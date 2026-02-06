Токаев в интервью газете The News International призвал к реалистичному подходу в решении мировых проблем

Фото: kabar.kg

О творчестве Чингиза Айтматова и влиянии его произведений на формирование личности, безусловно, лучше всего рассуждать в профессиональной среде, с литературоведами, философами, критиками, интеллектуалами и просто читателями, знакомыми с творчеством мирового классика. Однако в свете последних событий, когда о наследии великого писателя все чаще начинают высказываться люди, не знакомые с его произведениями, возник запрос на более широкий и взвешенный диалог. Речь идет о понимании того, какое значение имеет для нашего общества классик мировой литературы, насколько его гуманистические ценности и философские размышления остаются близкими и понятными современному человеку, сообщает информационное агентство "Кабар".





Айтматов - личность поистине планетарного масштаба. Если обратиться к его произведениям, создается ощущение, что он предвидел масштабные цивилизационные сдвиги, глубокие трансформации бытия и переоценку человеческих ценностей, которые сегодня отчетливо проявляются в мире. Современная реальность, находящаяся на стыке эпох, меняется стремительно и порой непредсказуемо, что нередко порождает ощущение утраты целостной картины происходящего.





Смещение духовно-нравственных ориентиров приводит к тому, что в общественном пространстве все чаще звучат упрощенные и поверхностные оценки, в том числе в отношении многослойного культурного наследия. В этом контексте образы, созданные Айтматовым, приобретают особую актуальность - как метафора утраты памяти, глубины и ответственности за собственные слова и суждения.





Обсуждая недавнее резонансное заявление одного из общественных деятелей, директор Центра стратегических исследований Евразии Бакытбек Жумагулов отметил, что подобные нападки на творчество Айтматова могут способствовать и стать основой формирования конфликта поколений. В условиях, когда число читающих и по-настоящему вовлеченных в культуру людей объективно сокращается, дискуссии о наследии великого писателя нередко быстро переходят в фазу противостояния - между теми, для кого Айтматов является нравственным и культурным ориентиром, и теми, кто даже не знаком с его текстами, тем не менее берется выносить необоснованно категоричные оценки.





После непродолжительного общения Бакытбек Жумагулов согласился написать небольшое эссе о том, какое влияние оказало творчество Чингиза Айтматова на его личное мировоззрение и жизненные ориентиры. Вот что из этого получилось:





В 2005 году, проходя стажировку в Германии, мне довелось побывать на уроке литературы в одной из гамбургских школ. Это был стандартный учебный процесс, без внешнего пафоса и показной "межкультурности". В учебной программе, наряду с признанными авторами мировой литературы, изучалось творчество Чингиза Айтматова. Школьники анализировали повесть "Жамиля" не формально, а как художественный текст о свободе выбора, человеческом достоинстве и личной ответственности.





Именно тогда стало очевидно: в мировом культурном пространстве Айтматов воспринимается не как региональный или исключительно "советский" писатель и не как экзотическое явление Востока, а как органичная часть живого канона мировой классики. Эта принадлежность к мировой литературе определяется не внешними признаками, а характером его авторской позиции и способом разговора с читателем.





Айтматов сознательно избегал морализаторства. Он не создавал проповедей, не формулировал готовых ответов и не предлагал универсальных рецептов. Его авторская миссия заключалась в ином - в честном и внимательном свидетельствовании о судьбе человека в эпоху масштабных исторических и нравственных трансформаций.





В его произведениях предстает мир, в котором идеологии, которые обещают благополучие, оборачиваются разрушением, технологический и социальный прогресс опережает нравственное развитие, а человек все чаще утрачивает связь с памятью, корнями и собственной совестью. Не случайно одна из ключевых мыслей писателя сформулирована предельно ясно: "Перед каждым человеком стоит неизбывная задача - быть человеком. Сегодня, завтра, всегда". В этой формуле сосредоточена суть его философии: не быть удобным, не соответствовать ожиданиям системы и не стремиться к внешней правильности, а ежедневно сохранять человеческое содержание собственной жизни.





Моим первым знакомством с творчеством Айтматова стал рассказ "Солдатенок". Мне тогда было десять лет, я читал историю мальчика, который ждет возвращения отца с войны, ожидает его не абстрактно, а всем своим существом - каждым днем и каждым взглядом, обращенным к дороге. Этот рассказ тогда произвел на меня сильнейшее впечатление. Прошли десятилетия, но эмоциональный отклик от прочитанного в детстве остается во мне до сих пор. Причина этого заключается в том, что Айтматов побуждает даже маленького читателя впервые пережить опыт сопереживания и сострадания. Писатель не описывает трагедию литературными формулами - он заставляет ее прожить.





Читая "Солдатенка", я не узнал, что такое война в историческом или политическом смысле, но я открыл для себя, что такое ожидание, утрата и молчание, в котором отсутствует ответ на самый важный вопрос.





На мой взгляд Айтматов никогда не щадит читателя, ни взрослого, ни ребенка. Он не маскирует боль словами, не предлагает утешений и не объясняет, "зачем" все произошло. Именно поэтому пережитое впечатление надолго сохраняется в памяти. Так формируется не просто знание, а человеческое чувство, которое впоследствии становится внутренним нравственным ориентиром.





Писатель не показывает готовый путь - он демонстрирует цену утраты человечности. Не случайно Айтматов нередко вызывает неприятие у тех, кто ищет жесткие моральные ориентиры, простые ответы и четкое разделение на "правильных" и "неправильных". Он не указывает направление, а раскрывает суть человеческих чувств и решений.





В повести "Материнское поле", война не описывается напрямую - она показана через судьбу матери, утратившей всё, но продолжающей жить и сеять. В романе "И дольше века длится день" появляется образ манкурта - человека, лишенного памяти, прошлого и связи с матерью и родом. Это не образ врага и не злодея, а итог чудовищного преступления - лишения человека того, что делало его человеком, то есть памяти. Айтматов предостерегает: общество, утратившее память, способно уничтожить собственные корни и при этом даже не осознать масштаб происходящего.





Особое значение в творческом наследии Чингиза Айтматова занимает роман "Плаха", одно из наиболее сложных и беспощадно честных произведений мировой литературы конца XX столетия. Его трудность заключается не в языке и не в фабуле, а в принципиальной авторской позиции: Айтматов намеренно лишает читателя комфортной точки опоры. В этом романе отсутствуют окончательные ответы, примиряющий финал и фигуры "правых", за которыми можно было бы укрыться. "Плаха" не требует рационального объяснения, она обращается к личной нравственной реакции читателя, к его способности принять на себя ответственность за выбор между добром и злом.





В этом контексте Айтматов оказывается духовно близок другому великому классику мировой литературы - Федору Достоевскому. Подобно Достоевскому, он не сводит зло к образу отдельного злодея: оно возникает из компромисса с совестью, из согласия человека на насилие во имя идеи, порядка или иллюзорного спасения. Различие состоит в масштабе художественного исследования: если Достоевский сосредотачивается на трагедии внутреннего мира личности, то Айтматов раскрывает эту драму в пространстве общества, истории и цивилизационного процесса. Именно поэтому "Плаха" читается столь тяжело и столь долго не отпускает читателя: она выносит приговор не персонажам, а эпохе и каждому из нас.





В этом смысле творчество Айтматова справедливо соотносится с экзистенциальной философией и духовными поисками литературы конца XX века. Его произведения вновь и вновь возвращают читателя к предельному вопросу о том, имеет ли жизнь смысл и, если имеет, ради чего она должна быть прожита. Его герои ищут ответ не в абстрактных теориях, а в личном нравственном выборе - между сохранением человеческого достоинства и отказом от него. У Айтматова смысл человеческого существования возможен лишь там, где человек остается человеком, даже если цена этого выбора заключается в боли и утрате. Именно поэтому его художественный метод принципиально отличается от традиционной назидательной проповеди.





Классическая проповедь по своей природе обращена прежде всего к разуму и строится на формулировании норм и правил поведения; Айтматов же работает с совестью. Он не предписывает, как следует поступать, а показывает последствия утраты человеческого измерения. Недаром писатель подчеркивал: "Самое трудное для человека - быть человеком каждый день". Это высказывание не является художественной метафорой - это нравственный императив, тяжелый и порой почти невыносимый. Для человека зачастую проще быть жестоким, когда это удобно, забывать, когда это выгодно, подчиняться, когда так легче, и идти на преступление, когда система снимает личную ответственность.





Айтматов не освобождает читателя от бремени выбора - оставаться человеком или идти на компромисс с собственной совестью. Именно поэтому его тексты остаются внутри человека надолго, а иногда сопровождают его на протяжении всей жизни, как первое детское переживание из рассказа "Солдатенок".





Важно отметить тот факт, который нередко недооценивается внутри страны: Айтматов является не локальным автором, а устойчиво присутствующим писателем в мировом интеллектуальном и образовательном пространстве. Его произведения изучаются в школах и университетах европейских стран, Азии и США, в рамках курсов мировой литературы, гуманистических и философских дисциплин. Наиболее часто в учебные программы включается повесть "Жамиля" как произведение, формирующее зрелую личность, а не идеологическую лояльность.





Именно это и является главным признаком подлинной мировой классики: автора читают не потому, что "так положено", а потому, что он работает с человеком на глубинном уровне. Однако подлинная универсальность Айтматова проявляется не только в его присутствии в образовательных программах, но и в той острой актуальности, с которой его тексты откликаются на вызовы современного мира.





Мы живем в реальности, где информация постепенно вытесняет память, идентичности упрощаются, а человек все чаще сводится к функции потребителя, обывателя или подписчика. Айтматов предупреждал об этих тенденциях задолго до наступления цифровой эпохи. Манкурт сегодня - это уже не персонаж легенды, а человек, оторванный от прошлого, лишенный внутреннего стержня и потому легко управляемый.





Айтматов не утешает, но предлагает нравственный ориентир: быть человеком - это ежедневный труд, а не раз и навсегда полученный статус.





В 2028 году исполнится сто лет со дня рождения Чингиза Айтматова. Этот юбилей не должен сводиться к формальным мероприятиям и отчётности. Он является своего рода экзаменом на зрелость общества. Популяризация Айтматова внутри страны сегодня означает необходимость общественного разговора о возрождении интереса к чтению, о совести, памяти, ответственности и воспитании личности на основе его произведений.





Если мы сами не сумеем перечитать Айтматова заново, мир продолжит делать это за нас, более внимательно и глубоко.





Юбилей 2028 года - это возможность вернуть Айтматова в живой общественный диалог, включить его тексты в современный контекст и говорить через них о будущем, а не только о прошлом.





Чингиз Айтматов по праву относится к мировой классике. Он писал не в угоду политической конъюнктуре и не для прославления режима, а для человека, который остается один на один с нравственным выбором - в детстве, во взрослой жизни и в периоды исторических переломов.





Айтматов будет востребован до тех пор, пока в мире существуют несправедливость, зло, несвобода, войны, насилие и процессы утраты человеческого достоинства. Главный завет писателя и сегодня звучит так же актуально, как и при его жизни: оставаться человеком - несмотря ни на что, каждый день и на протяжении всей жизни.





