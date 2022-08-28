В ДТП в Карагандинской области погибли двое взрослых и трое детей

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

КАРАГАНДА. 27 АВГУСТА - Супруги и трое их детей погибли в ДТП в Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным полиции, еще один ребенок находится в больнице.

26 августа около 23.00 на автодороге Балхаш - Приозерск в 23-м км от поселка Гульшат в направлении города Приозерск 35-летний водитель автомашины "Опель Вектра", выехав на реконструированную закрытую дорогу (предупреждающие знаки имеются), допустил лобовое столкновение с автомашиной "Хово" под управлением 25-летнего водителя", - сообщается в Telegram-канале МВД РК.

В результате ДТП водитель, его 30-летняя пассажирка (супруга) и трое их несовершеннолетних детей скончались на месте происшествия, еще один ребенок госпитализирован.

Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.