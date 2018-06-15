В Алматы горела крыша автовокзала "Саяхат" и пять бутиков

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В Алматы горела крыша автовокзала "Саяхат" и пять бутиков15.06.2018
Происшествия  00:07

Алматы. 15 июня. Kazakhstan Today - В Алматы горела крыша автовокзала "Саяхат" и пять расположенных рядом бутиков, передает Kazakhstan Today

Как сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям РК Руслан Иманкулов, 14 июня, в 22.26, на проспекте Суюнбая загорелись пять торговых бутиков ТОО "Саяхат-Нурансар". Площадь пожара в бутиках - 140 квадратных метров.

Также горела кровля здания автовокзала "Саяхат" на площади 10 квадратных метров. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Пожар локализован в 22.55 и ликвидирован в 23.08. Жертв и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Пожар тушили 42 пожарных и 12 единицы специализированной пожарной техники, проинформировал Иманкулов.

Как уточнила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова, горение бутиков произошло на территории, примыкающей к автовокзалу "Саяхат".

"В ходе тушения пожара из помещения бутиков вынесены 6 газовых баллонов: 3 по 50 литров и 3 по 25 литров. Жертв и пострадавших нет", - отметила она.
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