Казахстанские дипломаты провели переговоры по ключевым направлениям международного взаимодействия
Фото: МИД РК
Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели серию встреч с зарубежными партнерами в странах Азии, Ближнего Востока, Европы и Африки, в ходе которых были обсуждены перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного, политического и гуманитарного сотрудничества, а также ключевые внутриполитические инициативы Республики Казахстан.
В целях дальнейшего расширения межрегионального торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия между Казахстаном и Китаем генеральный консул Казахстана в Шанхае Нурлан Аккошкаров посетил с рабочим визитом город Нанкин (провинция Цзянсу). В рамках поездки дипломат провел встречи с мэром города Нанкина Ли Чжунцзюнем и заместителем руководителя канцелярии иностранных дел провинции Цзянсу Цзинь Шанцзюнем. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-логистических и культурно-гуманитарных связей между регионами Казахстана и провинции Цзянсу.
Посол Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия Мадияр Менилбеков провел переговоры с председателем Исследовательского центра залива, авторитетным региональным экспертом Абдулазизом Сагером. Посол проинформировал собеседника об основных направлениях выступления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на V заседании Национального курултая, а также о масштабных конституционных реформах, выносимых на общенациональный референдум.
В Армении состоялась встреча посла Казахстана Болата Иманбаева с заместителем министра иностранных дел страны Мнацаканом Сафаряном. Стороны подвели итоги двустороннего сотрудничества за прошедший год, отметив устойчивую положительную динамику и практическую ориентированность казахско-армянских отношений. Подчеркнуто, что регулярный политический диалог и последовательная реализация достигнутых договоренностей способствовали расширению взаимодействия по широкому кругу направлений и выводу отношений на уровень стратегического партнерства.
Посол Казахстана в Кении Барлыбай Садыков провел встречу с директором департамента Европы и Содружества Министерства иностранных и диаспоральных дел Кении Джуди Нжау, шефом протокола Министерства иностранных и диаспоральных дел Кении Северин Люяли и Президентом Национальной торгово-промышленной палаты Кении (KNCCI) Эриком Рутто. Казахский дипломат информировал собеседников об объявленных масштабных конституционных изменениях в Казахстане, направленных на дальнейшее повышение эффективности государственного управления и строительство "Справедливого Казахстана", которые будут вынесены на всенародный референдум.
Генконсул Казахстана в САР Гонконг Бауыржан Досманбетов провел ряд встреч с представителями деловых кругов и институтами развития Гонконга для активизации делового сотрудничества в инвестиционных проектах Казахстана. В частности, состоялись переговоры с представителями компании China Kingstone Mining Holdings Limited, в ходе которых гонконгской компании были представлены проекты в горнодобывающей сфере. Учитывая опыт компании в управлении проектами от стадии разработки до производства и продаж, достигнута предварительная договоренность о дальнейшем сотрудничестве.
В Сеуле состоялось мероприятие на тему "Содействие торговле между Центральной Азией и Республикой Корея", организованное Таможенной службой Республики Корея. В ходе мероприятия обсуждены ключевые направления таможенного взаимодействия, а также практические меры по содействию торговле и упрощению таможенных процедур.
Первый замглавы МИД Казахстана Ержан Ашикбаев встретился с постоянным представителем Азиатского банка развития в РК Утсавом Кумаром, отметив стратегический характер более чем 30-летнего сотрудничества и вклад АБР в экономическое развитие, инфраструктуру и реформы страны. Стороны обсудили повышение эффективности проектов, их соответствие приоритетам проводимых реформ, а также планы по углублению партнерства, включая визит президента АБР Масато Канды в Казахстан весной 2026 года.