Токаев: Вопрос установления парламентской республики на повестке не стоит
Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с участниками международного форума конституционного правосудия "Мир и будущее через право" прокомментировал предложенную им реформу парламентаризма, сообщает Акорда.
Я буду предельно откровенен: суть реформы состоит в дальнейшем укреплении институциональной базы нашей политической системы. Вопрос установления парламентской республики на повестке не стоит. Наша определяющая модель "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство" по-прежнему сохраняется. Предложение провести национальный референдум вновь демонстрирует постоянство этого принципа. Мы должны принимать только консолидированные решения в вопросах, касающихся будущего страны. Поэтому я всегда предварительно анонсирую предстоящие политические планы. Это касалось и реформ предыдущих лет, и референдума по вопросу строительства АЭС", - подчеркнул президент.
Касым-Жомарт Токаев проинформировал участников и о других масштабных политических, экономических и конституционных реформах в Казахстане. Как подчеркнул президент, поправки в Основной закон укрепили роль представительной ветви власти и правозащитных институтов, одновременно повысив подотчетность исполнительной власти. Воссозданный Конституционный суд значительно расширил доступ к правосудию.
Президент венецианской комиссии Клэр Бази Малори отметила, что Казахстан в качестве важного партнера Совета Европы принимает активное участие в различных конвенциях и проводит эффективные институциональные реформы по усилению верховенства закона.
Председатель федерального высшего суда ОАЭ Мохаммед Хамад Мохаммед аль Бади аль Захри дал высокую оценку стратегическому сотрудничеству между Казахстаном и Эмиратами.
Председатель конференции органов конституционной юрисдикции Африки Люк Малаба подчеркнул, что с интересом наблюдает общественно-политические преобразования в Казахстане.
Председатель Конституционного суда Монголии Байасгалан Гунгаа сообщил, что прошлогодний визит Касым-Жомарта Токаева в Монголию придал существенный импульс всестороннему взаимодействию двух стран.
В завершение глава государства отметил, что Казахстан рассчитывает на продолжение сотрудничества между органами конституционного надзора, и пожелал успехов предстоящему форуму.
Напомним, в ходе обращения с посланием народу Казахстана Токаев предложил создать однопалатный парламент, депутатов в который будут избирать только по партийным спискам.