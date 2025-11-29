28.11.2025, 13:04 4231
Интервью с директором КГУ "Гимназия № 18" в Алматы
Фото: Гульджамиля Каратаевна Наурызбаева
Директор инновационной КГУ "Гимназия № 18" города Алматы Гульджамиля Каратаевна Наурызбаева рассказала журналисту Kazakhstan Today, как руководители и педагоги используют цифровые технологии и ИИ для повышения качества образования.
Как Вы начали внедрять новые цифровые технологии в гимназии № 18?
- Как не можем мы остановить время, так и не можем остановить прогресс, который происходит в нашей жизни. Ты можешь просто обидеться и сидеть обиженным у дороги, а караван идет вперед. Прорыв начался с международной стажировки директоров в Швейцарии.
Расскажите об этой стажировке.
- Я осталась ей очень довольна. Хочется выразить благодарность нашему государству в лице акимата и управления образования г. Алматы. Это незабываемые впечатления во всем на протяжении всей поездки. Мы перенимали опыт Швейцарии в применении ИИ.
Запомнился комфорт и культура общения. А от обучения я получила большое удовольствие. Особенно мне понравилось взаимодействие с высокопрофессиональным составом директоров школ. После посещения школ стало понятно: ИИ - это инструмент, который следует активно применять школе.
Что Вы предприняли в первую очередь?
- По возвращении первое, что я сделала, - сформировала команду по внедрению ИИ в образовательный процесс. Мы подумали, что самыми гибкими и мобильными к новым изменениям могут стать учителя начальных классов в силу того, что они работают с малышами.
Нами в 2023 году была разработана программа "От увлечения к знаниям", основанная на применении искусственного интеллекта на уроках. Эта программа была утверждена ученым советом нашего городского методического центра новых технологий в образовании при управлении образования г. Алматы. Теперь мы этот проект успешно применяем в образовательном процессе.
Самое главное - это же мотивация, которую нужно направить в правильное русло.
Сегодня, 21 ноября, у нас прошел семинар, на котором мы демонстрировали первые результаты программы и достижения. Мы подготовили это мероприятие с участием детей, где они показывали свои успешные проекты. Была задействована вся школа, и это было интересно всем.
Расскажите подробнее о семинаре.
- Семинар "От увлечения к знаниям" посвящен интегрированию искусственного интеллекта в учебный процесс в рамках реализации Швейцарского проекта и единой программы "Адал Азамат"*. На него пришли педагоги города и студенты педколледжа Алматы.
Особый интерес вызвал проект "Мой портрет в будущем". Он состоит из трех этапов. Сначала учитель задает детям простые, но важные вопросы: что ты любишь делать больше всего, какое качество считаешь своим лучшим и кем мечтаешь стать. Затем начинается самое волшебное - ИИ превращает ответы учеников в яркие, фантазийные изображения. Дети видят себя будущими художниками, врачами, инженерами - кем угодно, лишь бы глаза горели. Итоги обсуждаются в классе: ребята объясняют, почему именно такой образ им близок. Получается почти терапевтичная работа со своим будущим я.
Кроме этих уроков с ИИ, семинар включал и обширную программу других выступлений. Участники смогли увидеть самые разные подходы: как ИИ помогает на интегрированном уроке биологии, немецкого языка и географии; как искусственный интеллект применяется в анализе исторических процессов; как через программу "Адал Азамат" учителя начальных классов раскрывают ценности и учат детей делать нравственный выбор.
Были мастер-классы по развитию цифровых навыков на уроках казахского языка, занятия по критическому мышлению, практикум по использованию ИИ в преподавании английского языка с опытом программы C5 + O.N.E. Ed.
Учителя делились и более творческими решениями - например, математической разработкой "Космическая карта чисел" или интерактивными упражнениями на LearningApps. Такая мозаика методик и идей создала атмосферу большого профессионального движения, где каждый педагог мог найти что-то свое - новое, полезное, вдохновляющее.
Отметим, что ИИ уже стал привычным инструментом для казахстанцев. По данным Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК, больше половины жителей страны (51,1%) используют Chat GPT, Google Gemini, Midi Journey и другие сервисы. Рекордно активно это делают школьники и молодежь - 76,2%. В основном для учебы и саморазвития: 48,7% молодых пользователей обращаются к ИИ именно за знаниями.
Этот семинар прошел по графику, утвержденному нашим городским методическим центром. В нем принимало участие около ста учителей со всего города. Это были учителя начальных классов и заместители директоров по воспитательной работе.
Сейчас Казахстан по поручению президента Касым- Жомарта Кемелевича Токаева, все организации образования Республики, реализуют программу "Адал Азамат". И мы интегрированы в этот процесс.
Как Вы видите свою работу в рамках реализации этой программы?
- Мы решили - нам жизненно необходим заместитель по цифровым технологиям. Потому что это совершенно новая парадигма в образовании. Эту миссию выполняет наш учитель информатики - Естемесова Гулайым Алмазбековна.
*"Адал Азамат" - это единая программа воспитания, которая была внедрена во всех организациях образования Казахстана. Ее цель - формирование гармонично развитой личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, с упором на честность, трудолюбие и гражданскую ответственность.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
06.11.2025, 15:43 53251
Эксперты призвали вернуть роще Баума статус особо охраняемой территории республиканского значения Эксклюзив КТ
Фото: Акимат Алматы
Коллектив экспертов в области охраны природной среды "Экологическое общество Алматы" в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказал о ситуации с рощей Баума в городе Алматы и призвал вернуть ей статус особо охраняемой природной территории республиканского значения.
Расскажите, пожалуйста, о роще Баума. Почему она считается памятником алматинской природы и чем уникальна?
- Роща Баума это крупный лесной массив в Алматы, который благодаря статусу памятника природы, заповедному режиму охраны многие годы сохранялся и развивался в естественном состоянии. Роща Баума является памятником алматинской природы из-за уникальной нетронутой человеком природной экосистемы, богатого биоразнообразия, произрастающих лесных насаждений коренных местных пород (вяз, тополь) и травянистых растений, свойственных Алматинскому региону, а также множества обитающих птиц, белок и насекомых. Роща Баума уникальный единичный объект растительного мира, имеющий особое научное и экологическое значение, единственный девственный лес на территории города Алматы.
Известно, что рощу сажали всем миром в городе Верном, ухаживали и поддерживали ее состояние в период СССР. Можно ли считать рощу Баума народным достоянием Алматы?
- Несомненно, памятник природы - роща Баума это не только народное достояние города Алматы, но и национальное природное достояние Республики Казахстан. В Казахстане леса занимают всего 5% площади, из которых половина саксаул. Поэтому памятник природы "Роща Баума" это особо ценный лесной массив государственного лесного фонда, нуждающийся в сохранении, усиленной государственной охране и защите. Но, к сожалению, в настоящее время осуществляется незаконная деятельность по принудительному искусственному преобразованию рощи Баума из лесного массива, лесного памятника природы в городской типовой парк, а это самое настоящее преступление против природы, против государственных интересов страны и народа, нынешних и будущих поколений.
Расскажите об основателе рощи - господине Бауме. Почему именно эта территория была выбрана для посадок?
- Эдуард Оттонович Баум окончил Петровскую земледельческую и Лесную академию с ученой степенью кандидата лесоводства и Санкт-Петербургский земледельческий институт со степенью кандидата сельского хозяйства. В 1874 году направлен в город Верный (ныне Алматы) Семиреченской области. В 1876 года был назначен на должность семиреченского областного лесничего (старшего лесного ревизора). Под руководством и при непосредственном участии Эдуарда Баума были посажены несколько лесных рощ на территории города и всего Семиречья, обсажены деревьями улицы и тракты, взяты под строгую охрану горные леса, созданы лесные питомники для выращивания посадочного материала. Баум составлял проекты, положения и инструкции по лесному и зеленому строительству в области и городе, охране и защите насаждений.
Как известно, в 1868 году глава Семиреченской области отдал приказ о закладке лесной рощи по дороге на Капал (ныне проспект Суюнбая), но деревья, состоящие из европейских пород, неподходящие к местным почвенно-климатическим условиям, не приживались. После чего глава области передал рощу (ныне роща Баума) под надзор областного лесничества. В 1877 году заведующим Казенной лесной рощи стал областной лесничий, ученый-лесовод Эдуард Баум, именно он внес большой вклад в ее создание, возглавив посадочные работы.
Насколько научно обоснованным был выбор пород деревьев? Какие принципы использовались при их размещении?
- При создании рощи Эдуард Баум как ученый-лесовод применил научно обоснованный подход к выбору пород деревьев. Он учитывал климатические, почвенные и географические условия нашего города и области. В долине реки Или лесовод выявил местный вид деревьев вяза, обозначил эту древесную породу как наиболее подходящей для лесоразведения в Семиречье. Местный вид вяза является самой стойкой, надежной и долговечной породой с крепкой древесиной, выдерживающей засуху, жару, морозы и ветры. Немаловажным фактором в выборе вяза был также его быстрый рост, за первые 10 лет дерево достигает почти 10 метров, а широкая раскидистая густая крона предотвращает быстрое испарение почвенной влаги за счет затенения земли от солнца и снижения скорости ветра, что важно как для самого дерева, так и для других напочвенных травянистых растений, его окружающих. Отобрав семена вяза, Баум сразу же приступил к их посадке в лесной роще (ныне роща Баума) и создал в короткие сроки настоящий лесной природный оазис. Баум также высадил в центре рощи два ряда дуба черешчатого, составляющих менее 0,1 процента от главной лесообразующей породы вяза. Именно в таком соотношении породного состава можно было обеспечить благоприятный рост и выживаемость дуба.
Чем роща Баума отличается с точки зрения ландшафта от других зеленых зон города?
- Отличие рощи Баума заключается в наличии природного естественного лесного ландшафта, занимающего большую площадь, которым не обладают другие зеленые зоны, такие как парки и скверы. Парки и скверы это антропогенные зоны с постоянным вмешательством человека, занятые искусственными сооружениями, покрытиями, инфраструктурой, растениями-декорациями, не свойственными дикой природе и лесу.
Какую роль она играет в поддержании природного баланса Алматы - в частности, в регулировании температуры, влажности и сдерживании ветров?
- Роща Баума и ее лесные насаждения играют многогранную роль в жизни города. Роща обеспечивает увлажнение и охлаждение воздуха, снижение температуры в летний период, создает облачность, что критически важно для жизни людей и города. Кроме того, роща задерживает ветер, снижая его силу, сдерживает пыль и песок, которые сейчас во время сильных бурь беспрепятственно поступают в город вследствие массовой вырубки деревьев защитных зеленых полос республиканских трасс.
Почему рощу Баума можно считать частью уникального облика и идентичности Алматы?
- Роща Баума сегодня единственный из оставшихся в городе природных объектов, являющийся символом городской идентичности, хранящий и содержащий уникальные, отличительные черты утраченного некогда уникального зеленого облика города-сада, его видового состава растений и птиц. Роща Баума это коллективная память города, память о его ценностях, природе, жителях, своеобразная часть его живой души.
Какова площадь рощи и какие виды растений или животных обитают на ее территории?
- Площадь рощи Баума составляет 137 га. Роща имеет богатый растительный и животный мир. Произрастают вяз (мелколистный, приземистый) - основная и главная лесообразующая порода, тополь белый (серебристый), дуб черешчатый, клен остролистный, девичий виноград, жимолость, шиповник и различные местные травянистые растения. На территории рощи обитают белки, ежи, среднеазиатские черепахи, ужи, гадюки, летучие мыши (нетопырь-карлик, рыжая вечерица), лесные сони, лесные мыши и многочисленные птицы как: сизые голуби (вихирь), семиреченские фазаны, совы-сплюшки, малые горлицы, черные дрозды, воробьи, большие синицы, сороки и грачи.
Почему роща Баума важна именно для Алматы не только как зеленая зона, но и как часть городской экосистемы?
- Как известно, город находится в очень критической экологической ситуации, все более ухудшающейся с каждым годом. В Алматы очень высокий уровень загрязнения воздуха, с 2008 года процветает массовое регулярное уничтожение здоровых деревьев под предлогом санитарной обрезки и вырубки, также деревья всегда уничтожаются во время реконструкций улиц, дворовых территорий, парков и скверов, повсеместно сносятся луговые травяные покровы под покрытия из плитки и асфальта, продолжается непрерывная точеная уплотняющая застройка. Ежегодно с каждой рубкой дерева, сносом травяного покрова (газона) и застройкой в городе увеличивается температура воздуха, достигая критического уровня, создаются опасные волны жары. В сложившийся ситуации роща Баума как лесной массив имеет важнейшее значение для города. Роща это природный фильтр, очищающий воздух, - легкие города и природный кондиционер, спасающий от жары и зноя тысячи людей.
Сейчас, насколько известно, на территории рощи ведутся строительные работы. Что именно там происходит?
- В настоящее время рощу Баума незаконно преобразуют из государственного памятника природы в городской типовой парк. В нарушение заповедного режима, природоохранного законодательства с сентября текущего года ведется незаконное строительство урбанистической инфраструктуры: многочисленных искусственных дорожек, игровых, спортивных и иных площадок, кабельных линий и опор освещения, трубопровода, бетонных лотков, установлена трансформаторная подстанция. В процессе строительства снят и вывезен плодородный слой почвы с грунтовых природных троп и участков леса, занятых до осени 2023 года лесными насаждениями. Снесен напочвенный растительный покров и повреждены лесные насаждения. Кроме того, сносятся деревья и подвергаются губительной рубке, так называемой санитарной обрезкой, в лесном хозяйстве не существует понятия "санитарная обрезка", тогда как правилами это строго запрещено делать в заповедниках и памятниках природы.
Какие экологические последствия уже видны сегодня и каких можно ожидать в обозримом будущем?
- Строительством искусственных дорожек, площадок, линий освещения, бетонных лотков нанесен и наносится значительный ущерб природной среде и облику памятника природы - рощи Баума. Осуществляется фрагментация биотопов: крупный и непрерывный участок леса разделяется на мелкие и разрозненные куски. Вследствие незаконной строительной деятельности произошли и происходят глубокие критические изменения сложившейся уникальной природной среды рощи, нарушается природный баланс, экологическое равновесие. Происходит разрушение естественных природных процессов, нарушен гидрологический режим, становится невозможной миграция насекомых.
К сожалению, в ближайшие годы, после окончания строительства объектов искусственной инфраструктуры, продолжения дальнейшей запланированной рубки лесных насаждений, последует повышенная антропогенная нагрузка, произойдет полная утрата биоразнообразия и деградация природной экосистемы рощи. Роща Баума окончательно погибнет и перестанет существовать как природный объект и лесной массив.
Как строительство отражается на деревьях, птицах, животных и почве?
- Строительство негативно отражается на состоянии рощи Баума и ее обитателях. В процессе строительных работ повреждены и повреждаются деревья, нарушена почва и напочвенный покров. Механическое повреждение стволов, корневой системы приведет к дальнейшей гибели лесных насаждений. Естественные фитоценозы разрушаются из-за строительства инженерных коммуникаций, площадок и дорожек. Многочисленные птицы и животные вынуждены покинуть рощу - некогда единственное место тишины и покоя, самую тихую территорию в городе. Невыносимый шум от тяжелой строительной техники, незаконный проезд и стоянка стали кошмаром для птиц и животных, живущих в роще. Снятие плодородного слоя почвы, природных грунтовых троп с последующим перекрытием искусственным материалами (полиэфирный геотекстиль, георешетка, гравий, щебень) привело к нарушению гидрологического режима и невозможности миграции насекомых. Так как геотекстиль, георешетка, гравий и щебень являются барьерами, теперь влага от атмосферных осадков не может как ранее равномерно распределятся по всей территории рощи, также насекомые - муравьи и дождевые черви больше не могут мигрировать по роще через верхний слой почвы.
По Вашим оценкам, как это может повлиять на общий баланс зеленой зоны Алматы?
- Происходящее с рощей Баума, строительство искусственной инфраструктуры, рубка лесных насаждений, конечно же, негативно повлияет на общей баланс зеленой зоны Алматы. Город снова потеряет покрытые зеленью участки, в данном случае лесной массив особо охраняемой природной территории.
Какие шаги, по Вашему мнению, необходимо предпринять, чтобы урегулировать ситуацию вокруг рощи Баума?
- Необходимо, в первую очередь, на центральном государственном уровне, официально признать незаконными строительные работы по возведению искусственных дорожек, площадок, освещения, а также работы по рубке (обрезке) лесных насаждений на территории рощи Баума, как и признать незаконным преобразование рощи из государственного памятника природы в парк. Постановлением правительства необходимо вернуть рощу Баума под охрану и защиту центрального уполномоченного органа, восстановить прежний статус особо охраняемой природной территории республиканского значения, изъять рощу у акимата и передать в ведение природоохранной организации РГУ "Алматинский заповедник" с восстановлением лесничества и государственной лесной охраны рощи. Затем приступить к демонтажу всех незаконно построенных объектов.
Возможно ли восстановить участки рощи, которые уже были повреждены работами? Сколько это может занять времени?
- Да, восстановить поврежденные участки можно очень быстро и за короткое время. После демонтажа всех искусственных дорожек, площадок и вывоза оставшегося от них строительного мусора следует произвести засыпку участков плодородной почвой с обязательной трамбовкой участков восстанавливаемых грунтовых троп. Затем на участках, где незаконно возводили площадки и на которых ранее до 2023 года рос лес, необходимо засеять семена вяза, собранные в роще.
Как, на Ваш взгляд, можно сбалансировать развитие города и сохранение природных территорий?
- Город должен развиваться без вмешательства в особо охраняемые природные территории, они должны быть неприкосновенны, а их застройка запрещена. Необходимо ужесточение природоохранного законодательства и передача природных территорий города под защиту центральных властей, так как на местном уровне их абсолютно не защищают и даже лишают природоохранного статуса. На протяжении 25 лет мы видим, как особо охраняемые природные территории города местного значения уничтожаются, от них отчуждаются земельные участки, передаются под застройку. Например, были отчуждены и отданы под застройку 30 га земли Алматинского зоопарка, 73 га отчуждено от Центрального парка имени Горького, произошла застройка участков на горе Кок-Тобе, в зеленой зоне Сайран, в природном парке Медеу, в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, в парке Каргалы. Напомним, рощу Баума многие годы спасал статус особо охраняемой природной территории республиканского значения, незаконно отнятый в 2018 году.
Планируют ли активисты организовать постоянный общественный мониторинг или дежурства на территории рощи для ее защиты?
- С самого начала реализации незаконных строительных работ и по настоящее время независимые активисты, общественники и жители ведут постоянный общественный мониторинг, фиксируют на фото и видео все природоохранные нарушения с последующим обнародованием.
Ранее в акимате города пообещали, что в уникальном памятнике природного наследия и истории города - роще Баума деревья вырубать не будут.
По данным управления экологии и окружающей среды Алматы, в роще Баума насчитывается 104 429 деревьев и 5081 кустарник. Все они относятся к категории государственного лесного фонда и являются частью особо охраняемой природной территории.
По данным инвентаризации, проведенной Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
Аварийные деревья составляют чуть более 9% от общего количества, что опровергает ранее распространенные в СМИ неточные данные о "48% вырубки", - сообщили в акимате.
В ведомстве отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка. Кроме того, по данным акимата, в 2026 году будет реализована программа посадки более тысячи новых деревьев в рамках благоустройства территории, чтобы компенсировать естественные потери и укрепить зеленый фонд рощи.
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
Стоит отметить, что Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана, уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.
Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.
При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
10.10.2025, 22:03 112911
Решение затрагивает конституционные гарантии казахстанцев - эксперт о запрете лечить зубы на пенсионные излишки
Фото: depositphotos.com
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today запрет на использование излишков пенсионных накоплений на лечения зубов, передает корреспондент агентства.
Эксперт напомнил, что еще в сентябре на сайте "Открытые НПА" был размещен проект приказа "О внесении изменений в приказ "Об утверждении правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение", согласно которому исключается норма по использованию единовременных пенсионных выплат на стоматологические услуги в связи с выявлением случаев нецелевого использования пенсионных накоплений.
Юридически это выглядит корректно, а именно: министерство действует в пределах делегированных полномочий - устанавливает правила и перечень услуг подзаконным актом, проходит публичное обсуждение и регистрацию в Министерстве юстиции. Пока приказ не вступил в силу, действует "процедурный" мораторий от АО "Отбасы банк" на прием заявок до 15 апреля 2026 года. По стоматологии - он допустим как мера управления рисками в ожидании финальной нормы, в проекте также указано, что: "Принятие приказа не повлечет общественно-экономических, правовых и иных последствий", с чем не могу согласиться. Формально это решение выглядит как временная мера для защиты пенсионной системы от мошеннических схем", - отметил специалист
Однако, отметил Петр Кодаш, "фактически оно лишило казахстанцев возможности использовать собственные накопления на лечение зубов - одну из самых дорогостоящих и востребованных медицинских услуг".
Данное решение затрагивает конституционные гарантии граждан, закрепленные в статье 29 Конституции Республики Казахстан, а именно право каждого на охрану здоровья и получение доступной медицинской помощи. Кроме того, в соответствии со статьей 26 Конституции и статьей 188 Гражданского кодекса Республики Казахстан, пенсионные накопления являются собственностью граждан, которыми они вправе по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться", - заявил начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ".
По его мнению, приостановление финансирования стоматологических услуг носит коллективно ограничительный характер.
Из-за выявленных случаев мошенничества и подделки документов, в том числе медицинских, добросовестные граждане лишены возможности воспользоваться собственными средствами для восстановления здоровья. Такая мера может рассматриваться как несоразмерное вмешательство в реализацию имущественных прав граждан, особенно если отсутствует четкий срок ее действия и механизм обжалования решений об отказе. Таким образом, с юридической стороны решение о приостановке является законным, но его социальная справедливость сомнительна. Государство реализовало защитную функцию, но при этом нарушило баланс между публичными интересами и правом граждан на распоряжение своей собственностью и доступ к медицинской помощи", - утверждает специалист.
Он отметил, что в долгосрочной перспективе корректнее было бы не запрещать направление средств на стоматологию полностью, а установить прозрачный, контролируемый и адресный механизм, при котором пенсионные накопления действительно служили бы укреплению здоровья граждан, а не становились объектом злоупотреблений.
Запрет на использование излишков пенсионных накоплений на лечения зубов также прокомментировала врач стоматолог-терапевт Карлыгаш Дуйсен.
Честно говоря, отмена возможности использовать пенсионные накопления на стоматологию - это обидно. Для многих людей это был единственный шанс нормально пролечить зубы, ведь стоматология - одна из самых дорогих сфер медицины. Мы знаем, что здоровье зубов и десен связано со всем организмом: если есть воспаление во рту, страдает и сердце, и пищеварение, и общее состояние. Так что лечение зубов - это не просто про улыбку, а про здоровье в целом. Особенно жалко пожилых людей - им и так тяжело решиться пойти к стоматологу, а если еще и такой возможности не будет, большинство просто будет тянуть до последнего. Хочется, чтобы государство все-таки подумало о людях и предложило какую-то альтернативу - например, субсидии или льготные программы на лечение зубов. Это ведь не про роскошь, а про необходимость", - заявила она.
Напомним, в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу об выведении более 200 млрд пенсионных накоплений. Организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны. На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.
Ранее о преступных схемах по выведению средств из ЕНПФ на якобы стоматологические услуги доложил президенту РК глава АФМ Жанат Элиманов.
11 сентября, после заявлений о крупных аферах по незаконному выводу средств из ЕНПФ, в "Отбасы банке" (уполномоченный оператор по использованию ЕПВ) сообщили о решении правительства с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz приостановить прием заявок на лечение зубов. При этом отмечалось, что заявки, поданные до этой даты, будут отработаны в штатном режиме.
Позже стало известно, что Министерство здравоохранения РК намерено внести изменения в приказ об использовании единовременных пенсионных выплат.
Несколько дней назад на пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что запрет на использование излишков пенсионных накоплений коснется только лечения зубов, но не распространится на другие медицинские услуги.
По словам Альназаровой, казахстанцы могут использовать пенсионные накопления для лечения по семи направлениям, включая орфанные заболевания, офтальмологические и реконструктивные операции.
На сегодня принято решение исключить только стоматологические услуги. Министр пояснила, что меры были приняты на фоне нескольких уголовных дел по нелегальному выведению средств из ЕНПФ.
01.10.2025, 17:48 138016
Преемственность поколений: артисты ансамбля Игоря Моисеева рассказали о сохранении наследия великого хореографа
Фото: Kazakhstan Today
Солисты ансамбля Игоря Моисеева заслуженная артистка России Евгения Панкова и народный артист России Александр Тихонов рассказали в интервью журналисту Kazakhstan Today о том, как в коллективе сохраняют наследие великого хореографа.
Напомним, ансамбль имени Моисеева - это живое наследие хореографического искусства, известное во всем мире. В репертуаре коллектива - сотни постановок, бережно хранящих традиции и обычаи десятков народов.
Каждое выступление балета - это яркий спектакль с национальными костюмами, живой музыкой и невероятной энергетикой, где соединяются профессиональная техника и искренние эмоции.
Недавно в Алматы, на сцене Дворца Республики, с триумфальным успехом прошел концерт балета с программой "Танцы народов мира". На сцене развернулась настоящая музыкально-танцевальная палитра: русские пляски, танцы народов Евразии и мира. В программе были представлены знаменитые "Сиртаки", "Яблочко" и "Гаучо".
24.09.2025, 11:24 160316
Пожар на мусорном полигоне в Алматинской области: эксперт рассказал о последствиях для экологии Эксклюзив КТ
Фото: МЧС РК
Председатель казахстанской партии зеленых "БАЙТАҚ" Азаматхан Әміртай рассказал журналисту Kazakhstan Today о долгосрочных последствиях для экологии масштабного пожара на мусорном полигоне в Алматинской области.
Пожар на мусорном полигоне в Алматинской области, безусловно, оказал серьезное негативное влияние на качество воздуха. При горении твердых бытовых отходов выделяются диоксид углерода, угарный газ, диоксины, тяжелые металлы и мелкодисперсные частицы (PM2.5 и PM10). Эти вещества в больших концентрациях формируют смог и могут долго задерживаться в атмосфере, ухудшая общую экологическую обстановку", - заявил он.
По словам эксперта, долгосрочные последствия для экологии могут включать:
- загрязнение почвы и грунтовых вод продуктами горения;
- накопление токсинов в растительности и цепочке питания;
- усиление парникового эффекта и локального изменения микроклимата;
- дополнительную нагрузку на экосистемы региона.
Также Азаматхан Әміртай отметил, что пожар на мусорном полигоне может нести весьма серьезные риски для здоровья населения.
В частности, пояснил специалист, вдыхание продуктов горения может привести к:
- обострению хронических заболеваний дыхательной системы (астма, бронхит);
- увеличению числа сердечно-сосудистых осложнений;
- повышению риска онкологических заболеваний при длительном воздействии;
- ослаблению иммунитета у детей и пожилых людей.
Председатель казахстанской партии зеленых "БАЙТАҚ" подчеркнул, что такие пожары - это не только локальная проблема.
Их последствия могут ощущаться и в соседних районах, поскольку токсичные выбросы распространяются воздушными потоками. Для минимизации рисков необходим системный подход: модернизация полигонов, внедрение раздельного сбора и переработки отходов, а также постоянный мониторинг качества воздуха и воды", - добавил эксперт.
Также информационное агентство обратилось за комментарием в акимат, департамент полиции, управления здравоохранения и ДЧС Алматинской области.
Дополнено 24.09.2025, 14.00
В ДЧС Алматинской области корреспонденту агентства рассказали, что по итогам проведенных работ на полигоне ТБО в Алматинской области установлено, что площадь пожара составила 35 гектаров.
Причина возгорания в настоящее время устанавливается ИИПЛ (исследовательская испытательная пожарная лаборатория) и отделом дознания.
Также в ведомстве отметили, что обращений от граждан и юридических лиц в ДЧС Алматинской области не поступало.
Дополнено 24.09.2025, 16.00
В департаменте полиции Алматинской области на вопрос о том, возбуждено ли уголовное дело и кто понесет ответственность за возникновение пожара, ответили, что пока идут работы по установлению причин возгорания, уголовное дело не может быть возбуждено.
Расследование должны провести пожарные, если они выявят факт, что там был поджог или еще что-то, тогда передают дело в полицию", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Позже в акимате Алматинской области сообщили, что пострадавших в результате масштабного пожара на мусорном полигоне не было.
Напомним, пожар на мусорном полигоне в Алматинской области тушили семь дней.По данным МЧС, тушение пожара осложнялось пожарной нагрузкой, глубиной тления на 10 метрах и изменением направления ветра. Едкий дым накрыл всю территорию свалки и рядом расположенных населенных пунктов. Запах гари также дошел до Алматы. В городе Алатау власти ввели режим ЧС.
22.08.2025, 17:00 471006
В акимате Алматы назвали благоустройством вызвавшие возмущение жителей работы в палисаднике многоэтажки Эксклюзив КТ
Фото: кадр из видео
В акимате города Алматы ответили жителям, возмущенным работами в палисаднике многоэтажки, расположенной на улице Богенбай батыра, 300, и назвали их благоустройством, передает корреспондент агентства.
В рамках БНУ-2025 в Алмалинском районе ведутся работы по текущему ремонту улицы Богенбай батыра на участке от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина. Работы начаты 14 августа текущего года подрядной организацией ТОО "Get Target". Вдоль указанного участка выявлены палисадники и территории, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, и огражденные самовольно установленными заборами. В процессе благоустройства предусмотрено комплексное обновление данных зон. В рамках договора предусмотрены работы по благоустройству и озеленению с посевом газонов и установкой системы автополива, асфальтированию и установке поребриков, а также монтажу торшерного освещения. Кроме того, в местах, где имеются несанкционированные пешеходные тропинки, будет выполнено устройство тротуаров и установлено освещение", - заявили в аппарате акима Алмалинского района.
В ведомстве утверждают, что проект предусматривает сохранение существующих зеленых насаждений.
Удаляются только аварийные и сухие деревья на основании заключений специалистов. Работы выполняются в соответствии с действующими нормами. Двор по адресу Богенбай батыра, 300, выходит на проезжую и пешеходную часть улицы, что требует соблюдения правил благоустройства и приведения территории в надлежащий вид. Пожелания жителей будут обязательно учтены. Завершение ремонтных работ планируется до конца сентября текущего года", - добавили в пресс-службе.
Между тем жильцы возмущены ненадлежащими способами ведения работы на благоустроенной территории дома, которую они озеленяли. В частности, одна из активных местных жительниц Татьяна Васильевна С. (Имя изменено. - Прим. ред.) отметила, что спецтехника работала в палисаднике крайне неаккуратно.
Одно из двух деревьев, посаженных буквально этой весной, сломано, повреждена кора на здоровых деревьях, из земли торчат выкорчеванные корни. На возмущение жителей рабочие только разводят руками: "Иначе никак. Техника не могла пройти". И это только первый день работы спецтехники! Что будет дальше?! Это не благоустройство, а варварское добивание того, что не выжгла жара этим летом. Мы все прекрасно видим, как акимат делает газоны с автополивом. Поливается все, кроме газона. С таким отношением к зеленым насаждениям мы останемся без нужных нам деревьев и без не особо нужного газона", - заявила женщина.
Также она подчеркнула необходимость наличия забора у многоэтажки.
Что касается забора, то его чудом удалось отстоять во времена Байбека. Только представьте, что творилось бы под домом, если бы не он - лежбища бомжей прямо под окнами со всеми вытекающими последствиями. Хочу подчеркнуть, что эти асоциальные личности не появляются время от времени, а обитают у нас постоянно - пьют прямо на тротуаре, спят, дерутся, скандалят. Жильцы неоднократно вызывают полицию. Но бомжи все равно возвращаются", - утверждает Татьяна.
По ее словам, отвечая на вопросы жителей, не представившийся мужчина, следящий за работой спецтехники, отметил, что уничтожению также подлежит сирень.
Расписал, что нас ждет. Упомянул и газон, и автополив, пообещал, что забор оставят, мусорку переделают. Но насторожило, что по его словам, уничтожению подлежит сирень, в акимате ее считают сорняком. То есть те несчастные деревья, что не доломали весной, выкорчуют как сорняк", - добавила женщина.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители одного из домов Алмалинского района. Алматинцы пожаловались на уничтожение молодых деревьев на огороженной территории у многоэтажки.
Напомним, Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.
К сожалению, с 2008 года по настоящее время существует количественный план по обрезке, тендерный план освоения бюджетных средств, который прописывают не по факту наличия сухих ветвей, а просто берут любые цифры "с потолка", чтобы обрезать без разбору. Осложняет проблему отсутствие законодательного требования получения разрешения на обрезку, отмененное в 2018 году", - отмечают в обществе.
Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.
При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
22.07.2025, 19:27 381806
Полицейским кто-то отдал приказ: общественница сообщила страшные подробности насильственного выселения сирот из детского дома Эксклюзив КТ
Фото: фото очевидцев
Алматы. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - История с насильственным выселением воспитанников детского дома №1 в Алматы вызвала волну возмущения в Казахстане.
Кадры с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками обошли весь Казнет. За детей вступился президент, отменивший переезд. Между тем власти Алматинской области и ДП Алматы, чьи сотрудники, по всей видимости, и учинили беспрецедентные разбирательства с детьми-сиротами, до сих пор хранят загадочное молчание.
Общественница и волонтер Ольга Аринбасарова, которая непосредственно находилась на месте событий, в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказала, как действовали полицейские, в чем, по ее мнению, причина такого "рвения" властей и какое наказание должны понести чиновники, отдавшие приказ полицейским разобраться с детьми.
По словам Аринбасаровой, полиция действовала так жестко, словно противостояла преступникам, а не детям-сиротам, которые остались без попечения родителей.
Дети, конечно, пережили огромный стресс, были истерики у детей-подростков. Они отбивали малышей, с которыми их хотели разлучить. То есть старшие дети оставались в детском доме, а малышей хотели перевезти в Конаев. Это и стало причиной эскалации, потому что дети не хотели разлучаться и выпускать автобус. И когда малышей выпустили из автобуса, это произошло не очень бережно. Они вышли под большим давлением, торопясь, чуть не падая со ступенек. Дети были в таком шоке, что не могли даже разговаривать. У малышей была паническая атака, они задыхались и просто были в оцепенении от ужаса. Детей сразу завели в детский дом, направили в медпункт. Насколько я знаю, там им дали успокоительное. Но будет ли этого достаточно для того, чтобы они смогли пережить этот стресс, я не знаю", - сообщила Ольга Аринбасарова.
По ее мнению, конфликта можно было избежать, если бы был адекватный диалог между чиновниками, общественниками и детьми.
Можно было это сделать более экологично. Не выбирать силовой и бескомпромиссный какой-то совершенно метод запугивания. Есть видео, где сотрудник акимата разговаривает с детьми в автобусе, и это вообще не похоже на разговор чиновника с сиротой, а больше похоже на какие-то пацанские разборки по понятиям. Какой-то бандитский сленг. Даже я, взрослый человек, пережила огромный стресс и бессилие, потому что не знала, что делать, как остановить этот беспредел. Говорила им: подождите, давайте будем разбираться, нельзя решать силой. Понятно же, что взрослые мужчины в форме сильнее, чем дети. На самом деле было просто очень страшно", - рассказывает общественница.
Также Ольга Аринбасарова ответила на вопросы о состоянии детского дома и о том, настолько ли оно ужасающее, как хотят представить власти Алматинской области.
Да, я знаю состояние детского дома. Конечно, как и любое другое жилище, как и любой другой дом или квартира, он нуждается в небольшом ремонте, в каком-то обновлении. Насколько я знаю, было решение несколько лет назад о том, чтобы провести капитальный ремонт этого здания. По-моему, в 2020 году это было. Была представлена даже сметная документация. И вроде было даже распоряжение выделить деньги на капитальный ремонт, но их так и не выделили. И, конечно, после таких прецедентов думаешь: почему, интересно, тогда, в 2020 году, не выделили деньги, не отремонтировали? Может быть, уже тогда шли разговоры о том, что все равно детей переведут? Не могу утверждать, но после увиденного такие мысли посещают", - говорит Аринбасарова.
По ее словам, внутри состояние детского дома вполне хорошее.
Чистенько, все убрано, ухоженная зеленая территория, все исправно работает, нормальная современная мебель там у детей. Конечно, это не "Риксос", но условия для жизни вполне приемлемые. Состояние инженерных сетей детского дома в Баганашиле я не могу вам прокомментировать, потому что я не инженер, а гуманитарий, но визуально все выглядит вполне цивильно и достойно", - утверждает общественница.
На вопрос, почему, по ее мнению, власти так активно пытаются вывезти детей, Аринбасарова предположила, что у них, вероятно, есть какой-то мотив или команда "большого" человека, которому чиновники не могут противостоять.
О мотиве, в частности, говорят бескомпромиссность, жесткость, вот эта агрессия, которая была сегодня. И все это происходило на глазах представителей управления образования и управления внутренней политики Алматинской области. Сотрудники акимата видели действия полицейских и, несмотря на свои полномочия, на свои, казалось бы, возможности, не остановили этот беспредел", - подчеркнула общественница.
По ее словам, чиновники не дали никаких логичных объяснений переезду, кроме того, что дети относятся к области. Хотя случаев, когда областные учреждения находятся в черте города, довольно много. В то же время "живым щитом" вокруг детей встала общественность и представители СМИ.
Мы видим, что у народа Казахстана, у жителей Алматы человечности как будто больше, чем у чиновников. Мне кажется, люди, обремененные властью, должны проявлять заботу, а не пользоваться этой властью и совершать насилие над сиротами. У этих детей нет мам и пап, их родителями является наше государство, наше правительство, наш президент, в данном случае - директор детского дома в Баганашиле", - считает Ольга Аринбасарова.
Она также рассказала о своем разговоре с директором детдома.
Я спросила ее: смотрите, вы позволили порядка 40 детей вывезти в Конаев. Вы уверены, что это здание действительно юридически относится к акимату Алматинской области, что оно поставлено на баланс акимата? Что юридический адрес ЦАНа (в Конаев вывезли детей из Центра адаптации несовершеннолетних. - Прим. Kazakhstan Today) сейчас оформлен как здание в Конаеве? Она молчит. Я говорю, вы понимаете, что если это не так, то получается, что вы, опекун, позволили вывезти детей из детского дома на частную территорию? По-хорошему, я считаю, необходимо было директору ехать вместе с этими детьми, посмотреть, чем их там обеспечили? Готовы ли здания на 100% к приему этих детей? Что там с качеством питьевой воды, с коммуникациями, инженерными сетями? Какие там будут условия?" - говорит Аринбасарова.
Она добавила, что часть детей увезли в Конаев без личных вещей. Остальные около часа просидели в закрытых автобусах.
Может быть, были открыты люки, я не знаю, но двери, окна, все было закрыто. В такую жару детей подняли, как мне сказали воспитанники, в 5 утра. По словам воспитателей, детям в дорогу даже воды не дали и перекуса. При этом час примерно автобусы стояли на территории детского дома, когда дети старшие пытались воспрепятствовать их вывозу, пока урегулировался этот конфликт. Это все похоже на жестокое обращение, на победу любой ценой. Меня просто потрясло, что автобус ехал прямо на людей, на детей. Метр за метром прижимали толпу детей, общественников к забору. Это выглядело страшно. И около часа, пока автобусы стояли припаркованные, они не были заведены, моторы были заглушены. И кондиционеры, даже если они и есть в этих автобусах, были выключены. Говорят, что в жару собаку нельзя оставлять в салоне автомобиля. А там сидело порядка сорока детей, маленьких детей от трех лет. Я не знаю, как они будут ночевать в Конаеве, как переживут этот стресс, какое будет состояние их здоровья психологического, эмоционального, физического. Душа болит за них. И так страшно, что в мирное время дети, сироты, были вынуждены столкнуться с таким противодействием, с таким противостоянием, с полицейскими, которые, по сути, как дядя Степа, должны их защищать", - посетовала общественница.
По ее мнению, все виновные должны быть наказаны.
Лично у меня, например, нет никакой злости в отношении полицейских. У них такая работа, они выполняли приказ. Но кто-то же отдал им этот приказ. Я не знаю точно, эту информацию нужно проверять, но мне кажется, что на территории детского дома сегодня действовали сотрудники департамента полиции города Алматы. И непонятно, кто их на это уполномочил. Земля, на которой стоит детский дом, принадлежит Алматинской области. Она не лежит в их юрисдикции. Почему они там проводили свою работу с использованием силовых методов? Кто им отдал такой приказ? Я считаю, тут нужно очень пристально разбираться. И не наказывать, не стрелять по воробьям, то есть не наказывать исполнителей, а искать тех, кто отдавал эти приказы и распоряжения. Несколько раз представители акимата области говорили о том, что решение уже принято. Это был их базовый, основной аргумент. Кто принял это решение? Кем оно было согласовано? И почему было принято это решение? И насколько компетентен человек, который принимает решения, приводящие вот к таким прецедентам?" - задается вопросами общественница.
Она уверена: если локальная история просочится в международные СМИ, это будет позор на весь мир.
Люди, чиновники, отдавшие этот приказ, которые, по сути, разрушают репутацию Казахстана не только среди населения, среди своих граждан, но и в мировом сообществе, не должны занимать такие посты ответственные, потому что они уже проявили себя как руководители не в лучшем свете. Это мое мнение. Поэтому я надеюсь, что распоряжение президента о проведении полных проверок будет исполнено и антикоррупционной службой, и департаментом экономических расследований, и департаментом по делам госслужбы, и правоохранительными органами. И люди, которые отдавали эти распоряжения, понесут наказание", - резюмировала Ольга Аринбасарова.
Ранее общественный деятель и директор фонда "Дом милосердия" Аружан Саин в связи с ситуацией с принудительным выселением воспитанников из детдома в Баганашиле обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Имеются все основания полагать, что действия властей связаны с интересом к земельному участку - более 2,5 гектара в одном из самых дорогих районов Алматы, где рыночная стоимость земли оценивается в 6,5-10 млрд тенге, а также с вероятной коррупционной схемой передачи этой территории частным инвесторам", - заявила Саин в обращении.
В департаменте полиции Алматинской области корреспонденту агентства заявили, что сотрудников областного департамента в детдоме не было.
Агентство Kazakhstan Today обратилось с официальным запросом в МВД РК по поводу действий правоохранительных органов. Мы постоянно освещаем ситуацию с детским домом № 1 в Баганашиле и обязательно продолжим информировать читателей о дальнейшем развитии событий.
21.07.2025, 14:51 366386
Полиция превысила полномочия - депутат жестко раскритиковала принудительное выселение воспитанников из детдома в Баганашиле Эксклюзив КТ
Фото: скриншот из видео в соцсетях
Депутат мажилиса Ирина Смирнова прокомментировала журналисту информационного агентства Kazakhstan Today принудительное выселение воспитанников из детского дома в Баганашиле, передает корреспондент агентства.
Сегодня мы стали свидетелями нарушения прав детей. Дети, которых силой старались перевезти из их дома, так как они дети-сироты, из детского дома в совершенно другое здание. И чиновники, таким образом, не понимают, что детский дом является домом этих детей в самом высоком смысле этого слова. И вот так вот волюнтаристски, административно решать вопрос - это незаконно. Мы сегодня увидели нарушение прав детей в том, что выселением детей занималась полиция. Это неприемлемо. Полиция превысила свои полномочия. Полиция должна заниматься защитой прав любого человека в нашей стране. Здесь же полицейские в нарушение их функциональных обязанностей были направлены на выселение, физическое выселение. Насилие в отношении детей", - заявила Ирина Смирнова.
Депутат подчеркнула, что с этим вопросом надо очень серьезно разбираться.
Потому что такое отношение, которое сегодня увидели, оно чревато очень серьезными последствиями. Кроме того, здесь мы увидели несостоятельность государственных органов. Начиная от акимата Алматинской области, Алматы, Министерства просвещения в лице Комитета по защите прав детей, которые не исполнили свои непосредственные обязанности. И многих других, тех, кто должны защищать права детей. Сегодня мы увидели несостоятельность директора детского дома, которая должна оставить свое место. Именно директор детского дома должен стоять на защите прав детей. Сегодня при выселении детей не было никаких психологических служб поддержки детей. Не было попечительского совета детского дома. Не было никого. Детей оставили наедине с полицейскими. И полицейские выполнили свою роль не как долг, а как насилие. Это просто было преступление. Поэтому прозвучавшее предупреждение президента о том, что нужно прекратить это выселение и обеспечить возможность детей дальше продолжать жить в том месте, где они жили, после ремонта детского дома, наконец-то поставило точку. Точку в этом вопросе, но не точку в вопросах взаимоотношения государственных органов и граждан нашей страны. В этом случае сегодня мы увидели вот это вот средоточие проблем, которое возникло в обществе", - отметила он.
Как подчеркнула Смирнова, над этим необходимо работать.
Президент как раз таки сказал о том, что надо разобраться во всей этой ситуации. И каждый должен понести ответственность за то, что сегодня произошло. Я рада, что дети остались на своем месте, в своем родном доме. Сироты - это та часть общества, которая должна быть полностью защищена государством. Опекуном сирот является государство. И вот сегодня голос президента как раз таки и защитил сирот как государство", - добавила депутат.
Смирнова заявила, что "министр внутренних дел должен очень серьезно разобраться в этом вопросе, еще раз определиться с функциональными обязанностями полицейских, чтобы они не превращались в "полицаев", а чтобы они были именно защитниками своего народа".
Сегодня мы должны ставить вопрос о Комитете по защите прав детей, который входит в ведомство Министерства просвещения. Комитет по защите прав детей не выполняет свои функции. Уже длительное время общественность требует разобраться с этим вопросом и вывести комитет из подчинения Министерства просвещения. Он должен быть отдельной структурой, которая не подчиняется Министерству просвещения. Это должна быть самостоятельная, нейтральная, независимая структура, которая реально выступает в защиту прав детей в любой ситуации. Сегодня мы не услышали голоса омбудсмена по правам человека. Это институциональная структура, которая работает за счет бюджета страны и создана президентом для защиты прав людей. Имеются институциональные представители во всех регионах. Не было ни алматинского представителя, ни представителя центрального офиса омбудсмена по правам человека в нашей стране. И практически всегда, в последнее время в том числе, омбудсмен по правам человека, его офис, он сохраняет молчаливое согласие с самыми разными нарушениями прав человека. Надо подумать о том, соответствует ли данный офис тем задачам, которые поставлены перед ним народом и президентом", - сообщила депутат.
Также она высказалась о национальном научно-практическом институте благополучия детей "Өркен".
В структуре Министерства просвещения есть научный учебный институт "Өркен". Он занимается вопросом благополучия детей. Сегодня не было слышно и его голоса. Руководитель этого института совсем недавно был отстранен из-за мошеннических схем. Если данный институт может позволять себе мошеннические схемы и воровство, не защищает права детей, то с этим институтом тоже нужно прощаться и расформировать его. Этот случай показал, что при красивых словах о том, что у нас счастливое и безопасное детство, на самом деле есть очень много проблем, которые требуют своего решения", - отметила Смирнова.
Кроме того, ссылаясь на свой пост в Сети, депутат заявила, что "аким Алматинской области должен вообще уйти в отставку".
Очень много проблем в Алматинской области вообще в целом, данный факт, когда детей силой стараются с одного места перевести в другое без оснований, без всяких, собственно говоря, не разобравшись, не поддерживая этот процесс полностью институционально, аким Алматинской области расписался в своем бессилии и отсутствии своей государственности. Поэтому он должен оставить свою должность", - добавила она.
Ранее на видео, которое опубликовала в Instagram общественный деятель Аружан Саин, видно, что детей выселяли с участием большого количества полицейских, при этом полиция применяла силовые меры к воспитанникам детдома, которые отказывались уезжать.
Так выглядит "добровольное переселение"? Любые действия в отношении детей без их согласия - нарушение как Конвенции ООН, так и законов Казахстана", - заявила Саин.
Сегодня по поручению президента переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев был отменен.
Напомним, в начале года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Комментируя переселение детей, в облакимате сослались на то, что здание, построенное в 1963 году, признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.
По результатам технического обследования, проведенного ТОО "Астанақұрылыссервис" в 2024 году, в несущих конструкциях выявлены трещины, а инженерные сети - системы отопления и водоснабжения - полностью изношены и не подлежат восстановлению. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям", - заявили в акимате.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.
Вы же обещали, что не будете трогать детей! Не прошло и трех месяцев с тех пор, как чиновники Алматинской области заверили, что детей из детского дома в Баганашиле Бостандыкского района Алматы не будут переселять. Однако теперь выходит приказ управления образования Алматинской области №494 от 10 июля 2025 года "Об изменении местонахождения КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах". Согласно приказу, областной центр из Баганашила переносится в город Конаев", - написал депутат на своей странице в соцсетях.
Депутат также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
Я жду официальных разъяснений! Я требую пояснения от акимата Алматинской области и лично от акима!" - возмутился мажилисмен.
Агентство Kazakhstan Today постоянно освещает ситуацию с детским домом "Баганашил" и обязательно продолжит информировать читателей о дальнейшем развитии событий.
18.06.2025, 16:25 390161
Интервью Жансаи Каршегеновой Эксклюзив КТ
Фото: от организаторов пресс-конференции в Алматы
Жительница Атырау Жансая Каршегенова, которая ранее выступила с обвинениями в адрес следователя департамента экономических расследований по Атырауской области в пытках, рассказала подробности в эксклюзивном интервью журналисту информационного агентства Kazakhstan Today.
Добрый день, Жансая! Просим Вас рассказать, с чего началась ваша история.
- Все началось 17 августа 2024 года. Я приехала в аэропорт с бывшим супругом, чтобы встретить нашу общую знакомую - преподавателя, приехавшую в Казахстан после более чем десятилетнего отсутствия. Пока я покупала кофе, моего бывшего мужа задержали пять человек в гражданской одежде.
Я не понимала, что происходит. Один из встреченных мною в аэропорту знакомых посоветовал срочно вызвать адвоката. В это же время мне неоднократно звонили до смерти испуганные, плачущие дети и сообщали, что неизвестные мужчины стучат во все окна и двери нашего дома. Я включила на своем сотовом телефоне систему видеонаблюдения я увидела, что дом окружен автомобилями и неизвестными людьми. Я попросила знакомую подождать в городе и поспешила домой.
Это был первый визит следователя?
- Да, именно так. Когда я приехала домой, дом действительно был окружен. Следователь Р. предъявил мне постановление на обыск по уголовному делу, связанному с деятельностью моего бывшего супруга. Я объяснила, что нахожусь в разводе с этим человеком с 2016 года; с 2022 года он не проживает в принадлежащем мне доме; и, насколько мне известно, с июня 2023 года он не работал в указанной в постановлении на обыск компании.
Расскажите, как проходил обыск.
- Первое, я добровольно предоставила сотрудникам ДЭР возможность проводить обыск. Второе, сотрудники ДЭР тщательно и, мягко говоря, "очень неаккуратно" перевернули все, что было в доме, в поисках документов, имевших отношение к делу моего бывшего супруга, но ничего не обнаружили. Затем следователь спросил, есть ли у меня дома кызыл балык (рыба осетровых пород). Я, ничего не подозревая, показала место ее хранения. Он очень обрадовался, начал изымать рыбу и потребовал соответствующие документы. Я объяснила, что не могу предоставить эти документы немедленно; в беспорядке, произведенном сотрудниками полиции во время обыска, невозможно что-либо найти.
Расскажите, пожалуйста, как разворачивалась история с найденной рыбой.
- Первое, из холодильника и хладкамеры (морозильников в подсобном помещении) изъяли около 90 килограммов рыбы (осетровых пород - русский осетр) и 146 граммов черной икры.
Второе, из сейфа изъяли 90 тысяч долларов и около 5 тысяч евро. В подтверждение законности владения этими денежными средствами я предъявила: документы о законности происхождения денежных средств, а именно договор купли-продажи о продаже квартиры на сумму, значительно превышающую 90 тысяч долларов и около 5 тысяч евро.
В момент изъятия денежных средств следователь мне впервые намекнул, что можно "договориться" и "закрыть глаза на рыбу". Я была оскорблена этим предложением и в категорической форме отказалась от любых незаконных соглашений. Потом нас с супругом повезли на рыбзавод. Однако сдача рыбы происходила без нашего участия - мы остались в машине. Следователь в одностороннем порядке передал рыбу на предприятие, не составив при этом ни протокола осмотра, ни акта изъятия, ни иного документа, подтверждающего процессуальные действия. Мы не были свидетелями ни взвешивания, ни упаковки, ни передачи. Все происходило за закрытыми дверями, и до сих пор остается непонятным, какая именно рыба и в каком количестве была фактически сдана. Это обстоятельство ставит под сомнение достоверность представленных следствием данных и не исключает возможность подмены.
Эта тяжелая ситуация продолжалась около 7 часов. В департаменте экономических расследований мне стало плохо, вызвали скорую. Ехать в больницу я была вынуждена отказаться, так как дома меня ждали и без того испуганные дети.
То есть Вы уже тогда почувствовали сильное недомогание?
- Да, мое эмоциональное и физическое состояние значительно ухудшилось. Я испытывала сильный стресс и острые боли в пояснице. Состояние было настолько тяжелым, что сотрудники вызвали бригаду скорой медицинской помощи, однако в больницу я не поехала - дома ждали испуганные дети.
Что было после того, как вы вернулись домой?
- После возвращения домой я незамедлительно связалась с адвокатом. На следующий день мы получили и предоставили следователю документы, подтверждающие законное приобретение рыбы.
Получается, Вы были уверены, что вопрос был урегулирован?
- Конечно, обрела психологическое спокойствие и уверенность в том, что правовой вопрос по темам приобретения, наличия и хранения рыбы урегулирован.
Однако через некоторое время следователь снова вызвал меня на встречу. Во время этой встречи он открытым текстом заявил: "Я же предлагал договориться. Готовьтесь, собирайте чемоданы", демонстративно показывая жестами тюремную решетку. После этого подобные угрозы стали регулярными.
То есть Вам показывали решетку?
- Да, и в машине, и в здании. Он уверял, что я все равно "там окажусь". Передавал через свидетелей, чтобы я "собирала чемоданы".
То есть он показывал Вам знаки (решетку), которые означали, что Вы туда попадете?
- Да. Следователь начиная с 17 августа 2024 года при каждой встрече складывал пальцы рук в форме решетки или показывал на запястья рук, словно одевая наручники - как в машине, так и в здании департамента. Он неоднократно заявлял: "Ты все равно там сидеть будешь", при этом клялся здоровьем своих родителей. Подобные угрозы он передавал мне и через свидетелей адвоката Торехана Мухтарова, которых вызывал на допросы с моими знакомыми Н. 11 сентября 2024 года. Он говорил им: "Передайте Каршегеновой, пусть готовит вещи и собирает чемоданы!"
Что, по Вашему мнению, значили слова следователя?
- Следователь лично мне таким образом предлагал: "Закрыть глаза на рыбу". И я трижды в категорической форме отказалась.
Были ли эти факты зафиксированы на аудио или видео?
- Это очень логичный вопрос, требующий разъяснения. У меня дома установлена система видеонаблюдения. Однако в день обыска следователь трижды, не обращая внимания на мои возражения, намеренно отключал эти камеры. После обыска сотрудники полиции изъяли видеорегистратор, позже позвонили и потребовали предоставить пароль доступа. Я сообщила, так как считала, что это часть следственных мероприятий и снятие информации с камер видеонаблюдения должно происходить в моем присутствии и при составлении протокола.
Видеорегистратор был возвращен мне через полгода. IT-специалисты ТОО Zilant подтвердили - видеозаписи дня обыска были полностью удалены.
Удалены были после того, как видеорегистратор у Вас изъяли?
- Да.
Вы считаете, эти фрагменты были сознательно удалены?
- Абсолютно в этом уверена. Этот вопрос требует проведения следственных мероприятий, детальной оценки адвокатов и соответствующих правоохранительных органов. Однако намеренное уничтожение доказательств очевидно.
По Вашему мнению, это можно рассматривать как превышение власти и психологическое давление на вас и детей?
- Конечно, во время обыска дома находились мои несовершеннолетние дети. Следователь, не спрашивая моего согласия, не создав необходимую спокойную психологическую атмосферу, путем запугивания требовал у детей пароли от устройств, проверял мобильные телефоны старших детей, даже изъял планшет у плачущего младшего сына, ему было всего три года. Сотрудник просматривал все фотографии в детских устройствах. В то время в условиях стресса я не задумывалась о том, что такое поведение является правонарушением. С первого дня проведения следственных мероприятий ко мне проявлялось агрессивное и предвзятое отношение. Позднее я обращалась к заместителю прокурора, говорила: "Не понимаю, что происходит. Мне страшно". Все развивалось точно по сценарию, который озвучил следователь, и это не может быть простым совпадением.
Расскажите, пожалуйста, как именно проходило Ваше скандальное задержание?
- Шел почти месяц систематического психологического давления. В тот период я проходила активное лечение в клиниках "Сколиоз" и "Рахым", наблюдалась у невропатолога. Мой адвокат подал ходатайство о переносе следственных действий до 18 сентября по состоянию здоровья.
Несмотря на это, 16 сентября меня задержали непосредственно у детского сада, куда мы с бывшим супругом приехали забирать ребенка. Из-за проблем со здоровьем я оставалась в автомобиле на заднем пассажирском сиденье (в этот день мне было очень трудно передвигаться). Внезапно черный автомобиль перегородил выезд. Из машины быстро вышли люди. Сначала я не поняла, что происходит, испугалась, привстала, насколько смогла, и инстинктивно заблокировала дверь. Затем спросила: "Кто вы такие? Что вы хотите?" Мужчины стучали во все стекла моего автомобиля и громко кричали: "Каршегенова! Каршегенова! Выходите из машины!" Даже сейчас я не могу без ужаса вспоминать это событие…
И Вы обратились за помощью к бывшему мужу?
- Да. Я сразу позвонила С. - он был в здании детского сада, забирал ребенка. Я сказала ему: "Пожалуйста, срочно выйди - здесь какие-то люди! Я не понимаю, кто они такие, что им нужно и что вообще происходит!" Затем я в панике позвонила своему отцу.
Когда подошел бывший муж, он каким-то чудом смог передать мне ребенка. Сын был в шоке и сильно плакал.
Как Вас пытались заставить выйти из машины?
- Мужчины стояли с двух сторон и раскачивали мой автомобиль, а также они стучали кулаками по окнам и дверям. Среди этих мужчин я узнала следователя Р., который ранее проводил обыск в моем доме. Именно он кричал остальным на казахском языке: "Қаттырақ соқ! Қаттырақ соқ! Қазір шығады" - "Бейте сильнее, бейте сильнее - сейчас выйдет".
Ребенок продолжал плакать. Я включила мультфильм на телефоне и сделала звук громче, пытаясь хоть как-то его отвлечь, но сама была в состоянии шока. Я не могла понять, кто эти люди, почему они все это делают около детского сада, чего они добиваются и что могут сделать с моим сыном, если я выйду. Я помнила проведение обыска; они перевернули все вверх дном, вывалили даже замороженные ягоды, объясняя это поисками "денег, как в американских фильмах". Моя кухня была похожа на убойный цех мясокомбината. Слава Богу, что вместо крови на полу были пятна от вишни и малины, которые я только через неделю смогла отмыть.
Расскажите, в какой момент Вы потеряли сознание.
- Мне стало трудно дышать, кружилась голова. В какой-то момент я отключилась. Очнулась, когда меня уже волокли. Ничего не чувствовала.
Что Вы смогли вспомнить после из происходившего?
- Когда я пришла в себя, первое, что почувствовала, это как мое тело кто-то волочит. Я не понимала, что происходит, где нахожусь, не могла говорить - все онемело, особенно рот. Был ужасно противный привкус, и только позже я поняла, что настолько сильно сжала челюсти в момент потери сознания, что прикусила себе язык.
Меня заталкивали в машину, я это помню, но ощущение полной беспомощности было куда сильнее самой физической боли. Я была в джинсах, все тело было мокрое, и, честно говоря, стыдно это признавать, но я обмочилась. Мне хотелось крикнуть, что мне плохо, что мне нужна помощь, но мои челюсти были парализованы страхом, я не могла вымолвить ни слова.
Вам оказали медицинскую помощь?
- Когда я приходила в сознание, чувствовала, что меня переносили, будто бесчувственное тело, затем бросили на жесткую поверхность. Я слышала крики: "Проверьте ее на наркотики!" Требовали раздеться. Помню, как мужчины и женщины сопровождали меня в туалет для сдачи анализов. Одна из женщин держала стаканчик, требуя сдать анализ. Я находилась в полубессознательном состоянии, не контролировала свое тело. Все происходило фрагментарно: то темнота, то свет. Следующее воспоминание - я уже в камере временного содержания.
Что происходило в камере ИВС?
- Условия были ужасающими. Я чувствовала себя героиней фильма ужасов или кошмарного сна. Мне было необходимо срочно сходить в туалет. Я кричала: "Помогите дойти до унитаза!" С огромным трудом дошла до унитаза, на который я физически не могла забраться в своем состоянии.
Я была вынуждена справлять нужду в антисанитарных условиях на полу. Затем заметила кровотечение. Кричала, звала на помощь. Пришел мужчина, затем женщина… Пришедшая женщина заставила встать и осмотрела меня. Потом с язвительной улыбкой сказала: "Кровотечение. У нее порвался геморроидальный узел". Позже очнулась от ударов по лицу. Надо мной стоял следователь и кричал: "Симулянтка! Приведите ее в себя!"
Вы помните , присутствовал ли там медперсонал?
- Я мельком видела людей в медицинской одежде. Кто-то из них констатировал плохое состояние, называя причину, - критически низкое давление. Но кто-то другой утверждал, что я симулирую. Это я четко слышала.
При этом от Вас добивались ответов?
- Вокруг было много людей. Я слышала все, чувствовала все, но не могла говорить. От боли мой язык не слушался, тело не подчинялось. Я могла только открывать и закрывать глаза. Мне задавали вопросы и требовали давать ответы. Я была полностью обнажена. Женщина, предположительно медработник, причиняла физическую боль (с силой выкручивала мои соски), рядом находились мужчины. Постоянно повторялись обвинения в симуляции. Мужчины зажимали мне рот и заливали в нос нашатырь - из-за этого до сих пор нарушено обоняние. Вспышки боли были в районе пупка - туда они что-то вкалывали. Боль была такая резкая, что вызывала неконтролируемое мною мочеиспускание… Я не могла сопротивляться, только плакала. Все происходившее вызывало у меня чувства физической беспомощности, ужаса и унижения. Позже судебно-медицинской экспертизой были установлены многочисленные телесные повреждения в виде синяков и колотых ран.
Что было потом?
- Очнулась уже в светлом помещении с решетками. Услышала, как один из сотрудников говорил: "Вот она, очнулась. Будет мне еще химчистку оплачивать - вчера всю машину мне обоссала". Я едва понимала, где нахожусь, кто эти люди.
Как Вы смогли это пережить?
- Я думала о детях и о родителях. Я думала о том, что живу не в ЮАР, что в Казахстане нет апартеида, что люди в тюрьмах не пропадают, что это должно обязательно закончиться! В очередной раз в бессознательном состоянии я вдруг услышала голос отца. Он плакал и говорил: "Я тебя заберу". Это придало сил. Потом меня выпустили… Водитель и отец меня, как ребенка, под руки довели и посадили в машину; довезли до дома; на руках внесли в дом... Я была вся в ужасном состоянии. Дома меня встретила мама. Мы плакали. Меня долго отмывали, я просто хотела смыть с себя все это.
После всех этих "действий" в ИВС Вас госпитализировали?
- Да, после перенесенного ужаса и всех "попыток" привести меня в чувства мое состояние ухудшилось, давление упало до критической нормы, сотрудники ИВС были вынуждены вызвать скорую помощь, и меня госпитализировали в Атыраускую областную больницу. Врачи диагностировали - острая реакция на стресс, диссоциативный ступор.
-Это произошло на вторые сутки после содержания в ИВС?
- Да.
Следственный суд проходил в больнице?
- Да.
Как проходил судебный процесс?
- Процедуру суда помню смутно. Это было в светлой комнате. Конвоиры в наручниках водили меня в туалет. Видимо, прошел следственный суд - мне дали два месяца домашнего ареста, позже продлили арест на весь период суда первой инстанции.
Что было во время Вашего содержания под домашним арестом?
- Домашний арест стал дополнительным испытанием. Несмотря на то что судебное постановление четко разрешало мне посещение рабочего места, на практике это оказалось невыполнимым. Первое время я действительно пыталась работать в офисе. Мне нужно было вернуться к нормальной жизни, прийти в себя и контролировать свой бизнес. Однако вскоре начались систематические проверки в дневное время. Сотрудники ДЭР приходили ко мне с заранее заполненными актами нарушений, словно изначально рассчитывали на мое отсутствие. Они каждый раз приходили с актом и говорили: "Если вас не будет дома, оформим нарушение". В результате я была вынуждена перейти на удаленную работу и боялась выходить из дома даже во двор. Я пыталась объяснить следователю, что суд разрешил мне ездить на работу и что у меня обычный график - с девяти до шести, плюс дорога. Он говорил: "Ничего подобного". Пришлось подключать адвоката, который провел со следователем подробную разъяснительную работу.
Мне отказали в праве забирать детей из детского сада и школы. Я была вынуждена оформлять нотариальные доверенности на других людей, чтобы кто-то мог их забрать. Я не смогла посетить ни одного детского мероприятия. Постоянный страх повторения пережитого парализовал нормальную жизнь. Я боялась заключения в ИВС. Я бы не смогла пережить это во второй раз.
Как они проверяли Вас во время домашнего ареста?
- Приезжали по два раза в день, даже после 10 вечера, хотя, как потом адвокат объяснил мне, это вообще незаконно. Еще раз повторяю, что ко мне на проверку сотрудники ДЭР всегда приходили с уже заполненными актами, будто заранее рассчитывали, что меня не будет дома... Порой, выходя во двор, я сталкивалась с проверяющими… Они гуляли по моей придомовой территории, как у себя дома, заходили в подсобные помещения… А я не знала, куда мне от них деться.
Больше всего меня убивало то, что происходило с моими двумя дочерьми. Девочки постоянно видели, как посторонние мужчины ходят по нашему двору и заглядывают в окна. Они даже боялись выйти во двор поиграть.
Это продолжалось вплоть до апреля 2025 года?
- Да. Проверки не прекращались. Я даже начала вести видеозапись этих визитов, потому что оперативные сотрудники постоянно снимали меня на фото и видео, дважды в день.
Комментарии адвокатов Жансаи Каршегеновой
Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Торехан Мухтаров:
Изучив материалы дела и заключение судебно-медицинской экспертизы № 20-15-15-15/230 от 23.09.2024 года, считаю необходимым обратить внимание на следующие критически важные обстоятельства: при первичном медицинском осмотре перед помещением моей подзащитной Каршегеновой Ж.У. в ИВС 16 сентября 2024 года никаких телесных повреждений зафиксировано не было. Однако через три дня при проведении судебно-медицинской экспертизы у нее были обнаружены множественные телесные повреждения: кровоподтеки на обоих плечах, предплечьях, локтевых суставах, кистях рук, а также колотые раны на различных участках тела. Данные повреждения, согласно заключению эксперта, могли образоваться от действия тупого твердого предмета, режущих и колющих предметов в срок, указанный свидетельствуемой, то есть именно в период нахождения в ИВС. Особую тревогу вызывает тот факт, что в материалах дела отсутствуют какие-либо официальные медицинские документы о проводившихся в ИВС медицинских манипуляциях, хотя из показаний моей подзащитной следует, что медицинские работники по указанию следователя применяли к ней различные болезненные процедуры для "приведения в чувство". Полагаю, что появление множественных телесных повреждений именно в период содержания под стражей, при отсутствии их фиксации при поступлении в ИВС, является прямым доказательством применения недопустимых методов воздействия и требует проведения тщательной проверки в рамках статьи 146 УК РК (Пытки)".
Адвокат Айнур Карчегенова:
Согласно проведенному судебно-психологическому исследованию, Жансая в период задержания пребывала в состоянии эпилиптической комы, представляющей угрозу для жизни и требующей немедленного медицинского вмешательства. Однако, несмотря на ее критическое состояние, сотрудники ДЭР по Атырауской области, проявляя грубую небрежность, а также признаки жестокого и бесчеловечного обращения, отказали врачам скорой медицинской помощи в допуске к ней для осмотра и оказания экстренной помощи, утверждая, что наша подзащитная симулирует. Таким образом, ей было отказано в праве на получение медицинской помощи, что является прямым нарушением статьи 29 Конституции РК, гарантирующей каждому право на охрану здоровья и получение медицинской помощи. Кроме того, ее в таком тяжелейшем состоянии волокли по земле, затащили в служебную машину, повезли на освидетельствование в наркологию и в последующем водворили в камеру ИВС."
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
