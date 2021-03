Доклад о нарушениях прав человека в США в 2020 году. I. Некомпетентные действия по сдерживанию пандемии приводят к трагическим итогам

Предисловие

Я не могу дышать!" - Джордж Флойд

События (насилие в американском Капитолии), которые мы наблюдали, - результат лжи и еще раз лжи, разделения и презрения к демократии, ненависти и подстрекательства на самом высоком уровне, - президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

В 2020 году пандемия COVID-19 свирепствовала в мире, создав серьезную угрозу безопасности жизни человека. Вирус не знает границ, а болезнь не делает различий между расами. Для того чтобы победить эпидемию, необходимы взаимная помощь, взаимная поддержка, солидарность и сотрудничество между всеми странами. Однако в Соединенных Штатах, которые всегда считают себя исключительной и превосходящей страной, эпидемическая ситуация вышла из-под контроля и сопровождалась политическими беспорядками, межэтническими конфликтами и социальным расколом. Это стало новой записью в летописи нарушений прав человека в этой стране, которая называет себя "городом на холме" и "светочем демократии".

Из-за безрассудства правительства США эпидемия вышла из-под контроля и превратилась в человеческую трагедию. К концу февраля 2021 года на Соединенные Штаты, где проживает менее 5% населения мира, приходилось более четверти всех выявленных подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире и почти 20% от общемирового количества смертей. Более 500 000 американцев погибли из-за коронавируса.

Беспорядок в американской демократической системе привел к политическому хаосу и к еще большему расколу общества. "Политика грязных денег" искажала и подавляла общественное мнение, превратив выборы в "театр одного актера" для богатого класса, а доверие людей к американской демократической системе упало до самого низкого уровня за последние 20 лет. На фоне усиливающейся политической поляризации политика ненависти превратилась в национальную чуму, а Капитолий был атакован участниками беспорядков после выборов.

Этнические меньшинства подвергаются систематической расовой дискриминации и находятся в трудном положении. Две трети заключенных в возрасте до 18 лет в тюрьмах США - представители цветной расы, а представители цветной расы составляют около одной трети всех несовершеннолетних до 18 лет в стране. Вероятность заражения COVID-19 у лиц африканского происхождения в три раза выше, чем у белых, а вероятность летального исхода в случае заражения COVID-19 в два раза выше. Кроме того, афроамериканцы в три раза чаще погибают от рук полицейских. Каждый четвертый молодой американец азиатского происхождения стал объектом притеснений на расовой почве.

Торговля оружием и инциденты, связанные со стрельбой, достигли рекордного уровня, и доверие людей к общественному порядку утрачено. На фоне неконтролируемой эпидемии, сопровождаемой протестами против расовой несправедливости и конфликтами, связанными с выборами, в 2020 году американцы купили 23 млн единиц оружия, что на 64% больше, чем в 2019 году. Количество впервые купивших оружие превысило 8 млн человек. В течение года более 41 500 человек были убиты в результате инцидентов со стрельбой в США, в среднем более 110 человек в день. По всей стране произошло 592 случая массовых расстрелов, в среднем более 1,6 в день.

Джордж Флойд, афроамериканец, умер после того, как белый полицейский прижал его шею коленом к асфальту, что вызвало национальный протест. Массовые протесты за расовую справедливость вспыхнули в 50 штатах. Правительство США силой подавило демонстрантов, и более 10 тыс. человек были арестованы. Большое количество журналистов подверглось нападениям и арестам без всякой причины.

Разрыв между богатыми и бедными увеличился, низшие слои населения живут в нищете. Эпидемия привела к массовой безработице. Десятки миллионов человек лишились медицинского страхования. Каждому шестому американцу и каждому четвертому ребенку в США угрожает голод. Уязвимые группы населения стали самыми большими жертвами безразличной реакции правительства на эпидемию.

Вместо того чтобы обратить внимание на серьезные проблемы в области прав человека, правительство США продолжает делать безответственные замечания по поводу ситуации в области прав человека в других странах, что разоблачает их двойные стандарты и лицемерие по этому вопросу. Сейчас человечество стоит на новом перекрестке и сталкивается с новыми, серьезными вызовами. Надеемся, что американская сторона проявит смирение и сострадание к страданиям собственного народа, откажется от лицемерия, запугивания, "политики кнута" и двойных стандартов и будет работать с международным сообществом над построением сообщества единой судьбы человечества.

I. Некомпетентные действия по сдерживанию пандемии приводят к трагическим итогам

США утверждали, что они обладают самыми богатыми медицинскими ресурсами и возможностями в сфере здравоохранения, однако их реакция на пандемию COVID-19 была хаотичной, в результате чего США лидировали в мире по количеству подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и по числу летальных случаев.

Некомпетентное реагирование на пандемию привело к ужасным последствиям. Подсчет, проведенный университетом Джонса Хопкинса, показал, что по состоянию на конец февраля 2021 года в США было зарегистрировано более 28 млн подтвержденных случаев заболевания COVID-19, при этом число летальных случаев превысило 500 тыс. Население США составляет менее 5% от общей численности населения мира, при этом на долю США приходится более 25% всех подтвержденных случаев заболевания в мире, а количество смертей составляет почти 20% от общемирового показателя. 20 декабря 2020 года CNN сообщила, что только в штате Калифорния было зарегистрировано 1,845 млн случаев заболевания COVID-19 и 22 599 случаев с летальным исходом. Это означает, что число подтвержденных случаев заболевания и смертей соответственно составляет примерно 4 669 и 57 на каждые 100 тыс. жителей. Эти данные не отражают полной картины о происходящем, так как многие случаи не были диагностированы, включая легкие или бессимптомные инфекции. Если бы американские власти приняли научно обоснованные меры по сдерживанию пандемии, этого можно было бы избежать. Однако поскольку они этого не сделали, то пандемия, как выразился эпидемиолог и бывший глава центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Уильям Фоге, является "резней" для США.

Лидеры государства проигнорировали предупреждения экспертов и преуменьшили серьезность распространения эпидемии. Согласно хронологии пандемии COVID-19, опубликованной в средствах массовой информации, в том числе в газетах New York Times и Washington Post, администрация Дональда Трампа неоднократно игнорировала сигналы тревоги относительно рисков пандемии. В начале января 2020 года Совет национальной безопасности при Белом доме получил информацию о прогнозировании распространения эпидемии коронавируса в США. В меморандуме от 29 января тогдашний глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро предупреждал, что в результате пандемии коронавируса около полумиллиона человек может погибнуть, а экономические потери достигнут триллионов долларов. Ряд чиновников, занимающихся вопросами здравоохранения, и медицинских экспертов, в том числе тогдашний министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар, также предупреждали о возможной вспышке пандемии в США. Однако администрация Дональда Трампа проигнорировала все вышеупомянутые предупреждения. Вместо этого они сосредоточились на контроле над распространением информации и опубликовали ложные факты, вводя общественность в заблуждение. Они заявили, что "риск заражения коронавирусом для большинства американцев очень низок", ссылаясь на то, что коронавирус ничем не хуже обычного гриппа и что вирус "чудесным образом исчезнет", когда погода станет теплее. Таким образом, страна потеряла важнейшие недели, в течение которых можно было принять меры по предотвращению и контролю инфекции. В статье, опубликованной на сайте Нью-Йорк Таймс 13 апреля 2020 года, говорилось, что тогдашний американский лидер "предпочитает следовать своей интуиции, а не данным, это стоит времени и, возможно, жизней".

Бездействие правительства привело к тому, что эпидемия вышла из-под контроля. "Нет никакой необходимости в смерти стольких людей. Мы, как страна, выбрали бездействие, и в этом трагедия",- заявил Дэвид Хейс-Баутиста, профессор медицины Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, после того как число жертв пандемии в США достигло 300 тыс. человек. Специалисты по моделированию заболеваний из Колумбийского университета также подсчитали, что, если бы Соединенные Штаты Америки начали закрывать города и ограничивать социальные контакты 1 марта 2020 года, на две недели раньше, чем большинство людей начали оставаться дома, в стране удалось бы избежать около 83% смертей из-за эпидемии COVID-19. В редакционной статье медицинского журнала The Lancet, опубликованной на его сайте 17 мая 2020 года, отметили, что администрация США была одержима "чудодейственным средством" - вакцинами, новыми лекарствами или надеждой на то, что вирус просто исчезнет. В то же время в статье говорилось, что, только следуя основным принципам общественного здравоохранения, таким как тестирование, отслеживание и изоляция, можно положить конец эпидемии. Даже когда вирус распространился на обширной территории Соединенных Штатов Америки, администрация США поспешала перезапустить экономику в связи с политическими проблемами. По сообщению новостного сайта Vox от 11 августа 2020 года, в апреле и мае прошлого года несколько американских штатов поспешили вновь открыться, в результате чего вирус распространился на юг, запад и, в конечном счете, на остальную часть страны. Кроме того, несмотря на то, что эксперты рекомендовали людям носить маски в общественных местах, тогдашний американский лидер и представители администраций некоторых штатов крайне неохотно издавали какие-либо указы о том, чтобы сделать ношение масок обязательным.

Хаотичные меры по профилактике и борьбе с пандемией привели население в замешательство. Статья, опубликованная CNN 9 мая 2020 года, назвала реагирование США на пандемию "последовательно непоследовательным". В статье говорилось, что, помимо уже принятых мер, в стране не было установлено никаких руководящих принципов и не было приложено организованных усилий на национальном уровне, направленных на то, чтобы помочь стране вновь открыться. Также было отмечено, что в отношении мер контроля и профилактики пандемии чиновники, курирующие вопросы здравоохранения, говорят одно, губернаторы - совсем другое, а государственный руководитель - третье. К тому же после того как эксперты обратились к федеральному правительству с призывом в скоординированном порядке решить вопрос общенационального тестирования на коронавирус и поставки медикаментов, тогдашний американский лидер, наоборот, позволил городам и штатам самостоятельно решать эти проблемы, носящие общенациональный характер. Как только федеральное правительство обнародовало план поэтапного открытия, американский лидер призвал штаты ускорить этот процесс. После того как Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендовал людям носить маски в общественных местах, американский лидер в течение нескольких месяцев отказывался делать это на публике. Как будто вышеупомянутые действия недостаточно абсурдны, что американский лидер даже в какой-то момент предложил вводить людям дезинфицирующее средство для лечения пневмонии.

Из-за своего высокомерия государственные руководители уклонялись от ответственности. Несмотря на принятые одно за другим неразумные решения, тогдашний лидер США отказался признать свою вину. Вместо этого американский лидер придумывал всевозможные отговорки для того, чтобы оправдать допущенные ошибки, и тем самым уклонялся от ответственности. Например, американский лидер настаивал на идее о том, что причина того, что США лидируют в мире по количеству подтвержденных случаев заболевания COVID-19, заключается в большем, чем в других странах, количестве проведенных тестов на коронавирус. Когда его спросили о проблемах с тестированием и увеличивающемся числе смертельных случаев, американский лидер заявил, что "не берет на себя никакой ответственности". Тем не менее советник Белого дома, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи признал, что цифры не лгут и Соединенные Штаты Америки являются страной с худшей эпидемиологической ситуацией в мире.

Пожилые люди стали жертвами некомпетентного реагирования на COVID-19. Люди старшего возраста - это группа людей, наиболее восприимчивых к коронавирусу. К сожалению, они оказались еще более маргинализированными в американском хаосе принимаемых мер по предотвращению и борьбе с пандемией, их жизнь обесценилась, а их достоинство попрано. В интервью для Fox News 23 марта и 20 апреля 2020 года вице-губернатор штата Техас Дэн Патрик дважды заявил, что он скорее умрет, чем увидит, что меры, принятые в целях охраны общественного здоровья, нанесут ущерб экономике США и существуют вещи важнее, чем жизнь. Кроме того, как сообщается в отчете, опубликованном 18 августа 2020 года на сайте The San Diego Union-Tribune, доля американцев, живущих в домах престарелых и других учреждениях длительного медицинского ухода, составляет менее 1% всего населения США, но на них приходится более 40% смертей от COVID-19. В статье The Washington Post 9 мая 2020 года развернутая в США борьба с пандемией была названа "убийством, санкционированным государством", в ходе которого "стариков, заводских рабочих, афроамериканцев и латиноамериканцев сознательно приносили в жертву".

Бедные слои населения сталкиваются с более высоким риском заражения коронавирусом. Исследователи пришли к выводу, что индекс Джини, экономический барометр, который оценивает неравенство доходов по шкале от 0 (полное равенство) до 1 (полное неравенство), тесно связан с показателем количества смертей от COVID-19. Например, в штате Нью-Йорк индекс Джини равняется 0,52 - один из самых высоких в США. В этом же штате зарегистрировано также самое большое количество летальных случаев от COVID-19 в стране. 21 марта 2020 года на сайте The Guardian было опубликовано, что в ходе распространения новой коронавирусной инфекции богатые американцы во внеочередном порядке сдали тесты на коронавирус, в то время как большинство низкооплачиваемых работников не имеют оплачиваемого отпуска по болезни и не могут работать из дома. Поэтому они подвергают себя большему риску заражения коронавирусом, чтобы заработать себе на жизнь. Согласно отчету, опубликованному на веб-сайте the Los Angeles Times 8 мая 2020 года со ссылкой на должностных лиц округа Лос-Анджелес, занимающихся вопросами общественного здравоохранения, вероятность смерти от COVID-19 жителей, проживающих в общинах с низким уровнем дохода, в три раза выше, чем у жителей, проживающих в более богатых районах.

Согласно опросу, проведенному институтом Гэллапа (Gallup), каждый седьмой взрослый американец заявил, что, если у него или членов его семьи появятся симптомы COVID-19, они, вероятно, откажутся от медицинского лечения, потому что боятся, что не смогут позволить себе такие расходы. Специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека Филип Олстон также отметил, что пандемия COVID-19 в Соединенных Штатах сильнее всего ударила по бедному населению. Он отметил, что малообеспеченные и бедные люди сталкиваются с гораздо более высокими рисками заражения коронавирусом из-за укоренившегося пренебрежения и дискриминации, а запутанные, управляемые корпорациями федеральные меры реагирования не оправдали их ожиданий.

Инвалиды и бездомные находились в отчаянном положении. Результаты исследования, опубликованные в ноябре 2020 года некоммерческой организацией FAIR Health, показали, что люди с нарушениями интеллекта и пороками развития в четыре раза чаще умирают от COVID-19 по сравнению с населением в целом. 14 мая 2020 года на сайте газеты "Лос-Анджелес Таймс" (Los Angeles Times) появилось сообщение о том, что экономический шок, вызванный эпидемией, нанес ущерб предприятиям всех размеров и оставил миллионы американцев без работы, в результате чего количество бездомных в Соединенных Штатах может увеличиться на 45% за год. Многие из бездомных американцев - пожилые люди и люди с ограниченными физическими возможностями. Учитывая их изначально плохое физическое здоровье и плохие условия жизни и гигиены, эта группа населения восприимчива к вирусу. Во время пандемии бездомных выгоняли и помещали во временные приюты. 23 апреля 2020 года агентство Reuters опубликовало на своем сайте, что приюты для бездомных по всей территории Соединенных Штатов переполнены, делая невозможным соблюдение социальной дистанции, что облегчает распространение вируса. 13 апреля 2020 года газета "Нью-Йорк Таймс" (New York Times) сообщила на своем сайте, что в Нью-Йорке кризис охватил приюты для бездомных, поскольку более 17 тыс. мужчин и женщин спят в групповых или "коллективных" приютах для одиноких совершеннолетних лиц, где кровати стоят настолько близко, что во время сна люди могут держаться за руки. 4 мая 2020 года на сайте газеты Boston Globe было опубликовано, что в Бостоне приблизительно у трети бездомных, прошедших тестирование, результат теста на коронавирус оказался положительным.

Вспышка COVID-19 в тюрьмах угрожала жизни заключенных. 19 декабря 2020 года ABC News сообщила, что по меньшей мере 275 тыс. заключенных в США были инфицированы коронавирусом, из них более 1700 умерли, и почти в каждой тюремной системе страны уровень заражения значительно выше, чем в окружающих их общинах. Согласно данным, собранным Ассошиэйтед Пресс (The Associated Press) и Проектом Маршалла (The Marshall Project), некоммерческой новостной организацией, освещающей систему уголовного правосудия, в учреждениях, находящихся в ведении Федерального бюро тюрем, каждый пятый заключенный заразился коронавирусом. Они также обнаружили, что в тюремных системах 24 штатов показатели были еще выше. Половина заключенных в Канзасе были инфицированы COVID-19, что в восемь раз больше, чем среди всего населения штата. В Арканзасе четверо из семи заключенных были заражены коронавирусом.

Вышедшая из-под контроля пандемия оказала на американцев психологическое давление. Реакция администрации Трампа на пандемию COVID-19 оказала более негативное воздействие на американцев, чем сам вирус, что заставило людей чувствовать себя напряженно и изолированно. Согласно итогам исследования, опубликованным CDC 14 августа 2020 года, с апреля по июнь 2020 года из-за требования соблюдать режим домашней самоизоляции 40,9% взрослых респондентов заявили по крайней мере об одной проблеме, связанной с психическим состоянием здоровья, 30,9% сообщили либо о тревоге, либо о депрессии, и эти цифры - это лишь верхушка айсберга. В то же время 13% людей заявили, что они начали или увеличили потребление психоактивных веществ, а 11% всерьез задумывались о самоубийстве. Отдельное исследование, опубликованное в июне 2020 года, показало, что во время пандемии COVID-19 количество звонков на горячие линии по предотвращению самоубийств увеличилось на 47% по всей стране, а количество звонков на некоторые телефоны доверия выросло на 300%.





