Полиция проводит проверку по факту огнестрельного ранения главы Павлодарского облздрава

Павлодар. 26 декабря. Kazakhstan Today - Полиция проводит проверку по факту огнестрельного ранения главы управления здравоохранения Павлодарской области, сообщили в пресс-службе регионального ДВД.

"В ходе досудебного расследования установлено, что пострадавший по окончании охоты, при укладке ружья, по своей неосторожности произвел собственноручно выстрел со своего двуствольного ружья. При себе он имел разрешение на хранение и ношение гражданского охотничьего оружия, а также путевку на охоту", - рассказали в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в ДВД, данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 114 УК РК. Проверка продолжается.

Как сообщалось ранее, 25 декабря в результате неосторожного обращения с охотничьим гладкоствольным оружием руководитель управления здравоохранения Павлодарской области Нурлан Касимов получил огнестрельное ранение левого плеча. Его доставили в Павлодарскую областную больницу и прооперировали. По словам замначальника областного управления здравоохранения Нурлана Уразалина, состояние пострадавшего стабильное.

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