Казахстанские дипломаты провели переговоры по ключевым направлениям международного взаимодействия

Казахстанские дипломаты провели переговоры по ключевым направлениям международного взаимодействия
Фото: МИД РК
Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели серию встреч с зарубежными партнерами в странах Азии, Ближнего Востока, Европы и Африки, в ходе которых были обсуждены перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного, политического и гуманитарного сотрудничества, а также ключевые внутриполитические инициативы Республики Казахстан.

В целях дальнейшего расширения межрегионального торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия между Казахстаном и Китаем генеральный консул Казахстана в Шанхае Нурлан Аккошкаров посетил с рабочим визитом город Нанкин (провинция Цзянсу). В рамках поездки дипломат провел встречи с мэром города Нанкина Ли Чжунцзюнем и заместителем руководителя канцелярии иностранных дел провинции Цзянсу Цзинь Шанцзюнем. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-логистических и культурно-гуманитарных связей между регионами Казахстана и провинции Цзянсу.

Посол Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия Мадияр Менилбеков провел переговоры с председателем Исследовательского центра залива, авторитетным региональным экспертом Абдулазизом Сагером. Посол проинформировал собеседника об основных направлениях выступления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на V заседании Национального курултая, а также о масштабных конституционных реформах, выносимых на общенациональный референдум.

В Армении состоялась встреча посла Казахстана Болата Иманбаева с заместителем министра иностранных дел страны Мнацаканом Сафаряном. Стороны подвели итоги двустороннего сотрудничества за прошедший год, отметив устойчивую положительную динамику и практическую ориентированность казахско-армянских отношений. Подчеркнуто, что регулярный политический диалог и последовательная реализация достигнутых договоренностей способствовали расширению взаимодействия по широкому кругу направлений и выводу отношений на уровень стратегического партнерства.

Посол Казахстана в Кении Барлыбай Садыков провел встречу с директором департамента Европы и Содружества Министерства иностранных и диаспоральных дел Кении Джуди Нжау, шефом протокола Министерства иностранных и диаспоральных дел Кении Северин Люяли и Президентом Национальной торгово-промышленной палаты Кении (KNCCI) Эриком Рутто. Казахский дипломат информировал собеседников об объявленных масштабных конституционных изменениях в Казахстане, направленных на дальнейшее повышение эффективности государственного управления и строительство "Справедливого Казахстана", которые будут вынесены на всенародный референдум.

Генконсул Казахстана в САР Гонконг Бауыржан Досманбетов провел ряд встреч с представителями деловых кругов и институтами развития Гонконга для активизации делового сотрудничества в инвестиционных проектах Казахстана. В частности, состоялись переговоры с представителями компании China Kingstone Mining Holdings Limited, в ходе которых гонконгской компании были представлены проекты в горнодобывающей сфере. Учитывая опыт компании в управлении проектами от стадии разработки до производства и продаж, достигнута предварительная договоренность о дальнейшем сотрудничестве.

В Сеуле состоялось мероприятие на тему "Содействие торговле между Центральной Азией и Республикой Корея", организованное Таможенной службой Республики Корея. В ходе мероприятия обсуждены ключевые направления таможенного взаимодействия, а также практические меры по содействию торговле и упрощению таможенных процедур.

Первый замглавы МИД Казахстана Ержан Ашикбаев встретился с постоянным представителем Азиатского банка развития в РК Утсавом Кумаром, отметив стратегический характер более чем 30-летнего сотрудничества и вклад АБР в экономическое развитие, инфраструктуру и реформы страны. Стороны обсудили повышение эффективности проектов, их соответствие приоритетам проводимых реформ, а также планы по углублению партнерства, включая визит президента АБР Масато Канды в Казахстан весной 2026 года.
 
04.02.2026, 11:49 1361

Укрепление торгово-экономических связей и политический диалог: о чем говорил глава МИД Казахстана с членами Конгресса США

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана подчеркнул стратегический характер отношений между двумя странами
Укрепление торгово-экономических связей и политический диалог: о чем говорил глава МИД Казахстана с членами Конгресса США
Фото: МИД
Вашингтон. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита в Соединенные Штаты Америки министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел встречи с председателем комитета по международным отношениям палаты представителей США Брайаном Мастом и сенатором Стивом Дэйнсом, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахско-американского сотрудничества, уделив особое внимание укреплению торгово-экономических связей, развитию политического диалога и расширению межпарламентского взаимодействия в соответствии с ключевыми приоритетами двусторонней повестки", - уточнили в пресс-службе.


Также глава внешнеполитического ведомства Казахстана подчеркнул стратегический характер отношений между двумя странами и отметил важность активизации контактов между законодательными органами как эффективного механизма продвижения совместных инициатив.

В завершение встреч министр пригласил американских законодателей посетить Казахстан для практического обсуждения перспектив дальнейшего развития двустороннего сотрудничества", - добавили в пресс-службе.

 
04.02.2026, 10:18 4041

Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч за рубежом

Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч за рубежом
Фото: gov.kz
Париж. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч за рубежом для развития международного сотрудничества, сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

В частности, в Париже состоялся 11-й раунд казахско-французских политических консультаций с участием заместителя министра иностранных дел РК Армана Исетова и директора департамента континентальной Европы Министерства Европы и иностранных дел Франции Бриса Рокфея. В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов по дальнейшему углублению казахско-французского стратегического партнёрства, а также актуальные вопросы многостороннего взаимодействия.

Между тем посол Казахстана в Эфиопии, постоянный представитель Казахстана при Африканском союзе Жалгас Адилбаев провел встречу с Деджене Дади Дика генеральным менеджером крупнейшего объединения производителей кофе в Эфиопии Oromia Coffee Farmer’s Cooperative Union. В ходе беседы стороны обсудили перспективы укрепления торговых связей между Казахстаном и Эфиопией. Собеседники отметили имеющийся огромный потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, который пока еще не в полной мере задействован.

Также в рамках рабочего визита в провинцию Льеж Посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко провел встречу с губернатором провинции Эрве Жамаром. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и провинцией Льеж, уделив особое внимание возможностям расширения взаимодействия в торгово-экономической, промышленной, логистической, научно-образовательной и инновационной сферах.

Еще одна важная встреча состоялась в Китае, где генконсул Казахстана в Гуанчжоу Валихан Сарсембеков обсудил с руководителем Канцелярии иностранных дел провинции Гуандун Ма Вэньфэном перспективы развития сотрудничества между РК и провинцией. Особое внимание было уделено взаимодействию в сферах искусственного интеллекта, цифровизации, привлечения инвестиций, расширению торгово-экономических и научно-технологических связей.

Тем временем в Казахстане состоялось заседании регионального инвестиционного штаба Кызылординской области. В ходе визита в региона заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров встретился с акимом области Нурлыбеком Налибаевым, с которым были обсуждены актуальные вопросы привлечения инвестиций, сопровождения инвестиционных проектов и развития промышленного потенциала Кызылординской области.
 
02.02.2026, 20:18 42356

В Анкаре состоялось заседание казахстанско-турецкой совместной группы стратегического планирования

В Анкаре состоялось заседание казахстанско-турецкой совместной группы стратегического планирования
Фото: МИД РК
Анкара. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в рамках официального визита в Турецкую Республику принял участие в восьмом заседании казахстанско-турецкой совместной группы стратегического планирования, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе заседания, прошедшего под сопредседательством министров иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева и Турции Хакана Фидана, был обсужден широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, включая укрепление политических, торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-транзитных, IT, а также культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении.


Ермек Кошербаев отметил, что Турция является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана.

В этой связи хотел бы подчеркнуть важность активизации практических шагов по наращиванию взаимной торговли в секторах с высоким потенциалом, и в частности сельскохозяйственной продукцией. Казахстан может стать надежным поставщиком высококачественной продовольственной продукции для турецких потребителей", - сообщил глава МИД Казахстана.


Как отметили в министерстве, особое внимание на заседании было уделено вопросам дальнейшего развития сотрудничества в инвестиционной сфере. Глава МИД Казахстана констатировал, что турецкие инвестиции играют значительную роль в развитии экономики Казахстана. Объем турецких инвестиций в экономику Казахстана составил более 5 млрд долларов США, в то время как объем казахстанских инвестиций в Турции превысил 2,2 млрд долларов США. Это является наглядным свидетельством доверия турецких инвесторов к Казахстану и наличия благоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности в стране.

Вместе с тем Кошербаев акцентировал внимание турецких коллег на меры, предпринятые в Казахстане по совершенствованию законодательной базы, направленной на защиту прав инвесторов и оптимизацию мер государственной поддержки. В частности, в настоящее время инвесторам доступен широкий спектр преференций, включая налоговые и таможенные льготы, гарантии стабильности, субсидии и гранты, а также специальный визовый режим для инвесторов.

Стороны также обсудили различные аспекты сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Особое внимание было уделено реализации поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева по оказанию братскому турецкому народу помощи в ликвидации последствий масштабного землетрясения, произошедшего в 2023 году. В рамках этой работы Казахстан планирует в текущем году завершить строительство школы в провинции Газиантеп.

Отдельный блок вопросов был посвящен сотрудничеству Казахстана и Турции по вопросам международной повестки и оказания взаимной поддержки в форматах многостороннего сотрудничества. Кошербаев отметил, что тюркская интеграция является одним из приоритетных направлений многосторонней дипломатии Казахстана. В текущем году в Казахстане планируется проведение неформального Саммита Организации тюркских государств, а в Турции - очередного 13-го Саммита. В своем выступлении глава МИД РК акцентировал внимание на значимости предстоящих встреч.

В завершение заседания был подписан план сотрудничества между министерствами иностранных дел Казахстана и Турции на 2026-2027 годы.

Подводя итоги состоявшихся переговоров, стороны выразили удовлетворенность его результатами и уверенность в том, что визит главы казахстанского МИД в Анкару придаст новый импульс развитию традиционно прочных связей между Казахстаном и Турцией.

Дополнено 02.02.2026, 20.24

В рамках официального визита в Анкару министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев был принят президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в МИД РК.

МИД РК

В ходе беседы Реджеп Тайип Эрдоган с удовлетворением отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества на уровне расширенного стратегического партнерства, особо подчеркнув важность всестороннего углубления многопланового взаимодействия между двумя странами", - рассказали в ведомстве.


В свою очередь Кошербаев передал турецкому лидеру теплые приветствия и добрые пожелания от имени президента Казахстана, а также проинформировал о ходе реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.

Стороны обсудили пути и потенциал дальнейшего укрепления казахско-турецких отношений, основанных на братстве и прочной дружбе. Была высоко оценена координация действий Казахстана и Турции в международных организациях, в том числе в рамках тюркской интеграции, в духе взаимного доверия и поддержки, а также отмечена схожесть позиций по актуальным глобальным и региональным вопросам.
 
02.02.2026, 17:57 45921

Казахстанские дипломаты рассказали о ключевых инициативах конституционных реформ за рубежом

Казахстанские дипломаты рассказали о ключевых инициативах конституционных реформ за рубежом
Фото: МИД
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты рассказали о ключевых инициативах конституционных реформ в республике в ряде зарубежных стран, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В частности, состоялась встреча посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева с представителями армянского экспертного сообщества - председателем армянской ассоциации политологов Миграном Шахзадеяном, координатором Евразийского экспертного клуба, руководителем общественной организации "Интеграция и развитие", политическим аналитиком Арамом Сафаряном и основателем армянского фонда "Ануш" Климчуком. В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений между Казахстаном и Арменией, а также расширения взаимодействия между экспертными и аналитическими сообществами двух стран.

Также посол Казахстана в Беларуси, постоянный представитель Казахстана при уставных органах СНГ Тимур Жаксылыков принял участие в первом заседании совета постоянных полномочных представителей государств - участников при уставных и других органах Содружества Независимых Государств. Казахский дипломат информировал членов совета о важных инициативах будущего развития Казахстана и предстоящих конституционных преобразованиях в Казахстане.

Между тем в Ташкенте состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с министром инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазизом Кудратовым. Стороны отметили итоги прошедшего государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан, а также планы по реализации достигнутых договоренностей и исполнению поручений, принятых по его итогам.
 
02.02.2026, 12:03 54641

Индия вводит бесплатные визы до 30 дней для граждан Казахстана

Индия вводит бесплатные визы до 30 дней для граждан Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Индии приняло решение о предоставлении гражданам Казахстана до 30 дней бесплатных туристических виз, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

В целях дальнейшего укрепления двусторонних связей и развития туристического обмена между народами двух стран правительство Республики Индия приняло решение о предоставлении гражданам Республики Казахстан до 30 дней бесплатных туристических виз, медицинских виз и виз для медицинского сопровождения. Данное решение вступает в силу незамедлительно", - проинформировали в МИД РК.


Отмечается, что указанные визы могут быть оформлены гражданами Республики Казахстан через онлайн-систему e-Visa, а также в бумажном формате в дипломатических миссиях Республики Индия в Астане, Алматы или за рубежом.
 
02.02.2026, 09:10 60031

Токаев посетит с государственным визитом Пакистан

Состоятся переговоры с премьер-министром Шахбазом Шарифом и президентом Асифом Али Зардари
Токаев посетит с государственным визитом Пакистан
Фото: Акорда
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 3-4 февраля президент Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Исламскую Республику Пакистан, сообщила пресс-служба Акорды.

В рамках визита состоятся переговоры с премьер-министром Шахбазом Шарифом и президентом Асифом Али Зардари, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении.


Ожидается, что глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе казахско-пакистанского бизнес-форума.
 
30.01.2026, 20:57 105851

Министр иностранных дел Казахстана встретился с послом Грузии

Министр иностранных дел Казахстана встретился с послом Грузии
Фото: МИД РК
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел встречу с послом Грузии Леваном Диасамидзе, сообщили в пресс-службе МИД РК.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении казахско-грузинских отношений, основанных на традиционной дружбе и партнерстве", - проинформировали в ведомстве.


Глава МИД Казахстана выразил удовлетворение налаженными регулярными контактами между внешнеполитическими ведомствами двух стран, отметив, что важным механизмом двустороннего сотрудничества являются проведение межмидовских политических консультаций и деятельность межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Особое внимание было уделено развитию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также расширению сотрудничества в транспортно-логистической сфере, включая проекты в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).

По итогам встречи подтверждена готовность сторон продолжить конструктивный диалог по всему комплексу вопросов двустороннего сотрудничества.
 
30.01.2026, 17:30 109126

Казахстан принял председательство в рамках зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии

Казахстан принял председательство в рамках зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии
Фото: МИД РК
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Представители Министерства иностранных дел Казахстана приняли участие в ежегодной консультативной встрече государств - участников Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии (ЦАЗСЯО), сообщили в пресс-службе МИД РК.

В ходе встречи функции председательства на 2026 год в рамках договора были официально переданы Казахстану. Кроме того, стороны обсудили совместную работу за 2025 год и планы на текущий год, включая координацию действий в рамках ООН.

Делегация Казахстана в качестве председателя отметила, что данный год является юбилейным - 20 лет с момента подписания договора в Семипалатинске и подчеркнула важность тесного взаимодействия на ключевых площадках в сфере разоружения и нераспространения, включая обзорные конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

В течение года также планируется проведение памятных мероприятий по линии внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии.

Договор о ЦАЗСЯО (Семипалатинский договор) был подписан Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном 8 сентября 2006 года в Семипалатинске и вступил в силу 21 марта 2009 года после ратификации всеми пятью сторонами.

Семипалатинский договор имеет ряд уникальных особенностей: он создал первую зону, свободную от ядерного оружия, в северном полушарии в регионе, который когда-то выступал полигоном для активного размещения и испытаний ядерного оружия, и где велась интенсивная добыча урана для военных целей. Более того, среди других аналогичных зон ЦАЗСЯО выделяется и наличием самой протяженной сухопутной границы сразу с двумя ядерными державами.
 
