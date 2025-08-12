Водитель одного из алматинских автобусов напал на пассажира после замечания
Алматы. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель одного из алматинских автобусов напал на пассажира после того, как он сделал шоферу замечание из-за использования мобильного телефона во время управления транспортом, передает корреспондент агентства.
Видео инцидента распространилось в Сети.
На мое замечание и вопрос, знает ли он, что пользоваться смартфоном, держа его в руках во время вождения, запрещено, данный водитель отреагировал крайне агрессивно. Со словами "пошел отсюда" он ударил меня по руке, выбил телефон из рук. Подняв телефон, я направился обратно в салон, чтобы не провоцировать дальнейший конфликт. Отснятого видео было достаточно для обращения по факту нарушения ПДД. Водитель тем временем, видимо, посчитал, что недостаточно меня "наказал". Остановив автобус, он пытался вытолкнуть меня из салона наружу, применив физическую силу. После нападения на меня и явно переоценив свои силы данный водитель отказался вести автобус дальше, пока я не выйду из него. Естественно, я отказался. Невольными пострадавшими данного инцидента оказались все пассажиры данного рейса, поскольку водитель самовольно отказался выполнять свои должностные обязанности и отказался ехать якобы по моей вине", - говорится в описании к видео, опубликованном в инстаграм-паблике kris_p_akimat.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту проводится проверка.
Личности участников установлены. Действиям водителя будет дана принципиальная правовая оценка с учетом требований законодательства", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 10 июня в Турксибском районе Алматы пассажирский автобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пятью автомобилями.
2 июня в Астане автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон. Бригады скорой помощи доставили в стационары 15 человек. Из них трое были госпитализированы. В реанимацию попали женщина и восьмилетняя девочка, которой медики ампутировали обе ноги.