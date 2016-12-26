Пропавшего в Аягозе 22 декабря мальчика нашли повешенным на кладбище

Усть-Каменогорск. 26 декабря. Kazakhstan Today - Пропавшего в Аягозе 22 декабря 11-летнего мальчика нашли повешенным на кладбище.

Ребенок 22 декабря ушел из дома, когда родители были на работе. Около шести часов мать мальчика не застала его и позвонила классному руководителю - ребенок учился со второй смены и обычно возвращался раньше. Однако учительница сказала, что он не приходил в школу. После чего мама позвонила родственникам, а затем обратилась в полицию, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в ДВД ВКО в поисках участвовали полицейские, военнослужащие и местные жители. 24 декабря было найдено тело ребенка, пишет YK-news.kz

"Следов насилия на теле не обнаружено. Сейчас проводятся экспертизы и следственные мероприятия. Дело взято на особый контроль руководства", - рассказал руководитель пресс-службы ДВД ВКО Бакытжан Торгаев.

Из неофициальных источников стало известно, что мальчика нашли повешенным на кладбище. По предварительной версии, школьник привязал себя к памятнику на могиле. Что могло послужить причиной такому поступку - неизвестно. В социальных сетях жители Аягоза выражают сомнение, что мальчик из благополучной семьи мог пойти на такой отчаянный шаг.

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