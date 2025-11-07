Госсекретарь США Марко Рубио планирует посетить Казахстан

Об этом он рассказал на встрече с главами МИД стран Центральной Азии

Вашингтон. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с министрами иностранных дел Центральной Азии госсекретарь США Марко Рубио заявил, что планирует посетить страны региона в 2026 году.





Марко Рубио напомнил о недавней поездке спецпосланника Дональда Трампа по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гора и заместителя госсекретаря Кристофера Ландау в Казахстан, назвав визит "важной миссией".





Они провели там значительное время, и я знаю, что они с нетерпением ждут возможности вернуться и посетить другие страны, куда не смогли поехать в этот раз. Лично я также намерен посетить регион в следующем году - все пять стран. Понимаю, что это, вероятно, будет поездка на неделю или даже дольше, поэтому нам нужно все хорошо спланировать и вместе это осуществить", - сказал госсекретарь США.





Он отметил, что США ищут возможности выхода американских инноваций, бизнеса и продукции на новые рынки и в новые регионы.





Это создает более прочные связи между странами (...) Наши национальные интересы совпадают, и я думаю, что сегодняшнее мероприятие, завтрашняя встреча и то, что мы будем делать вместе в ближайшие месяцы и недели, еще больше укрепят это сотрудничество", - добавил Рубио.





Напомним, президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Вашингтон. Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите "Центральная Азия - США".



