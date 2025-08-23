Одна женщина погибла и еще одна госпитализирована в результате наезда поезда в ВКО
Трагедия произошла 22 августа 2025 года на перегоне Коршунова - Оскемен-1
Усть-Каменогорск. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Одна женщина погибла и еще одна госпитализирована в результате наезда поезда в Восточно-Казахстанской области.
По данным АО "НК Казахстан темір жолы", трагедия произошла 22 августа 2025 года на перегоне Коршунова - Оскемен-1 (участок Оскемен-1 - Риддер), примерно в 10.20.
Машинист поезда применил экстренное торможение в связи с нахождением на железнодорожных путях двух женщин. Избежать наезда не удалось. В результате происшествия одна женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, другая доставлена в больницу", - сообщили в пресс-службе компании.
КТЖ выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшей и желает скорейшего выздоровления пострадавшей.
Компания настоятельно призывает граждан строго соблюдать правила нахождения вблизи железнодорожных путей, быть предельно внимательными и осторожными. Железная дорога - зона повышенной опасности. Несоблюдение элементарных правил безопасности может привести к трагическим последствиям", - обратились к казахстанцам в КТЖ.
Ранее в Шымкенте водитель легковушки спровоцировал ДТП с тепловозом.
Несмотря на ужесточение ответственности за нарушение правил безопасности на железной дороге, в Казахстане регулярно происходят аварии на железнодорожных путях, виновниками которых становятся водители легковых и грузовых авто, а иногда и автобусов.
1 июня на перегоне Састөбе - Ынтымақ (участок Түлкібас - Шымкент) на железнодорожных путях обнаружена брошенная легковая автомашина. Водитель покинул место происшествия. Инцидент повлиял на график движения поездов.
Ранее в Алматинской области легковушка въехала под поезд.
19 мая водитель джипа спровоцировал столкновение с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Матай и скрылся с места происшествия.
10 мая в Костанае тепловоз столкнулся с легковым авто.
7 мая на перегоне Кайрат - Байсерке грузовой поезд применил экстренное торможение из-за нахождения постороннего человека на железнодорожном пути.
4 мая пассажирский автобус, железнодорожный состав и легковой автомобиль столкнулись в Таразе.
27 апреля тракторист погиб при столкновении с поездом на переезде Есиль - Аркалык.
13 марта застрявший на рельсах джип чуть не стал причиной железнодорожной аварии в Алматинской области.