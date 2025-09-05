В Алматы автобус сбил двух девушек на электросамокате

Девушки 2008 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в больницу

Алматы. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы две девушки, передвигавшиеся на электросамокате, попали в больницу, после того как их сбил автобус на пешеходном переходе.





По данным местной полицейской службы, ДТП произошло в 12.30 в Алмалинском районе Алматы.





Водитель автобуса марки "Фотон", следуя по улице Макатаева в восточном направлении, допустил наезд на двух девушек, которые передвигались на электросамокате по улице Валиханова на север по пешеходному переходу", - сообщили в департаменте полиции Алматы.





Девушки 2008 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники управления полиции Алмалинского района.





В конце августа автобус спровоцировал массовое ДТП в Алматы.





Ранее в Астане 14 человек пострадали в ДТП с автобусом.





В начале июля в Алматы женщина погибла в результате ДТП с участием автобуса.





2 июня в Астане автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон. Бригады скорой помощи доставили в стационары 15 человек. Из них трое были госпитализированы. В реанимацию попали женщина и восьмилетняя девочка, которой медики ампутировали обе ноги.





Спустя месяц в столице произошло еще одно ДТП с автобусом, в котором пострадали 3 человека.



