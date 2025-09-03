Токаев провел ряд встреч с главами крупных китайских компаний и банков

Рассказать друзьям

Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня провел ряд важных встреч в рамках визита в Китай.





В частности, глава государства встретился с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюном. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Казахстаном и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ).





Токаев подчеркнул, что с момента предыдущей встречи взаимодействие вышло на новый уровень развития, особенно в таких ключевых сферах, как транспорт, энергетика и здравоохранение. Он также отметил, что Казахстан готов стать региональной платформой для расширения деятельности банка, особенно в продвижении проектов по развитию "зеленых" и интеллектуальных технологий.





На сегодняшний день АБИИ уже поддержал ряд стратегически значимых проектов в Казахстане на общую сумму свыше 2 млрд долларов, в том числе строительство крупной ветроэлектростанции в Жамбылской области, участка автомобильной дороги Жезказган - Караганда, а также многопрофильной больницы в Кокшетау.





Таже Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров Huawei Technologies Co. LTD Хуа Ляна, с которым рассмотрел перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере передовых технологий и цифровых решений.





Глава государства приветствовал подписание стратегического соглашения о внедрении инновационных телекоммуникационных технологий и модернизации серверной инфраструктуры между АО "Самрук-Қазына" и Huawei. В рамках договоренностей планируется реализация совместных проектов по цифровой трансформации и устойчивому развитию", - сообщает Акорда.





Отдельное внимание было уделено образовательным инициативам компании в нашей стране по подготовке отечественных квалифицированных кадров в таких областях, как информационные технологии, искусственный интеллект и анализ больших данных.





Кроме того глава государства принял председателя Совета директоров Sany Group Co. Ltd. Сян Вэньбо.





В ходе беседы были обсуждены вопросы реализации совместных проектов в сферах "зеленой" энергетики, машиностроения, а также партнерства в научно-исследовательской деятельности и инновационных технологиях. Компания намерена создать в стране высокотехнологичное производство специализированной техники", - говорится в сообщении.





Президент подчеркнул, что сегодняшний запуск завода по производству компонентов для ветрогенераторов в Жамбылской области станет важным шагом на пути дальнейшего углубления сотрудничества.





В свою очередь Сян Вэньбо поделился планами работы китайской корпорации в Казахстане. В частности, Sany Group уже приступила к проработке проекта строительства ветроэлектростанции мощностью до 1 ГВт.



