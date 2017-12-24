Пострадавшая при самоподжоге отца молодая жительница Алматинской области скончалась в больнице

Талдыкорган. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Алматинской области скончалась девушка, ставшая жертвой самоподжога собственного отца, передает Kazakhstan Today.

Как проинформировали в управлении здравоохранения региона, у 18-летней девушки было поражение 90% тела и 30% дыхательных путей. Она скончалась этим утром в Центральной районной больнице Илийского района.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в поселке Отеген батыра Илийского района в ночь с 19 на 20 декабря. Виновник происшествия, проживавший в другом селе, приехал в общежитие к своей бывшей жене и двум детям - сыну 12 и дочери 18 лет. По неизвестной пока причине ночью мужчина поджег себя, в результате чего погибли он и его сын. Дочь была доставлена в больницу с сильными ожогами. Матери детей удалось спастись. По этому факту начато расследование по статье "Убийство".

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