Талдыкорган. 25 августа. Kazakhstan Today - Пассажир рухнувшего в Алматинской области самолета находится в тяжелом состоянии, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, в Алматинской области произошло крушение частного самолета малой авиации, принадлежащего ТОО "Олжа Бастау". На борту самолета находились два человека, один из них - пилот - погиб. Авиакатастрофа произошла в неконтролируемом воздушном пространстве - в 20 километрах северо-восточнее населенного пункта Жидели Алматинской области.

"Тип самолета - МAULE М-7-260С, производство США. ТОО "Олжа Бастау" не имеет сертификата эксплуатанта или свидетельства авиационных работ, выданного Комитетом гражданской авиации МИР РК. Эксплуатант ТОО "Олжа Бастау" относится к авиации общего назначения, состоит на учете в Комитете гражданской авиации МИР РК", - сообщили в пресс-службе МИР РК.

Как сообщает канал КТК , для пилота и пассажира МAULE М-7-260С это был обычный рейс. Легкомоторный самолет выполнял частный рейс из аэропорта Бурундай. Лететь было не больше 180 километров. Судно должно было приземлиться на южном побережье озера Балхаш. Но что-то пошло не так. В 11.45 самолет рухнул близ населенного пункта.

Позже стало известно: судном управлял 63-летний Анатолий Меньшиков. Почти полвека он посвятил авиации. Пилот провел за штурвалом больше 12 тысяч часов. Близкие рассказывают, что он намеренно перенес рейс, чтобы попасть на венчание дочери. Вторым участником полета был 35-летний Орынгали Зикербаев. Мужчина чудом остался жив. С многочисленными переломами его доставили в алматинскую больницу.

"В ходе обследования установлен диагноз: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом поперечных отростков пятого, четвёртого позвонков, поясничных позвонков. Травма костей таза, с переломом костей таза. Ушиб лобной области, ушибы, ссадины грудной клетки, травматический шок первой степени. Состояние больного тяжёлое. После обследования больной был поднят в отделение реанимации", - прокомментировал и.о. заместителя главного врача по хирургии клинической больницы №7 Алматы Камбар Байжигитов.

Пострадавший находится в сознании, но врачи пока не берутся делать прогнозы.

Напомним, эта авиакатастрофа - уже третья за последний месяц. 27 июля 2017 года, в 09.05, в районе села Шолакай Панфиловского района Алматинской области, после выполнения авиационно-химических работ, при выполнении левого разворота произошло авиационное происшествие с самолетом Як-12М, регистрационный номер UP-LA127. Пилот и служебный пассажир погибли.

10 августа потерпело крушение воздушное судно TecnamP-2002JF, принадлежащее Академии гражданской авиации. Самолет упал недалеко от аэродрома Азем, также в Алматинской области. На борту находились инструктор-пилот ТОО "TrainingcenterPart-FCL" С. Курченко и курсант Академии гражданской авиации А. Абишев, они погибли.

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