КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"

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Экологический общественный союз представляет мониторинг: Преступления против живой природы и экологии.





Алматы. 17.03.2023





В микрорайоне Казахфильм застройщики снесли сотни многолетних деревьев для строительства жилого комплекса. По словам местных жителей, вырубка была незаконной, сообщает телеканал Almaty.tv





Они сделали вырубку, получается, без разрешающих документов. Мы это обнаружили через несколько месяцев. Кое-как заставили сделать небольшую высадку компенсационную на территории нашего ЖК. В знак ущерба", - рассказала жительница города Елена Тесленко.





На этом претензии к застройщику не закончились.





Они начали строить здание не 12 метров, а 22. То есть, как вы знаете, выше аль-Фараби ограничение есть из-за ветра и санации для всего города", - отметила Елена Тесленко.





Со своей жалобой жильцы обратились в суд. Но процесс проиграли. Экспертиза строительство здания выше нормы признала допустимым. Однако привлеченные к делу экологи выявили нарушения.





По данному адресу заявление не поступало. Соответственно, разрешение не выдавалось. Но чтобы в дальнейшем принять меры, мы отправили письмо в ДП города Алматы. Сейчас ничего не можем сказать. Но, на глаз, повреждение зеленых насаждений есть", - сказал главный специалист отдела управления экологии и окружающей среды Нурлан Сейтбеков.





Если эти нарушения подтвердит экспертиза, компания будет обязана компенсировать высадку саженцев в ближайшие полгода. Соотношение в таком случае - 1 к 50. То есть за каждое поврежденное дерево - 50 новых. Тем временем, собственную проверку пообещали провести и в Антикоррупционной службе.





Сам же застройщик заверил, что проект прошел проверки по всем фронтам. В компании объект приостанавливать не намерены.





Мангистауская область. 12.03.2023





В Мангистауской области полицейские изъяли 124 килограмма осетра, сообщает Polisia.kz





На 29-м километре трассы Актау - Форт-Шевченко сотрудники роты патрульной полиции ДП Мангистауской области совместно с природоохранной полицией остановили автомашину марки "Лада-2112". В ходе осмотра автотранспорта в багажнике выявлено 33 штуки незаконно выловленных осетровых рыб общим весом 124 килограмма", - проинформировали в полиции.





Задержан 26-летний подозреваемый гражданин. Изъятая рыба была передана в ТОО "Kazakh Osetr". Иная информация не разглашается в интересах следствия.





Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Тупкараганского района по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).





Атырауская область. 09.03.2023





В ходе осмотра одного из жилых домов в Атырау полиция выявила 2421 рог сайги весом более 500 килограмм.





Задержаны подозреваемые, 1991, 1987 и 1986 годов рождения. Стоимость причиненного ущерба - более 6 млрд 264 млн тенге, информирует Polisia.kz





Возбуждено уголовное дело статье УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", проводится досудебное расследование.





Кроме того, как сообщили в Генеральное прокуратуре РК, в Атырау браконьеры, промышлявшие незаконно ловлей рыбы, нанесли ущерб природе на сумму более 1,2 млрд тенге. По информации ведомства, за неправомерное добывание, хранение, перевозку и сбыт рыбы, в том числе осетровых видов, осуждено 93 человека, из них 26 - к реальному лишению свободы.





Западно-Казахстанская область. 07.03.2023





В ЗКО полицейские изъяли 465 рогов сайги у 38-летнего жителя поселка Чапаево Акжайыкского района. Крупную партию рогов он спрятал в хозяйственной постройке, сообщает Polisia.kz.





По данному факту начато досудебное расследование по части 1-1 статьи 339 УК РК. Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по закреплению доказательной базы и проверки задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям.









Акмолинская область. 28.02.2023





Заместитель главного государственного ветеринарного врача Акмолинской области Ибрагим Балтабай признал, что пока ТОО "Казшоскурылыс", выигравшее тендер на отлов и стерилизацию бродячих животных в регионе, занимается лишь умерщвлением собак. А все потому, что четвертый лот - на содержание и кормление животных - пока все еще не разыгран, сообщает 716.kz





Правда, по словам спикера, отлавливает и умерщвляет предприятие только злых и агрессивных животных.





Они придерживаются закона. Сейчас все разделились на два лагеря: есть защитники животных и противники этого. Сейчас компанию проверяют правоохранительные органы, природоохранная полиция, нарушают ли они закон. Мы не можем проверить их и наказать. У нас нет таких полномочий", - поделился спикер.





Балтабай пояснил, что согласно закону "О госзакупках" они не имеют права проверять победителя. Участвовать в конкурсе могут все желающие. А то, что написано в техспецификации, они должны приобрести или взять в аренду.





Отлавливать собак компания должна с двумя свидетелями или участковым, должно также быть фото или видео отлова.





Раз в квартал будем проверять их. К концу марта ясно будет", - заверил Балтабай.





Последний лот уже идет на госзакуп. Сейчас много заявок с нападением животных, поэтому пока они занимаются только отловом и умерщвлением. А стерилизацию и кастрацию будут делать, когда выиграют тендер. Пока только умерщвляют. Массово по 4 программам не работают. Четвертую программу объявляет управление госзакупа, а не мы", - добавил спикер.





Если правоохранительные органы все же выявят нарушения в работе компании, то договор может быть расторгнут. Но тогда тендер будет объявлен вновь, и на ближайшие 2-3 месяца отлова собак не будет.





СКО. 28.02.2023





Подозреваемых в истреблении почти 50 косуль браконьеров задержали в СКО. Кроме туш животных у задержанных изъято незарегистрированное оружие и боеприпасы.





Polisia.kz





27 февраля при проверке ранним утром на 525 км трассы Челябинск - Новосибирск полицейские остановили автомашину ВАЗ-2115 под управлением 28-летнего горожанина. В салоне находились еще двое петропавловцев 29 и 30 лет. При осмотре в багажнике автомашины были обнаружены 4 туши сибирской косули, а также два незарегистрированных гладкоствольных ружья, предположительно, ТОЗ, 2 патрона, гильзы и другое охотничье снаряжение", - сообщает Polisia.kz .





В дальнейшем при обыске в дачном домике одного из задержанных были изъяты 2 туши и 41 шкура косули, 119 копыт, 12 голов животных.





Polisia.kz





Начато досудебное расследование по части 3 статьи 337 УК РК "Незаконная охота".





Изъятое оружие и останки животных направлены на экспертизу. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания УП Петропавловска", - сообщил начальник УБОП ДП СКО Жандос Басыбаев.





Кокшетау. 27.02.2023





Грузовой поезд сбил около 30 лошадей в Акмолинской области на перегоне Кокшетау - Жамантуз.





25 февраля машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за нахождения на железнодорожных путях лошадей. Предотвратить наезд не удалось, в результате чего сбиты 32 лошади. Стоянка поезда составила 50 минут", - сообщает Polisia.kz .





Polisia.kz





Табунщик - 28-летний житель села Игилик допустил выход домашних животных на железнодорожное полотно.





Остальные владельцы лошадей, находившихся в данном табуне, пояснили, что жители села пасут лошадей по очереди.





За гибель животных мужчину оштрафовали на 5 МРП (17 250 тенге).





соцсетях люди выразили возмущение происшествием.





Штраф должен быть 100 МРП, тогда и следить будут";





Животных жалко, хозяев нет", - пишут пользователи.





Стоит отметить, что в Казахстане регулярно происходят ДТП из-за домашних животных, владельцы которых не следят за их выпасом. Коровы, лошади и овцы выходят на скоростные трассы или пасутся возле железнодорожных путей и часто попадают под колеса автомобилей или поезда. При этом в авариях с участием животных часто гибнут люди. Однако хозяева животных отделываются всего лишь незначительным штрафом.





Так, в сентябре прошлого года Алматинской области грузовой поезд сбил более 120 овец. Такое же ДТП произошло в Акмолинской области, где поезд сбил отару овец. Погибло более 20 животных.





В Туркестанской области в результате ДТП с участием лошадей пострадали два человека. Также в СКО отбившиеся от табуна лошади стали причиной аварии . А в Акмолинской области из-за оставленных без присмотра лошадей перевернулся автомобиль.





В этом году Министерство юстиции Казахстана намерено ужесточить штрафы за превышение скорости и грубые нарушения правил дорожного движения. В их число войдет выпас животных в неположенных местах, в частности возле дорог и ЖД путей. Штраф за нарушение составит 40 МРП (138 000 тенге).





Астана. 23.02.2023





Задержан житель Акмолинской области, промышлявший отловом бродячих собак с дальнейшей реализацией их туш в рестораны.





По факту жестокого обращения с животными начато досудебное расследование по статье 316 УК РК. В ходе осмотра по месту жительства обнаружены 50 разделанных туш собак общим весом около 750 кг", - сообщается на официальном Telegram-канале МВД РК.





По данному факту назначены необходимые экспертизы. К расследованию привлечены заинтересованные государственные органы.





В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства иные подробности расследования не разглашаются.





Ранее в СМИ сообщалось, что живодер продавал мясо собак в столичные кафе.





Алматы. 23.02.2023





В микрорайоне Нурлытау выявлен факт вырубки 63 единиц плодовых деревьев. Вырубка произведена без разрешительных документов. В связи с чем составлен соответствующий акт обследования, сообщили в городском управлении экологии и окружающей среды.





Ущерб от незаконных действий определен в размере 1060 МРП (3 657 000 тенге). В таких ситуациях предусмотрена обязанность виновника осуществить компенсационную посадку. В данном конкретном случае объем компенсационной посадки составляет 3150 деревьев высотой не менее 2,5 метра в соответствии с правилам содержания и защиты зеленых насаждений Алматы.





Алматы. 21.02.2023





В одной из частных школ Алматы на уроке биологии убили морскую свинку и провели вскрытие. Видео вскрытия распространилось в соцсетях и вызвало возмущение активистов по защите животных.





На видео запечатлено, как морскую свинку умерщвляют и проводят вскрытие. В управлении образования Алматы прокомментировали инцидент.





В ведомстве сообщили, что 20 февраля текущего года согласно статье 72 Административного процедурно-процессуального кодекса РК сотрудники департамента по обеспечению качества в сфере образования и управления образования посетили частную школу ТОО "125 Almaty" для выяснения обстоятельств.





Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.









Данный инцидент произошел 17 февраля на дополнительном практическом занятии по биологии в 10 классе в частной школе города Алматы. Со слов учителя, по просьбе учащихся провела практическое занятие со вскрытием, с целью демонстрации внутренних органов морской свинки по обобщению раздела "анатомия и физиология". С педагогами школы проведена разъяснительная работа по недопущению впредь подобных фактов. Также даны рекомендации администрации школы по усилению внутришкольного контроля и воспитательной работе формирования бережного отношения к окружающей среде и профилактике жестокого обращения с животными", - проинформировали в управлении .





Сообщается, что учитель биологии уволилась по собственному желанию. В полиции отреагировали в данное видео.





Данный факт зарегистрирован ОП при УП Ауэзовского района по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животным)", - сообщает Polisia.kz.





Обстоятельства устанавливаются.





Актюбинская область. 17.02.2023





В Актюбинской области задержан 34-летний житель Мугалжарского района, сообщает Polisia.kz.





При досмотре у сельчанина полицейские в рюкзаке обнаружили 76 сайгачьих рогов.





Начато досудебное расследование по части 1-1 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с запрещенными к использованию видами животных, их частями или дериватами). По изъятым рогам назначена экспертиза.





Мужчине грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.





Карагандинская область. 04.02.2023





В страшных муках умирают лошади близ поселка Жартас. Животные съели выброшенную свеклу вместе с мешками. По подсчетам акимата, погибло 6 лошадей, владельцы говорят о 15, сообщает "Пятый канал"









Атырауская область. 03.02.2023





Браконьеров, охотившихся на сайгу, задержали в Атырауской области, сообщает Polisia.kz.





Во время областного ОПМ "Зимовка" индерские полицейские на въездной трассе к поселку Индербор остановили автомобиль УАЗ. В ходе обыска изъяты 4 рога сайги, разделанная туша сайгака и охотничье ружье", - проинформировали в полиции.









В отношении подозреваемых, 1974 года рождения и 1972 года рождения, начато досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).





Павлодар. 02.02.2023





Полицейские Павлодара установили личность мужчины, выстрелившего в собаку, сообщает Polisia.kz.





Им оказался павлодарец, у которого изъяли гладкоствольное двуствольное ружье ТОЗ-34, 12-го калибра. Разрешение на хранение оружия у мужчины имеется", - проинформировали в полиции.





Проводится досудебное расследование по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животным).





В отношении задержанного избрана мера пресечения - подписка о невыезде.





Еще одно изуверское преступление произошло 4 мая 2021 года в Таразе. Только что ощенившейся собаке выкололи глаза за "нарушение границ частной территории" и обезглавили новорожденных щенят. Экологический общественный союз назвал данный случай преступлением против человечности.





Павлодар. 01.02.2023





1 февраля в полицию Павлодара поступило сообщение, что на автостоянке на улице Гагарина, 76, неизвестный на джипе застрелил собаку и уехал, сообщает Pavlodarnews.kz





Прибыв на место, следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Просмотрены и изучены видео с камер наблюдения. По данному факту начато досудебное расследование по статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животными". В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному факту.





Собака в тяжелом состоянии находится в ветеринарной клинике с зооволонтерами.





Талдыкорган. 31.01.2023





24 января сотрудники отдела полиции Каражала остановили автомобиль под управлением 43-летнего гражданина. В салоне находились двое граждан 39 и 43 лет. В багажнике полицейские обнаружили пять туш сайги и гладкоствольное ружье ИЖ-18ЕМ 16-го калибра, сообщает пресс-служба МВД РК.





Ведется досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а так же запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".





Назначены экспертизы.





Атырау. 30.01.2023





Сотрудники патрульной полиции ДП Атырауской области в ходе ОПМ "Безопасное колесо" остановили на трассе Атырау - Астрахань автомобиль Lada Largus и при досмотре обнаружили в багажнике 255 кг частиковой рыбы, сообщает АЖ





В отношении 39-летнего водителя оформлен протокол по статье 389 КоАП РК ("Незаконные приобретение, сбыт, провоз видов диких животных").









Талдыкорган. 30.01.2023





Житель Жетысуской области вырубил целую лесополосу. Полицейские задержали 28-летнего жителя Панфиловского района, который спилил 56 карагачей, высаженных близ села Ынтымак, сообщает пресс-служба МВД РК.





Часть вырубленных деревьев он успел вывезти к себе домой. Древесина изъята. По факту незаконной порубки начато досудебное расследование. Ущерб составил свыше 1 млн тенге.





Мужчина пояснил, что срубил деревья для заготовки дров.





Актау. 29.01.2023





Десятки трупов собак обнаружили в яме близ Актау, информирует lada.kz.





Местные зоозащитники считают, что это собаки, которых на днях отстреливали в Мунайлинском районе.





Я, как и все зоозащитники и адекватные люди, считаю, выделяемые деньги на стерилизацию не используются по назначению", - заявила зоозащитница Татьяна Ткач.









Как уверяют зоозащитники, в 2011, 2015, 2020 и 2022 годах власти сообщали, что в Актау приобрели крематорий для животных. Но по сегодняшний день в действии его так никто и не увидел. Зоозащитники просят обратить на это внимание областной акимат и полицию.





Их не сжигают, не хоронят, а просто тупо скидывают за городом, чтобы они там гнили и распространяли всевозможные инфекции. Честно говоря, это полнейший бардак", - пишет общественник и блогер Азамат Сарсенбаев.





Астана. 26.01.2023





В Сети появилось видео, автор которого сообщила, что в президентском парке в Астане найден капкан. Кроме того, по словам автора, в капкане она обнаружила лапу. Девушка предположила, что лапа собачья.





Внимание! 18+! Видеоматериал содержит ненормативную лексику и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.









В полиции отреагировали на данную публикацию.





Сотрудниками полиции УП района Есиль совместно с инспекторами территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира осуществлен выезд на место, где и был обнаружен капкан", - информирует Polisia.kz.





Сообщается, что проводятся мероприятия по установлению личности правонарушителей, по результатам которых будет принято решение согласно действующему законодательству.





Талдыкорган. 25.01.2023





В Талдыкоргане у одного из городских магазинов 20 января камера видеонаблюдения зафиксировала живодера, который вначале с силой бросил кошку об дерево, а затем пнул ногой покалеченное животное, сообщает пресс-служба департамента полиции области Жетісу.





Размещенный в соцсетях видеоролик вызвал серьезный общественный резонанс, после просмотра которого казахстанцы потребовали от правоохранителей разыскать живодера и принять к нему соответствующие меры.









Полицейские Талдыкоргана установили "героя" ролика, оказавшегося 39-летним местным жителем. 24 января мужчина был задержан и доставлен в городскую полицию для дачи показаний", - проинформировали в полиции.





Задержанный пояснил, что отловил забежавшую в магазин кошку и собирался вывести ее на улицу. Но животное случайно оцарапало руку, вызвав тем самым жесткие с его стороны действия.





Сейчас задержанному грозит ответственность, предусмотренная статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животным). Досудебное расследование по факту взято на контроль", - добавили в департаменте.





Атырауская область. 24.01.2023





В Атырауской области 20 января в районе трассы Миялы - Индер по подозрению в отстреле сайгаков задержали четырех местных жителей, сообщает Polisia.kz.





Участковыми инспекторами полиции местной полицейской службы отдела полиции Кызылкогинского района при остановке автомобиля Nissan Patrol задержаны 4 местных жителя, которые причастны к отстрелу сайгаков", - проинформировали в полиции.









Сообщается, что при проведении обысков изъяты рога и туша сайги, 2 тушки кроликов, 2 охотничьих ружья и фонарь.





В отношении четырех подозреваемых, 1993, 1999, 1999, 2004 годов рождения, проводятся следственные действия по пункту 2 части 2 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами)", - добавили в полиции.





Кызылординская область. 20.01.2023





Полицейские Кызылординской области задержали жителя региона, у которого в доме обнаружили разделанные туши сайгаков, сообщает Polisia.kz.





В ходе проверки по месту жительства подозреваемого в качестве вещественных доказательств были изъяты 2 туши сайгаков, разделанное мясо, шкуры, 36 рогов, одно охотничье ружье 16-го калибра со стертым номером, топор", - проинформировали в полиции.





Сообщается, что по данному факту начато досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). По уголовному делу назначены все необходимые экспертизы, расследование продолжается.





Фото: vkurse_kst





Костанайская область. 19.01.2023





Полиция Житикары по факту обнаружения мертвых собак начала досудебное расследование, предусмотренное статьей 316 УК РК "Жестокое обращение с животными", сообщает пресс-служба МВД РК.





В рамках расследования проводятся все необходимые следственные действия. Ранее в социальных сетях появилась информация, что собаки были убиты из огнестрельного оружия и выброшены возле дач.





Караганда. 17.01.2023





В Караганде 40 берез и сосен вырвали вместе с корнями на месте будущего строительства, чтобы пересадить в другое место.





Карагандинские активисты зафиксировали момент, как грузовики вывозят сосны с места застройки. 30-летние деревья пересадили в районе промзоны. На самом деле, по словам очевидцев, как попало воткнули в ямы, не заботясь о правилах пересадки, сообщает телеканал "Хабар24".





По словам специалистов, зимняя пересадка взрослых деревьев не запрещается, однако, для того чтобы они прижились, нужно выполнить ряд условий. Например, выкопать со специальным земляным комом. Главное при пересадке - максимально сохранить замороженный земляной ком. Заготовка, транспортировка и посадка должны проходить при температуре минус 15, все эти дни она была ниже. То есть у этих деревьев шансы выжить на новом месте практически нулевые.









Аппарат акима района имени Казыбек би Караганды разрешения на вырубку зеленых насаждений не давал. В связи с этим в Юго-Восточный отдел полиции были направлены письма для привлечения к ответственности. Сумма ущерба нами посчитана. Это 1200 МРП", - прокомментировала специалист отдела акимата района Казыбек би Айгерим Ержанова.





По предварительным подсчетам районного акимата, сумма ущерба - почти 4 млн тенге. По данным полиции, уголовное дело завели по статье "Незаконное уничтожение или повреждение деревьев".





В законодательное русло они никак не могут привести защиту зеленых насаждений. Вот ранее 65 миллионов выделялось на реестр зеленых насаждений. По всей Караганде посчитали абсолютно все деревья, их там 1 миллион 850 тысяч штук. Вся база находится в отделе коммунального хозяйства города Караганды. И этой базой почему-то никто не может пользоваться", - высказался общественник Жумабай Искаков.





Актюбинская область. 17.01.2023





В воскресенье, 15 января, сотрудники Байганинского РОП в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ДКНБ при выезде из поселка Ногайты Байганинского района остановили Ford Galaxy под управлением 30-летнего жителя ЗКО, сообщает Polisia.kz.





В ходе досмотра салона автомашины на заднем сиденье обнаружены три мешка, в которых находилось 416 рогов сайги.





Позже в тот же день была задержана другая группа. При выезде из поселка Карауылкелды Байганинского района была остановлена автомашина Toyota Crown под управлением 35-летнего жителя ЗКО. В авто находились двое его знакомых. В ходе досмотра салона автомашины на заднем сиденье обнаружены шесть коробок с 643 рогами сайги.





По данным фактам начаты досудебные расследования по статье 339, часть 1-1, УК РК "Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов".





Фото: Polisia.kz





Талдыкорган. 08.01.2023





Сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего жителя Аксуского района при попытке незаконно сбыть партию сайгачьих рогов, сообщает МВД РК.





8 января задержание подозреваемого произведено полицейскими при содействии сотрудников Погранслужбы Комитета национальной безопасности и спецназовцев Нацгвардии. Мужчина, оказавшийся 32-летним жителем Аксуского района, пытался незаконно сбыть партию сайгачьих рогов", - информирует Polisia.kz.





Сообщается, при обыске у задержанного изъяты две дорожные сумки с животными дериватами в количестве 222 штук.





Расследование проводится по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Задержанный находится под стражей.





Область Жетісу. 04.01.2023





Туши джейранов и оружие обнаружили в машине браконьеров, задержанных на территории Каратальского района области Жетісу, сообщает Polisia.kz.





По данным полиции, в браконьерстве подозреваются четверо жителей Алматинской области. В автомашине задержанных правоохранители обнаружили три туши диких животных, предположительно, джейранов, входящих как исчезающий вид в Красную книгу РК.









Кроме отстрелянных животных у них также изъяли два охотничьих нарезных ружья. Досудебное расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными)", - сообщил старший инспектор областной природоохранной полиции Баглан Рымжанов.





Кызылординская область. 18.02.2023





26 туш сайгаков изъято у жителя Кызылординской области.





Polisia.kz





17 февраля сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП Кызылординской области и совместными оперативно-розыскными работами Аральского районного отдела полиции и РГКП "Охотзоопром" в ходе досмотра во дворе дома 37-летнего жителя района изъято 26 туш сайгаков", - сообщает Polisia.kz .









Проводится досудебное расследование по статье 339, часть 2, УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.