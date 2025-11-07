06.11.2025, 13:34 13141

Госсекретарь США Марко Рубио планирует посетить Казахстан

Об этом он рассказал на встрече с главами МИД стран Центральной Азии
Вашингтон. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с министрами иностранных дел Центральной Азии госсекретарь США Марко Рубио заявил, что планирует посетить страны региона в 2026 году.

Марко Рубио напомнил о недавней поездке спецпосланника Дональда Трампа по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гора и заместителя госсекретаря Кристофера Ландау в Казахстан, назвав визит "важной миссией".

Они провели там значительное время, и я знаю, что они с нетерпением ждут возможности вернуться и посетить другие страны, куда не смогли поехать в этот раз. Лично я также намерен посетить регион в следующем году - все пять стран. Понимаю, что это, вероятно, будет поездка на неделю или даже дольше, поэтому нам нужно все хорошо спланировать и вместе это осуществить", - сказал госсекретарь США.


Он отметил, что США ищут возможности выхода американских инноваций, бизнеса и продукции на новые рынки и в новые регионы.

Это создает более прочные связи между странами (...) Наши национальные интересы совпадают, и я думаю, что сегодняшнее мероприятие, завтрашняя встреча и то, что мы будем делать вместе в ближайшие месяцы и недели, еще больше укрепят это сотрудничество", - добавил Рубио.


Напомним, президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Вашингтон. Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите "Центральная Азия - США".

 

06.11.2025, 20:00

Между Казахстаном и США подписан меморандум о сотрудничестве в сфере критически важных минералов

Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями администрации президента США
Между Казахстаном и США подписан меморандум о сотрудничестве в сфере критически важных минералов
Фото: Акорда
Вашингтон. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Программа визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон началась со встречи с государственным секретарем Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором, сообщает Акорда.

Участники встречи обменялись мнениями о ключевых аспектах двусторонней и региональной повестки.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что перед Казахстаном и США открываются прекрасные возможности для дальнейшего укрепления стратегического партнерства через экономическое взаимодействие, которое обеспечит создание новых рабочих мест, поддержку промышленности и бизнеса.

По словам президента, наша страна поддерживает активные политические связи с США на различных уровнях и готова вести конструктивный диалог по углублению многопланового сотрудничества.

В присутствии Касым-Жомарта Токаева был подписан меморандум о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки по сотрудничеству в сфере критически важных минералов.

Документ подписали министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев и министр торговли США Говард Латник.
 
06.11.2025, 08:52

Токаев проведет переговоры с Трампом

Токаев прибыл с визитом в США
Токаев проведет переговоры с Трампом
Фото: Акорда
Вашингтон. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана прибыл с визитом в Вашингтон, сообщила пресс-служба Акорды.

Президента РК встретил первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

Акорда

Завтра Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите "Центральная Азия - США".

Как сообщалось ранее, Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс торгово-экономическому и инвестиционному партнерству с США.
 
05.11.2025, 12:49

Астана и Минск подписали ряд документов о сотрудничестве

В частности, подписана дорожная карта по развитию сотрудничества в области промышленной кооперации на 2026-2028 годы
Астана и Минск подписали ряд документов о сотрудничестве
Фото: https://primeminister.kz/
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, находящийся с официальным визитом в РК, обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.

Стороны рассмотрели планы по увеличению двустороннего товарооборота, углублению сотрудничества в области инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, цифровой индустрии и ИИ, а также в сферах транспорта и логистики, здравоохранения, туризма и т.д., сообщает primeminister.kz.

Отношения между нашими странами поступательно развиваются и носят стратегический характер с доверительным диалогом на всех уровнях. Правительство Казахстана готово приложить все усилия для того, чтобы наши торгово-экономические и другие отношения развивались интенсивно, на взаимовыгодной основе", - отметил Олжас Бектенов.


В свою очередь Турчин отметил, что для Беларуси Республика Казахстан является приоритетным партнером в торгово-экономических отношениях.

Поэтому мы настроены всячески развивать эти связи. Уверен, что наша сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс процессу укрепления и расширения диалога Беларуси и Казахстана, наполнит его новым содержанием", - сказал премьер-министр Беларуси.


Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития промышленной кооперации и реализации совместных проектов. В цифровой сфере перспективным является обмен опытом по внедрению элементов ИИ. В сельском хозяйстве внимание акцентировано на проектах переработки и производстве продукции АПК. Упор сделан на сотрудничестве в агронауке для повышения эффективности отрасли. Казахстанские аграрии в текущем году собрали высокий урожай сельхозкультур, в том числе в результате применения агротехнологий.

Участники встречи также отметили важность взаимодействия в сфере транспорта и логистики. Слаженные действия профильных ведомств обеспечивают бесперебойные железнодорожные и автомобильные перевозки между двумя государствами. Вместе с тем имеется потенциал в развитии транспортных коридоров для выхода на новые экспортные рынки. Кроме того, обсуждены вопросы межрегионального сотрудничества и взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере", - говорится в сообщении.


По итогам встречи в присутствии премьер-министров Казахстана и Беларуси подписан ряд двусторонних документов. В их числе:

  • Дорожная карта между Министерством промышленности и строительства РК и Министерством промышленности Республики Беларусь по развитию сотрудничества в области промышленной кооперации на 2026-2028 годы;
  • Дорожная карта между акиматом города Астаны и Минским городским исполнительным комитетом о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2026-2028 годы;
  • Меморандум о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах между акиматом Алматинской области и Витебским областным исполнительным комитетом.
 
Токаеву доложили о подготовке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Токаеву доложили о подготовке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Фото: Акорда
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о ходе подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности, которая состоится в конце ноября в Кыргызстане, сообщает Акорда.

Также был рассмотрен ряд вопросов по ключевым направлениям деятельности организации.

Ранее министры обороны стран ОДКБ обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации, ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ, а также рассмотрели документы, направленные на совершенствование организации управления коллективными силами ОДКБ.
 
29.10.2025, 17:21

АПК, ИИ и цифровая индустрия: о чем говорили спецпредставитель Трампа и замгоссекретаря США с Бектеновым

Участники подтвердили готовность к расширению торгово-экономического сотрудничества по всем перспективным направлениям
АПК, ИИ и цифровая индустрия: о чем говорили спецпредставитель Трампа и замгоссекретаря США с Бектеновым
Фото: primeminister.kz
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу со специальным представителем президента Соединенных Штатов Америки по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау, сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встречи участники обсудили вопросы расширения торговых связей и инвестиционного сотрудничества. Рассмотрены меры по углублению взаимодействия в промышленности, цифровой, энергетической, сельскохозяйственной, транспортно-логистической, водной отраслях", - говорится в сообщении.


Также были отмечены новые точки соприкосновения в транзитно-транспортной сфере. В частности, в энергетическом секторе подчеркнута важность модернизации и внедрения передовых технологий в рамках совместных проектов. Актуальным направлением является партнерство в сфере АПК.

Казахстан входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерна и муки. Обсуждены совместные проекты по глубокой переработке зерна с последующим экспортом на рынки США, ЕС, Китая и Индии", - заявили в правительстве.


Кроме того, обозначена приоритетность углубления взаимодействия в области цифровой индустрии и технологий ИИ.

Ключевой площадкой в регионе становится Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, объединяющий ведущие мировые технологические компании, включая Apple, Google и др. Важным элементом цифровой экосистемы РК также является Astana Hub, где на сегодня работают более 1700 компаний. В штате Калифорния Казахстаном открыт инновационный центр Silk Road. В партнерстве с ведущими американскими компаниями и вузами реализуются программы акселерации, укрепляющие технологическое партнерство между РК и США", - добавили в пресс-службе.


По итогам встречи участники подтвердили готовность к расширению торгово-экономического сотрудничества по всем перспективным направлениям.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился со специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.
 
29.10.2025, 13:48

Токаев и Лукашенко обсудили перспективы развития казахско-белорусских отношений

Президент Казахстана отметил значимость проходящей в Минске конференции по евразийской безопасности  
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, проинформировали в Акорде.
 
Главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахско-белорусских отношений, отметив высокий уровень политического диалога и поступательный характер сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
 
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

Президент Казахстана отметил значимость проходящей в Минске конференции по евразийской безопасности.
 
Главы государств договорились продолжить тесное взаимодействие в рамках предстоящих совместных мероприятий.

Напомним, в ноябре Токаев посетит с госвизитом Москву. Президенты России и Казахстана подчеркнули особое значение предстоящих переговоров.
 
29.10.2025, 13:19

Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс партнерству с США - Токаев

Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс партнерству с США - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился со специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-американского расширенного стратегического партнерства в контексте предстоящего саммита в формате C5+1 в Вашингтоне.

Касым-Жомарт Токаев передал благодарность президенту США Дональду Трампу за приглашение принять участие в саммите C5+1 в Вашингтоне. Глава нашего государства выразил уверенность в том, что предстоящая встреча на высшем уровне будет продуктивной с точки зрения определения ключевых приоритетов долгосрочного сотрудничества", - сообщает Акорда.


По словам президента, Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс торгово-экономическому и инвестиционному партнерству с США.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поддерживает внешнюю и внутреннюю политику, проводимую президентом США. В данном контексте глава государства высоко оценил его вклад в дело укрепления мира и обеспечение международной безопасности.

Он также подчеркнул возрастающую роль Центральной Азии в глобальных процессах. По его словам, страны региона демонстрируют беспрецедентное единство и приверженность добрососедским отношениям и общему прогрессу.

Серджио Гор передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия американского лидера.

Он подтвердил стратегическую значимость региона Центральной Азии во внешней политике США. По его мнению, предстоящая встреча в Вашингтоне позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень.

Собеседники рассмотрели потенциал взаимовыгодного партнерства в сферах энергетики, критически важных минералов, цифровизации, транспорта и логистики. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Напомним, вчера Серджио Гор и Кристофер Ландау прибыли в Алматы, где встретились с представителями деловых кругов и руководителями американских компаний, работающих в Казахстане. Они также посетили музей современного искусства, горнолыжный курорт "Шымбулак" и высокогорный каток "Медеу". Сегодня представители США прибыли в Акорду на встречу с Токаевым.
 
29.10.2025, 11:56

В Акорду прибыли спецпредставитель Трампа и первый заместитель госсекретаря США

Здесь они проведут встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Спецпредставитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау прибыли в Акорду.

Здесь они проведут встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Напомним, вчера Серджио Гор и Кристофер Ландау прибыли в Алматы, где встретились с представителями деловых кругов и руководителями американских компаний, работающих в Казахстане. Они также посетили музей современного искусства, горнолыжный курорт "Шымбулак" и высокогорный каток "Медеу".
 
