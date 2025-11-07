Эксперты призвали вернуть роще Баума статус особо охраняемой территории республиканского значения Эксклюзив КТ
Фото: Акимат Алматы
Коллектив экспертов в области охраны природной среды "Экологическое общество Алматы" в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказал о ситуации с рощей Баума в городе Алматы и призвал вернуть ей статус особо охраняемой природной территории республиканского значения.
Расскажите, пожалуйста, о роще Баума. Почему она считается памятником алматинской природы и чем уникальна?
- Роща Баума это крупный лесной массив в Алматы, который благодаря статусу памятника природы, заповедному режиму охраны многие годы сохранялся и развивался в естественном состоянии. Роща Баума является памятником алматинской природы из-за уникальной нетронутой человеком природной экосистемы, богатого биоразнообразия, произрастающих лесных насаждений коренных местных пород (вяз, тополь) и травянистых растений, свойственных Алматинскому региону, а также множества обитающих птиц, белок и насекомых. Роща Баума уникальный единичный объект растительного мира, имеющий особое научное и экологическое значение, единственный девственный лес на территории города Алматы.
Известно, что рощу сажали всем миром в городе Верном, ухаживали и поддерживали ее состояние в период СССР. Можно ли считать рощу Баума народным достоянием Алматы?
- Несомненно, памятник природы - роща Баума это не только народное достояние города Алматы, но и национальное природное достояние Республики Казахстан. В Казахстане леса занимают всего 5% площади, из которых половина саксаул. Поэтому памятник природы "Роща Баума" это особо ценный лесной массив государственного лесного фонда, нуждающийся в сохранении, усиленной государственной охране и защите. Но, к сожалению, в настоящее время осуществляется незаконная деятельность по принудительному искусственному преобразованию рощи Баума из лесного массива, лесного памятника природы в городской типовой парк, а это самое настоящее преступление против природы, против государственных интересов страны и народа, нынешних и будущих поколений.
Расскажите об основателе рощи - господине Бауме. Почему именно эта территория была выбрана для посадок?
- Эдуард Оттонович Баум окончил Петровскую земледельческую и Лесную академию с ученой степенью кандидата лесоводства и Санкт-Петербургский земледельческий институт со степенью кандидата сельского хозяйства. В 1874 году направлен в город Верный (ныне Алматы) Семиреченской области. В 1876 года был назначен на должность семиреченского областного лесничего (старшего лесного ревизора). Под руководством и при непосредственном участии Эдуарда Баума были посажены несколько лесных рощ на территории города и всего Семиречья, обсажены деревьями улицы и тракты, взяты под строгую охрану горные леса, созданы лесные питомники для выращивания посадочного материала. Баум составлял проекты, положения и инструкции по лесному и зеленому строительству в области и городе, охране и защите насаждений.
Как известно, в 1868 году глава Семиреченской области отдал приказ о закладке лесной рощи по дороге на Капал (ныне проспект Суюнбая), но деревья, состоящие из европейских пород, неподходящие к местным почвенно-климатическим условиям, не приживались. После чего глава области передал рощу (ныне роща Баума) под надзор областного лесничества. В 1877 году заведующим Казенной лесной рощи стал областной лесничий, ученый-лесовод Эдуард Баум, именно он внес большой вклад в ее создание, возглавив посадочные работы.
Насколько научно обоснованным был выбор пород деревьев? Какие принципы использовались при их размещении?
- При создании рощи Эдуард Баум как ученый-лесовод применил научно обоснованный подход к выбору пород деревьев. Он учитывал климатические, почвенные и географические условия нашего города и области. В долине реки Или лесовод выявил местный вид деревьев вяза, обозначил эту древесную породу как наиболее подходящей для лесоразведения в Семиречье. Местный вид вяза является самой стойкой, надежной и долговечной породой с крепкой древесиной, выдерживающей засуху, жару, морозы и ветры. Немаловажным фактором в выборе вяза был также его быстрый рост, за первые 10 лет дерево достигает почти 10 метров, а широкая раскидистая густая крона предотвращает быстрое испарение почвенной влаги за счет затенения земли от солнца и снижения скорости ветра, что важно как для самого дерева, так и для других напочвенных травянистых растений, его окружающих. Отобрав семена вяза, Баум сразу же приступил к их посадке в лесной роще (ныне роща Баума) и создал в короткие сроки настоящий лесной природный оазис. Баум также высадил в центре рощи два ряда дуба черешчатого, составляющих менее 0,1 процента от главной лесообразующей породы вяза. Именно в таком соотношении породного состава можно было обеспечить благоприятный рост и выживаемость дуба.
Чем роща Баума отличается с точки зрения ландшафта от других зеленых зон города?
- Отличие рощи Баума заключается в наличии природного естественного лесного ландшафта, занимающего большую площадь, которым не обладают другие зеленые зоны, такие как парки и скверы. Парки и скверы это антропогенные зоны с постоянным вмешательством человека, занятые искусственными сооружениями, покрытиями, инфраструктурой, растениями-декорациями, не свойственными дикой природе и лесу.
Какую роль она играет в поддержании природного баланса Алматы - в частности, в регулировании температуры, влажности и сдерживании ветров?
- Роща Баума и ее лесные насаждения играют многогранную роль в жизни города. Роща обеспечивает увлажнение и охлаждение воздуха, снижение температуры в летний период, создает облачность, что критически важно для жизни людей и города. Кроме того, роща задерживает ветер, снижая его силу, сдерживает пыль и песок, которые сейчас во время сильных бурь беспрепятственно поступают в город вследствие массовой вырубки деревьев защитных зеленых полос республиканских трасс.
Почему рощу Баума можно считать частью уникального облика и идентичности Алматы?
- Роща Баума сегодня единственный из оставшихся в городе природных объектов, являющийся символом городской идентичности, хранящий и содержащий уникальные, отличительные черты утраченного некогда уникального зеленого облика города-сада, его видового состава растений и птиц. Роща Баума это коллективная память города, память о его ценностях, природе, жителях, своеобразная часть его живой души.
Какова площадь рощи и какие виды растений или животных обитают на ее территории?
- Площадь рощи Баума составляет 137 га. Роща имеет богатый растительный и животный мир. Произрастают вяз (мелколистный, приземистый) - основная и главная лесообразующая порода, тополь белый (серебристый), дуб черешчатый, клен остролистный, девичий виноград, жимолость, шиповник и различные местные травянистые растения. На территории рощи обитают белки, ежи, среднеазиатские черепахи, ужи, гадюки, летучие мыши (нетопырь-карлик, рыжая вечерица), лесные сони, лесные мыши и многочисленные птицы как: сизые голуби (вихирь), семиреченские фазаны, совы-сплюшки, малые горлицы, черные дрозды, воробьи, большие синицы, сороки и грачи.
Почему роща Баума важна именно для Алматы не только как зеленая зона, но и как часть городской экосистемы?
- Как известно, город находится в очень критической экологической ситуации, все более ухудшающейся с каждым годом. В Алматы очень высокий уровень загрязнения воздуха, с 2008 года процветает массовое регулярное уничтожение здоровых деревьев под предлогом санитарной обрезки и вырубки, также деревья всегда уничтожаются во время реконструкций улиц, дворовых территорий, парков и скверов, повсеместно сносятся луговые травяные покровы под покрытия из плитки и асфальта, продолжается непрерывная точеная уплотняющая застройка. Ежегодно с каждой рубкой дерева, сносом травяного покрова (газона) и застройкой в городе увеличивается температура воздуха, достигая критического уровня, создаются опасные волны жары. В сложившийся ситуации роща Баума как лесной массив имеет важнейшее значение для города. Роща это природный фильтр, очищающий воздух, - легкие города и природный кондиционер, спасающий от жары и зноя тысячи людей.
Сейчас, насколько известно, на территории рощи ведутся строительные работы. Что именно там происходит?
- В настоящее время рощу Баума незаконно преобразуют из государственного памятника природы в городской типовой парк. В нарушение заповедного режима, природоохранного законодательства с сентября текущего года ведется незаконное строительство урбанистической инфраструктуры: многочисленных искусственных дорожек, игровых, спортивных и иных площадок, кабельных линий и опор освещения, трубопровода, бетонных лотков, установлена трансформаторная подстанция. В процессе строительства снят и вывезен плодородный слой почвы с грунтовых природных троп и участков леса, занятых до осени 2023 года лесными насаждениями. Снесен напочвенный растительный покров и повреждены лесные насаждения. Кроме того, сносятся деревья и подвергаются губительной рубке, так называемой санитарной обрезкой, в лесном хозяйстве не существует понятия "санитарная обрезка", тогда как правилами это строго запрещено делать в заповедниках и памятниках природы.
Какие экологические последствия уже видны сегодня и каких можно ожидать в обозримом будущем?
- Строительством искусственных дорожек, площадок, линий освещения, бетонных лотков нанесен и наносится значительный ущерб природной среде и облику памятника природы - рощи Баума. Осуществляется фрагментация биотопов: крупный и непрерывный участок леса разделяется на мелкие и разрозненные куски. Вследствие незаконной строительной деятельности произошли и происходят глубокие критические изменения сложившейся уникальной природной среды рощи, нарушается природный баланс, экологическое равновесие. Происходит разрушение естественных природных процессов, нарушен гидрологический режим, становится невозможной миграция насекомых.
К сожалению, в ближайшие годы, после окончания строительства объектов искусственной инфраструктуры, продолжения дальнейшей запланированной рубки лесных насаждений, последует повышенная антропогенная нагрузка, произойдет полная утрата биоразнообразия и деградация природной экосистемы рощи. Роща Баума окончательно погибнет и перестанет существовать как природный объект и лесной массив.
Как строительство отражается на деревьях, птицах, животных и почве?
- Строительство негативно отражается на состоянии рощи Баума и ее обитателях. В процессе строительных работ повреждены и повреждаются деревья, нарушена почва и напочвенный покров. Механическое повреждение стволов, корневой системы приведет к дальнейшей гибели лесных насаждений. Естественные фитоценозы разрушаются из-за строительства инженерных коммуникаций, площадок и дорожек. Многочисленные птицы и животные вынуждены покинуть рощу - некогда единственное место тишины и покоя, самую тихую территорию в городе. Невыносимый шум от тяжелой строительной техники, незаконный проезд и стоянка стали кошмаром для птиц и животных, живущих в роще. Снятие плодородного слоя почвы, природных грунтовых троп с последующим перекрытием искусственным материалами (полиэфирный геотекстиль, георешетка, гравий, щебень) привело к нарушению гидрологического режима и невозможности миграции насекомых. Так как геотекстиль, георешетка, гравий и щебень являются барьерами, теперь влага от атмосферных осадков не может как ранее равномерно распределятся по всей территории рощи, также насекомые - муравьи и дождевые черви больше не могут мигрировать по роще через верхний слой почвы.
По Вашим оценкам, как это может повлиять на общий баланс зеленой зоны Алматы?
- Происходящее с рощей Баума, строительство искусственной инфраструктуры, рубка лесных насаждений, конечно же, негативно повлияет на общей баланс зеленой зоны Алматы. Город снова потеряет покрытые зеленью участки, в данном случае лесной массив особо охраняемой природной территории.
Какие шаги, по Вашему мнению, необходимо предпринять, чтобы урегулировать ситуацию вокруг рощи Баума?
- Необходимо, в первую очередь, на центральном государственном уровне, официально признать незаконными строительные работы по возведению искусственных дорожек, площадок, освещения, а также работы по рубке (обрезке) лесных насаждений на территории рощи Баума, как и признать незаконным преобразование рощи из государственного памятника природы в парк. Постановлением правительства необходимо вернуть рощу Баума под охрану и защиту центрального уполномоченного органа, восстановить прежний статус особо охраняемой природной территории республиканского значения, изъять рощу у акимата и передать в ведение природоохранной организации РГУ "Алматинский заповедник" с восстановлением лесничества и государственной лесной охраны рощи. Затем приступить к демонтажу всех незаконно построенных объектов.
Возможно ли восстановить участки рощи, которые уже были повреждены работами? Сколько это может занять времени?
- Да, восстановить поврежденные участки можно очень быстро и за короткое время. После демонтажа всех искусственных дорожек, площадок и вывоза оставшегося от них строительного мусора следует произвести засыпку участков плодородной почвой с обязательной трамбовкой участков восстанавливаемых грунтовых троп. Затем на участках, где незаконно возводили площадки и на которых ранее до 2023 года рос лес, необходимо засеять семена вяза, собранные в роще.
Как, на Ваш взгляд, можно сбалансировать развитие города и сохранение природных территорий?
- Город должен развиваться без вмешательства в особо охраняемые природные территории, они должны быть неприкосновенны, а их застройка запрещена. Необходимо ужесточение природоохранного законодательства и передача природных территорий города под защиту центральных властей, так как на местном уровне их абсолютно не защищают и даже лишают природоохранного статуса. На протяжении 25 лет мы видим, как особо охраняемые природные территории города местного значения уничтожаются, от них отчуждаются земельные участки, передаются под застройку. Например, были отчуждены и отданы под застройку 30 га земли Алматинского зоопарка, 73 га отчуждено от Центрального парка имени Горького, произошла застройка участков на горе Кок-Тобе, в зеленой зоне Сайран, в природном парке Медеу, в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, в парке Каргалы. Напомним, рощу Баума многие годы спасал статус особо охраняемой природной территории республиканского значения, незаконно отнятый в 2018 году.
Планируют ли активисты организовать постоянный общественный мониторинг или дежурства на территории рощи для ее защиты?
- С самого начала реализации незаконных строительных работ и по настоящее время независимые активисты, общественники и жители ведут постоянный общественный мониторинг, фиксируют на фото и видео все природоохранные нарушения с последующим обнародованием.
Ранее в акимате города пообещали, что в уникальном памятнике природного наследия и истории города - роще Баума деревья вырубать не будут.
По данным управления экологии и окружающей среды Алматы, в роще Баума насчитывается 104 429 деревьев и 5081 кустарник. Все они относятся к категории государственного лесного фонда и являются частью особо охраняемой природной территории.
По данным инвентаризации, проведенной Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
Аварийные деревья составляют чуть более 9% от общего количества, что опровергает ранее распространенные в СМИ неточные данные о "48% вырубки", - сообщили в акимате.
В ведомстве отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка. Кроме того, по данным акимата, в 2026 году будет реализована программа посадки более тысячи новых деревьев в рамках благоустройства территории, чтобы компенсировать естественные потери и укрепить зеленый фонд рощи.
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
Стоит отметить, что Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана, уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.
Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.
При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
