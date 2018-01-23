Уральск. 22 января. Kazakhstan Today - В Уральске женщина погибла, упав в открытый канализационный люк, передает Kazakhstan Today.
"Женщина, 1984 года рождения, упала в открытый люк канализации. От полученных травм она скончалась", - пишет "Уральская неделя" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО.
Трагедия произошла 18 января, около девяти часов вечера, в 4-м микрорайоне, около дома №9. Женщину в люке обнаружили патрульные Нацгвардии.
"Погибшая была безработной и без определённого места жительства", - уточнил пресс-секретарь ДВД области.
Ранее в СМИ проходила информация, что женщину обнаружили с ножевым ранением головы и что по данному факту возбуждено уголовное дело. В полиции эту информацию опровергли.
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