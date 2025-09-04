Казахстанец запустил петицию о запрете езды самокатов по тротуарам
Алматы. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте ePetition появилась петиция о запрете движения электросамокатов, электробайков, велосипедов и иных средств индивидуального транспорта в пешеходных зонах.
Тротуары, пешеходные зоны, скверы и парки предназначены исключительно для безопасного движения пешеходов, но сегодня они искусственно превращены в зоны повышенного риска. Хаотичное движение этих средств создает условия, при которых каждый выход из дома может закончиться серьезными травмами, а их беспорядочная парковка препятствует нормальному передвижению пешеходов", - считает автор петиции.
По его мнению, право на безопасное передвижение не привилегия, а базовое право человека, и его обеспечение - прямая обязанность государства.
Каждая травма является следствием не только безответственности водителей и шеринговых компаний, но и результатом бездействия государства. Статистика фиксирует значительный рост числа происшествий и травм с участием данных средств передвижения, и это только зарегистрированные случаи. Принятые поправки к ПДД являются слабыми полумерами, а граждане также ежедневно подвергают себя опасности, особенно пожилые люди и дети. Тотальный контроль этих видов транспорта со стороны полиции де-факто невозможен, так как требует привлечения слишком большого количества ресурсов, а наказания за нарушения минимальны и не останавливают ни нарушителей, ни шеринговые компании", - подчеркивает автор.
В пример он привел международный опыт.
В Германии и Франции введен полный запрет на движение электросамокатов по тротуарам, за нарушение назначаются крупные штрафы. В Китае и Великобритании движение таких средств допускается только в специально отведенных зонах. В Сингапуре подобное нарушение влечет уголовную ответственность", - говорится в петиции.
Автор потребовал:
- Ввести полный запрет на движение электросамокатов, электробайков, велосипедов и иных средств индивидуального транспорта по тротуарам, пешеходным дорожкам, скверам и паркам - без исключений
- Ужесточить контроль со стороны полиции и обеспечить системное пресечение нарушений
- Установить строгую, вплоть до уголовной, ответственность для нарушителей
- Ввести жесткие штрафы и санкции в отношении водителей и компаний проката, допускающих использование своих средств на тротуарах
Безопасность граждан страны должна быть абсолютным приоритетом, а интересы отдельных лиц и частных компаний не могут быть поставлены выше жизни и здоровья людей. Тротуары должны снова стать безопасными и принадлежать только пешеходам", - резюмировал автор петиции.
В Казахстане с начала года произошло свыше 210 ДТП с участием электросамокатов, в связи с чем Министерство внутренних дел ужесточает меры в отношении водителей электросамокатов и кикшеринговых компаний.
Напомним, вчера сообщалось, что в Алматы во время рейда выявлено свыше 11 тысяч нарушений среди пользователей электросамокатов, из них 1076 - за одни сутки.