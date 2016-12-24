В Караганде игравший с пистолетом военнослужащий выстрелил в живот сослуживцу

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В Караганде игравший с пистолетом военнослужащий выстрелил в живот сослуживцу24.12.2016
Происшествия  18:38

Караганда. 24 декабря. Kazakhstan Today - 23-летний сержант-контрактник из войсковой части №22750 Министерства обороны, играя с пистолетом марки "Глок-17", выстрелил в живот сослуживцу, сообщили в канцелярии военного суда Карагандинского гарнизона.

По данным суда, инцидент произошел у контрольно-пропускного пункта войсковой части. "Подсудимый произвел перезаряжение пистолета, то есть дослал патрон в патронник, после чего направил оружие в сторону сослуживца и нажал на спусковой крючок. В результате произошел выстрел", - сообщили в канцелярии, передает Kazakhstan Today.

Солдат был ранен в живот. Скорая помощь доставила его в реанимацию, поскольку травма оказалась тяжелой. Операция завершилась успешно.

В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 462 УК РК (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих).

Но в зале суда потерпевший заявил о примирении с подсудимым, пояснив, что тот компенсировал ему расходы на лечение и возместил компенсацию за причиненные моральные страдания. Прокурор согласился с прекращением уголовного дела по причине примирения сторон.

"Судья военного суда Карагандинского гарнизона вынес постановление о прекращении производства на основании статьи 68 УК РК "Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением". Подсудимый был освобожден от уголовной ответственности в зале суда", - сообщили в военном суде.
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