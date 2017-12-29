В Жамбылской области на путях сгорел внедорожник, забитый наркотиками

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В Жамбылской области на путях сгорел внедорожник, забитый наркотиками29.12.2017
Происшествия  10:41

Тараз. 29 декабря. Kazakhstan Today - В Жамбылской области разыскивают хозяина "Ленд-Крузера", который оставил свою забитую наркотиками машину на железнодорожных путях, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел рано утром между станциями Шыганак и Бурылбайтал. Машинист поезда Караганда - Шу не сразу увидел на путях автомобиль. Говорит, пытался экстренно затормозить, но ничего не вышло, сообщает телеканал КТК.

Из-за столкновения машина загорелась. Огонь перекинулся на один из вагонов. Тушили и разбирали груз больше часа. А вот в машине нашли коноплю. Причем вытащить успели только часть - около 20 килограммов. Остальное сгорело.

Примечательно, что внедорожник был без номера и водителя. Теперь его ищут.
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