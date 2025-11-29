В Киншасе обсудили перспективы казахско-конголезских отношений

Имеется огромный потенциал для двустороннего сотрудничества между Астаной и Киншасой

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочего визита посла Казахстана в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Жалгаса Адилбаева состоялись переговоры в Министерстве иностранных дел, международного сотрудничества, франкофонии и по делам конголезской диаспоры Демократической Республики Конго (ДРК). Конголезскую делегацию возглавил генеральный директор МИД ДРК Франсуа Шабани, сообщает пресс-служба МИД РК.





В переговорах приняли участие также представители государственных органов ДРК, в том числе министерств торговли, транспорта, горнорудной промышленности, обороны, высшего образования и т.д.





В ходе переговоров основное внимание участниками было уделено вопросам реализации достигнутых договоренностей в ходе первого официального визита президента Демократической Республики Конго Феликса Антуана Чисекеди Чиломбо в Казахстан, состоявшегося 9-10 сентября 2025 года.





В частности, сторонами были обсуждены вопросы по проведению дипломатических и политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран в ближайшей перспективе. Также рассмотрены перспективы заключения соглашения об освобождении владельцев дипломатических паспортов от взаимных визовых требований.





В контексте развития торгово-экономического сотрудничества были обсуждены вопросы по обмену визитами представителей государственных органов и деловых кругов, перспективы заключения соглашения в сфере инвестиций, созданию консультативных механизмов для совместного изучения перспектив сотрудничества в области транспортно-логистического взаимодействия, горнорудной и оборонной промышленности, высшего образования, сельского хозяйства.





Посол Казахстана отметил, что Демократическая Республика Конго является одним из важных партнеров Казахстана на Африканском континенте. Он также подчеркнул, что имеется огромный потенциал для двустороннего сотрудничества между Астаной и Киншасой, который в настоящее время не реализован в полной мере.





В свою очередь Шабани подтвердил важность проведенных переговоров, отметив, что конголезская сторона также работает по реализации достигнутых договоренностей на уровне глав государств в Астане.





Также состоялась встреча посла Казахстана с руководителем службы государственного протокола и консульской службы МИД ДРК Гертрудой Бенгонгой Элофой. В ходе беседы стороны обменялись мнениями в отношении перспектив сотрудничества сфере консульской службы.