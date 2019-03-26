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В Омске водитель "Тойоты" сбил студентку из Казахстана, девушка погибла

25.03.2019, 20:27 3592
Омск. 25 марта. Kazakhstan Today - В Омске водитель автомобиля "Тойота-Старлет" сбил студентку из Казахстана, девушка погибла, передает Kazakhstan Today.
 
По информации портала bk55.ru, очевидцы происшествия сообщили, что 23 марта, около десяти часов вечера, на улице Красный Путь у остановки "Городок Водников" водитель автомобиля "Тойота-Старлет" сбил 19-летнюю студентку из Казахстана. Девушка переходила дорогу на зеленый свет.
 

Ехал быстро. Удар был сильный, лобовое разбито было. Девушка в тяжелом состоянии. Скорая, благо, проезжала мимо. Осталась жива. Увезли в БСМП-1. Просьба к очевидцам: у кого-то есть точно запись видеорегистратора. Я очевидец и свидетель", - написал в группе ВК "Инцидент Омск" свидетель происшествия. 

 
Позже портал сообщил, что пострадавшая скончалась.
 
Как сообщили в пресс-службе МИД РК, девушка была студенткой второго курса Омского государственного технического университета. Родственникам погибшей сообщили о происшествии.
 
По данному факту Следственным управлением УМВД России по Омской области проводятся следственные действия.
 

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