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В Алматы "Мерседес" на полном ходу столкнулся с автобусом26.08.2017
Происшествия  15:43

Алматы. 26 августа. Kazakhstan Today - В Алматы "Мерседес" на полном ходу столкнулся с автобусом, передает Kazakhstan Today.

Столкновение произошло на проспекте Достык. Очевидцы утверждают, что легковушка ехала на большой скорости и на повороте резко начала тормозить. Ее вынесло на "встречку", где она на полном ходу врезалась в автобус №12, сообщил patrul.kz.

По предварительной информации, пострадали девушка-водитель "Мерседеса", двое ее пассажиров и шесть человек из автобуса, в том числе двое детей.
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