атм. Температура теплоносителя от ТЭЦ-2 по графику должна составлять 84/51 градуса, при температуре наружного воздуха -12 градусов. По факту температура теплоносителя накануне составлял 69/42 градуса.

В целом, как отметили в пресс-службе, объекты жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме. Теплоснабжение города находится на постоянном контроле.

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