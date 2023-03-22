КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"

Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
В выпуске:
Си Цзиньпин заявил, что прибыл в Россию для укрепления дружбы, сотрудничества и мира;
В провинции Юньнань прошёл международный форум по борьбе с бедностью;
Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров состоится в офлайн-формате впервые с начала пандемии;
Медиакорпорация Китая совместно с зарубежными СМИ проводит серию форумов на тему модернизации КНР.
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17.03.2023, 10:32 166691
ЭОС: Преступления против живой природы и экологии Дополнено
Фото: depositphotos
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Экологический общественный союз представляет мониторинг: Преступления против живой природы и экологии.
Алматы. 17.03.2023
В микрорайоне Казахфильм застройщики снесли сотни многолетних деревьев для строительства жилого комплекса. По словам местных жителей, вырубка была незаконной, сообщает телеканал Almaty.tv.
Они сделали вырубку, получается, без разрешающих документов. Мы это обнаружили через несколько месяцев. Кое-как заставили сделать небольшую высадку компенсационную на территории нашего ЖК. В знак ущерба", - рассказала жительница города Елена Тесленко.
На этом претензии к застройщику не закончились.
Они начали строить здание не 12 метров, а 22. То есть, как вы знаете, выше аль-Фараби ограничение есть из-за ветра и санации для всего города", - отметила Елена Тесленко.
Со своей жалобой жильцы обратились в суд. Но процесс проиграли. Экспертиза строительство здания выше нормы признала допустимым. Однако привлеченные к делу экологи выявили нарушения.
По данному адресу заявление не поступало. Соответственно, разрешение не выдавалось. Но чтобы в дальнейшем принять меры, мы отправили письмо в ДП города Алматы. Сейчас ничего не можем сказать. Но, на глаз, повреждение зеленых насаждений есть", - сказал главный специалист отдела управления экологии и окружающей среды Нурлан Сейтбеков.
Если эти нарушения подтвердит экспертиза, компания будет обязана компенсировать высадку саженцев в ближайшие полгода. Соотношение в таком случае - 1 к 50. То есть за каждое поврежденное дерево - 50 новых. Тем временем, собственную проверку пообещали провести и в Антикоррупционной службе.
Сам же застройщик заверил, что проект прошел проверки по всем фронтам. В компании объект приостанавливать не намерены.
Мангистауская область. 12.03.2023
В Мангистауской области полицейские изъяли 124 килограмма осетра, сообщает Polisia.kz
На 29-м километре трассы Актау - Форт-Шевченко сотрудники роты патрульной полиции ДП Мангистауской области совместно с природоохранной полицией остановили автомашину марки "Лада-2112". В ходе осмотра автотранспорта в багажнике выявлено 33 штуки незаконно выловленных осетровых рыб общим весом 124 килограмма", - проинформировали в полиции.
Задержан 26-летний подозреваемый гражданин. Изъятая рыба была передана в ТОО "Kazakh Osetr". Иная информация не разглашается в интересах следствия.
Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Тупкараганского района по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).
Атырауская область. 09.03.2023
В ходе осмотра одного из жилых домов в Атырау полиция выявила 2421 рог сайги весом более 500 килограмм.
Задержаны подозреваемые, 1991, 1987 и 1986 годов рождения. Стоимость причиненного ущерба - более 6 млрд 264 млн тенге, информирует Polisia.kz.
Возбуждено уголовное дело статье УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", проводится досудебное расследование.
Кроме того, как сообщили в Генеральное прокуратуре РК, в Атырау браконьеры, промышлявшие незаконно ловлей рыбы, нанесли ущерб природе на сумму более 1,2 млрд тенге. По информации ведомства, за неправомерное добывание, хранение, перевозку и сбыт рыбы, в том числе осетровых видов, осуждено 93 человека, из них 26 - к реальному лишению свободы.
Западно-Казахстанская область. 07.03.2023
В ЗКО полицейские изъяли 465 рогов сайги у 38-летнего жителя поселка Чапаево Акжайыкского района. Крупную партию рогов он спрятал в хозяйственной постройке, сообщает Polisia.kz.
По данному факту начато досудебное расследование по части 1-1 статьи 339 УК РК. Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по закреплению доказательной базы и проверки задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Акмолинская область. 28.02.2023
Заместитель главного государственного ветеринарного врача Акмолинской области Ибрагим Балтабай признал, что пока ТОО "Казшоскурылыс", выигравшее тендер на отлов и стерилизацию бродячих животных в регионе, занимается лишь умерщвлением собак. А все потому, что четвертый лот - на содержание и кормление животных - пока все еще не разыгран, сообщает 716.kz.
Правда, по словам спикера, отлавливает и умерщвляет предприятие только злых и агрессивных животных.
Они придерживаются закона. Сейчас все разделились на два лагеря: есть защитники животных и противники этого. Сейчас компанию проверяют правоохранительные органы, природоохранная полиция, нарушают ли они закон. Мы не можем проверить их и наказать. У нас нет таких полномочий", - поделился спикер.
Балтабай пояснил, что согласно закону "О госзакупках" они не имеют права проверять победителя. Участвовать в конкурсе могут все желающие. А то, что написано в техспецификации, они должны приобрести или взять в аренду.
Отлавливать собак компания должна с двумя свидетелями или участковым, должно также быть фото или видео отлова.
Раз в квартал будем проверять их. К концу марта ясно будет", - заверил Балтабай.
Последний лот уже идет на госзакуп. Сейчас много заявок с нападением животных, поэтому пока они занимаются только отловом и умерщвлением. А стерилизацию и кастрацию будут делать, когда выиграют тендер. Пока только умерщвляют. Массово по 4 программам не работают. Четвертую программу объявляет управление госзакупа, а не мы", - добавил спикер.
Если правоохранительные органы все же выявят нарушения в работе компании, то договор может быть расторгнут. Но тогда тендер будет объявлен вновь, и на ближайшие 2-3 месяца отлова собак не будет.
СКО. 28.02.2023
Подозреваемых в истреблении почти 50 косуль браконьеров задержали в СКО. Кроме туш животных у задержанных изъято незарегистрированное оружие и боеприпасы.
27 февраля при проверке ранним утром на 525 км трассы Челябинск - Новосибирск полицейские остановили автомашину ВАЗ-2115 под управлением 28-летнего горожанина. В салоне находились еще двое петропавловцев 29 и 30 лет. При осмотре в багажнике автомашины были обнаружены 4 туши сибирской косули, а также два незарегистрированных гладкоствольных ружья, предположительно, ТОЗ, 2 патрона, гильзы и другое охотничье снаряжение", - сообщает Polisia.kz.
В дальнейшем при обыске в дачном домике одного из задержанных были изъяты 2 туши и 41 шкура косули, 119 копыт, 12 голов животных.
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 337 УК РК "Незаконная охота".
Изъятое оружие и останки животных направлены на экспертизу. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания УП Петропавловска", - сообщил начальник УБОП ДП СКО Жандос Басыбаев.
Кокшетау. 27.02.2023
Грузовой поезд сбил около 30 лошадей в Акмолинской области на перегоне Кокшетау - Жамантуз.
25 февраля машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за нахождения на железнодорожных путях лошадей. Предотвратить наезд не удалось, в результате чего сбиты 32 лошади. Стоянка поезда составила 50 минут", - сообщает Polisia.kz.
Табунщик - 28-летний житель села Игилик допустил выход домашних животных на железнодорожное полотно.
Остальные владельцы лошадей, находившихся в данном табуне, пояснили, что жители села пасут лошадей по очереди.
За гибель животных мужчину оштрафовали на 5 МРП (17 250 тенге).
В соцсетях люди выразили возмущение происшествием.
Штраф должен быть 100 МРП, тогда и следить будут";
Животных жалко, хозяев нет", - пишут пользователи.
Стоит отметить, что в Казахстане регулярно происходят ДТП из-за домашних животных, владельцы которых не следят за их выпасом. Коровы, лошади и овцы выходят на скоростные трассы или пасутся возле железнодорожных путей и часто попадают под колеса автомобилей или поезда. При этом в авариях с участием животных часто гибнут люди. Однако хозяева животных отделываются всего лишь незначительным штрафом.
Так, в сентябре прошлого года Алматинской области грузовой поезд сбил более 120 овец. Такое же ДТП произошло в Акмолинской области, где поезд сбил отару овец. Погибло более 20 животных.
В Туркестанской области в результате ДТП с участием лошадей пострадали два человека. Также в СКО отбившиеся от табуна лошади стали причиной аварии. А в Акмолинской области из-за оставленных без присмотра лошадей перевернулся автомобиль.
В этом году Министерство юстиции Казахстана намерено ужесточить штрафы за превышение скорости и грубые нарушения правил дорожного движения. В их число войдет выпас животных в неположенных местах, в частности возле дорог и ЖД путей. Штраф за нарушение составит 40 МРП (138 000 тенге).
Астана. 23.02.2023
Задержан житель Акмолинской области, промышлявший отловом бродячих собак с дальнейшей реализацией их туш в рестораны.
По факту жестокого обращения с животными начато досудебное расследование по статье 316 УК РК. В ходе осмотра по месту жительства обнаружены 50 разделанных туш собак общим весом около 750 кг", - сообщается на официальном Telegram-канале МВД РК.
По данному факту назначены необходимые экспертизы. К расследованию привлечены заинтересованные государственные органы.
В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства иные подробности расследования не разглашаются.
Ранее в СМИ сообщалось, что живодер продавал мясо собак в столичные кафе.
Алматы. 23.02.2023
В микрорайоне Нурлытау выявлен факт вырубки 63 единиц плодовых деревьев. Вырубка произведена без разрешительных документов. В связи с чем составлен соответствующий акт обследования, сообщили в городском управлении экологии и окружающей среды.
Ущерб от незаконных действий определен в размере 1060 МРП (3 657 000 тенге). В таких ситуациях предусмотрена обязанность виновника осуществить компенсационную посадку. В данном конкретном случае объем компенсационной посадки составляет 3150 деревьев высотой не менее 2,5 метра в соответствии с правилам содержания и защиты зеленых насаждений Алматы.
Алматы. 21.02.2023
В одной из частных школ Алматы на уроке биологии убили морскую свинку и провели вскрытие. Видео вскрытия распространилось в соцсетях и вызвало возмущение активистов по защите животных.
На видео запечатлено, как морскую свинку умерщвляют и проводят вскрытие. В управлении образования Алматы прокомментировали инцидент.
В ведомстве сообщили, что 20 февраля текущего года согласно статье 72 Административного процедурно-процессуального кодекса РК сотрудники департамента по обеспечению качества в сфере образования и управления образования посетили частную школу ТОО "125 Almaty" для выяснения обстоятельств.
Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
Данный инцидент произошел 17 февраля на дополнительном практическом занятии по биологии в 10 классе в частной школе города Алматы. Со слов учителя, по просьбе учащихся провела практическое занятие со вскрытием, с целью демонстрации внутренних органов морской свинки по обобщению раздела "анатомия и физиология". С педагогами школы проведена разъяснительная работа по недопущению впредь подобных фактов. Также даны рекомендации администрации школы по усилению внутришкольного контроля и воспитательной работе формирования бережного отношения к окружающей среде и профилактике жестокого обращения с животными", - проинформировали в управлении.
Сообщается, что учитель биологии уволилась по собственному желанию. В полиции отреагировали в данное видео.
Данный факт зарегистрирован ОП при УП Ауэзовского района по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животным)", - сообщает Polisia.kz.
Обстоятельства устанавливаются.
Актюбинская область. 17.02.2023
В Актюбинской области задержан 34-летний житель Мугалжарского района, сообщает Polisia.kz.
При досмотре у сельчанина полицейские в рюкзаке обнаружили 76 сайгачьих рогов.
Начато досудебное расследование по части 1-1 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с запрещенными к использованию видами животных, их частями или дериватами). По изъятым рогам назначена экспертиза.
Мужчине грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.
Карагандинская область. 04.02.2023
В страшных муках умирают лошади близ поселка Жартас. Животные съели выброшенную свеклу вместе с мешками. По подсчетам акимата, погибло 6 лошадей, владельцы говорят о 15, сообщает "Пятый канал".
Атырауская область. 03.02.2023
Браконьеров, охотившихся на сайгу, задержали в Атырауской области, сообщает Polisia.kz.
Во время областного ОПМ "Зимовка" индерские полицейские на въездной трассе к поселку Индербор остановили автомобиль УАЗ. В ходе обыска изъяты 4 рога сайги, разделанная туша сайгака и охотничье ружье", - проинформировали в полиции.
В отношении подозреваемых, 1974 года рождения и 1972 года рождения, начато досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).
Павлодар. 02.02.2023
Полицейские Павлодара установили личность мужчины, выстрелившего в собаку, сообщает Polisia.kz.
Им оказался павлодарец, у которого изъяли гладкоствольное двуствольное ружье ТОЗ-34, 12-го калибра. Разрешение на хранение оружия у мужчины имеется", - проинформировали в полиции.
Проводится досудебное расследование по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животным).
В отношении задержанного избрана мера пресечения - подписка о невыезде.
Еще одно изуверское преступление произошло 4 мая 2021 года в Таразе. Только что ощенившейся собаке выкололи глаза за "нарушение границ частной территории" и обезглавили новорожденных щенят. Экологический общественный союз назвал данный случай преступлением против человечности.
Павлодар. 01.02.2023
1 февраля в полицию Павлодара поступило сообщение, что на автостоянке на улице Гагарина, 76, неизвестный на джипе застрелил собаку и уехал, сообщает Pavlodarnews.kz.
Прибыв на место, следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Просмотрены и изучены видео с камер наблюдения. По данному факту начато досудебное расследование по статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животными". В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному факту.
Собака в тяжелом состоянии находится в ветеринарной клинике с зооволонтерами.
Талдыкорган. 31.01.2023
24 января сотрудники отдела полиции Каражала остановили автомобиль под управлением 43-летнего гражданина. В салоне находились двое граждан 39 и 43 лет. В багажнике полицейские обнаружили пять туш сайги и гладкоствольное ружье ИЖ-18ЕМ 16-го калибра, сообщает пресс-служба МВД РК.
Ведется досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а так же запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".
Назначены экспертизы.
Атырау. 30.01.2023
Сотрудники патрульной полиции ДП Атырауской области в ходе ОПМ "Безопасное колесо" остановили на трассе Атырау - Астрахань автомобиль Lada Largus и при досмотре обнаружили в багажнике 255 кг частиковой рыбы, сообщает АЖ.
В отношении 39-летнего водителя оформлен протокол по статье 389 КоАП РК ("Незаконные приобретение, сбыт, провоз видов диких животных").
Талдыкорган. 30.01.2023
Житель Жетысуской области вырубил целую лесополосу. Полицейские задержали 28-летнего жителя Панфиловского района, который спилил 56 карагачей, высаженных близ села Ынтымак, сообщает пресс-служба МВД РК.
Часть вырубленных деревьев он успел вывезти к себе домой. Древесина изъята. По факту незаконной порубки начато досудебное расследование. Ущерб составил свыше 1 млн тенге.
Мужчина пояснил, что срубил деревья для заготовки дров.
Актау. 29.01.2023
Десятки трупов собак обнаружили в яме близ Актау, информирует lada.kz.
Местные зоозащитники считают, что это собаки, которых на днях отстреливали в Мунайлинском районе.
Я, как и все зоозащитники и адекватные люди, считаю, выделяемые деньги на стерилизацию не используются по назначению", - заявила зоозащитница Татьяна Ткач.
Как уверяют зоозащитники, в 2011, 2015, 2020 и 2022 годах власти сообщали, что в Актау приобрели крематорий для животных. Но по сегодняшний день в действии его так никто и не увидел. Зоозащитники просят обратить на это внимание областной акимат и полицию.
Их не сжигают, не хоронят, а просто тупо скидывают за городом, чтобы они там гнили и распространяли всевозможные инфекции. Честно говоря, это полнейший бардак", - пишет общественник и блогер Азамат Сарсенбаев.
Астана. 26.01.2023
В Сети появилось видео, автор которого сообщила, что в президентском парке в Астане найден капкан. Кроме того, по словам автора, в капкане она обнаружила лапу. Девушка предположила, что лапа собачья.
Внимание! 18+! Видеоматериал содержит ненормативную лексику и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
В полиции отреагировали на данную публикацию.
Сотрудниками полиции УП района Есиль совместно с инспекторами территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира осуществлен выезд на место, где и был обнаружен капкан", - информирует Polisia.kz.
Сообщается, что проводятся мероприятия по установлению личности правонарушителей, по результатам которых будет принято решение согласно действующему законодательству.
Талдыкорган. 25.01.2023
В Талдыкоргане у одного из городских магазинов 20 января камера видеонаблюдения зафиксировала живодера, который вначале с силой бросил кошку об дерево, а затем пнул ногой покалеченное животное, сообщает пресс-служба департамента полиции области Жетісу.
Размещенный в соцсетях видеоролик вызвал серьезный общественный резонанс, после просмотра которого казахстанцы потребовали от правоохранителей разыскать живодера и принять к нему соответствующие меры.
Полицейские Талдыкоргана установили "героя" ролика, оказавшегося 39-летним местным жителем. 24 января мужчина был задержан и доставлен в городскую полицию для дачи показаний", - проинформировали в полиции.
Задержанный пояснил, что отловил забежавшую в магазин кошку и собирался вывести ее на улицу. Но животное случайно оцарапало руку, вызвав тем самым жесткие с его стороны действия.
Сейчас задержанному грозит ответственность, предусмотренная статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животным). Досудебное расследование по факту взято на контроль", - добавили в департаменте.
Атырауская область. 24.01.2023
В Атырауской области 20 января в районе трассы Миялы - Индер по подозрению в отстреле сайгаков задержали четырех местных жителей, сообщает Polisia.kz.
Участковыми инспекторами полиции местной полицейской службы отдела полиции Кызылкогинского района при остановке автомобиля Nissan Patrol задержаны 4 местных жителя, которые причастны к отстрелу сайгаков", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что при проведении обысков изъяты рога и туша сайги, 2 тушки кроликов, 2 охотничьих ружья и фонарь.
В отношении четырех подозреваемых, 1993, 1999, 1999, 2004 годов рождения, проводятся следственные действия по пункту 2 части 2 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами)", - добавили в полиции.
Кызылординская область. 20.01.2023
Полицейские Кызылординской области задержали жителя региона, у которого в доме обнаружили разделанные туши сайгаков, сообщает Polisia.kz.
В ходе проверки по месту жительства подозреваемого в качестве вещественных доказательств были изъяты 2 туши сайгаков, разделанное мясо, шкуры, 36 рогов, одно охотничье ружье 16-го калибра со стертым номером, топор", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что по данному факту начато досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). По уголовному делу назначены все необходимые экспертизы, расследование продолжается.
Костанайская область. 19.01.2023
Полиция Житикары по факту обнаружения мертвых собак начала досудебное расследование, предусмотренное статьей 316 УК РК "Жестокое обращение с животными", сообщает пресс-служба МВД РК.
В рамках расследования проводятся все необходимые следственные действия. Ранее в социальных сетях появилась информация, что собаки были убиты из огнестрельного оружия и выброшены возле дач.
Караганда. 17.01.2023
В Караганде 40 берез и сосен вырвали вместе с корнями на месте будущего строительства, чтобы пересадить в другое место.
Карагандинские активисты зафиксировали момент, как грузовики вывозят сосны с места застройки. 30-летние деревья пересадили в районе промзоны. На самом деле, по словам очевидцев, как попало воткнули в ямы, не заботясь о правилах пересадки, сообщает телеканал "Хабар24".
По словам специалистов, зимняя пересадка взрослых деревьев не запрещается, однако, для того чтобы они прижились, нужно выполнить ряд условий. Например, выкопать со специальным земляным комом. Главное при пересадке - максимально сохранить замороженный земляной ком. Заготовка, транспортировка и посадка должны проходить при температуре минус 15, все эти дни она была ниже. То есть у этих деревьев шансы выжить на новом месте практически нулевые.
Аппарат акима района имени Казыбек би Караганды разрешения на вырубку зеленых насаждений не давал. В связи с этим в Юго-Восточный отдел полиции были направлены письма для привлечения к ответственности. Сумма ущерба нами посчитана. Это 1200 МРП", - прокомментировала специалист отдела акимата района Казыбек би Айгерим Ержанова.
По предварительным подсчетам районного акимата, сумма ущерба - почти 4 млн тенге. По данным полиции, уголовное дело завели по статье "Незаконное уничтожение или повреждение деревьев".
В законодательное русло они никак не могут привести защиту зеленых насаждений. Вот ранее 65 миллионов выделялось на реестр зеленых насаждений. По всей Караганде посчитали абсолютно все деревья, их там 1 миллион 850 тысяч штук. Вся база находится в отделе коммунального хозяйства города Караганды. И этой базой почему-то никто не может пользоваться", - высказался общественник Жумабай Искаков.
Актюбинская область. 17.01.2023
В воскресенье, 15 января, сотрудники Байганинского РОП в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ДКНБ при выезде из поселка Ногайты Байганинского района остановили Ford Galaxy под управлением 30-летнего жителя ЗКО, сообщает Polisia.kz.
В ходе досмотра салона автомашины на заднем сиденье обнаружены три мешка, в которых находилось 416 рогов сайги.
Позже в тот же день была задержана другая группа. При выезде из поселка Карауылкелды Байганинского района была остановлена автомашина Toyota Crown под управлением 35-летнего жителя ЗКО. В авто находились двое его знакомых. В ходе досмотра салона автомашины на заднем сиденье обнаружены шесть коробок с 643 рогами сайги.
По данным фактам начаты досудебные расследования по статье 339, часть 1-1, УК РК "Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов".
Талдыкорган. 08.01.2023
Сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего жителя Аксуского района при попытке незаконно сбыть партию сайгачьих рогов, сообщает МВД РК.
8 января задержание подозреваемого произведено полицейскими при содействии сотрудников Погранслужбы Комитета национальной безопасности и спецназовцев Нацгвардии. Мужчина, оказавшийся 32-летним жителем Аксуского района, пытался незаконно сбыть партию сайгачьих рогов", - информирует Polisia.kz.
Сообщается, при обыске у задержанного изъяты две дорожные сумки с животными дериватами в количестве 222 штук.
Расследование проводится по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Задержанный находится под стражей.
Область Жетісу. 04.01.2023
Туши джейранов и оружие обнаружили в машине браконьеров, задержанных на территории Каратальского района области Жетісу, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, в браконьерстве подозреваются четверо жителей Алматинской области. В автомашине задержанных правоохранители обнаружили три туши диких животных, предположительно, джейранов, входящих как исчезающий вид в Красную книгу РК.
Кроме отстрелянных животных у них также изъяли два охотничьих нарезных ружья. Досудебное расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными)", - сообщил старший инспектор областной природоохранной полиции Баглан Рымжанов.
Кызылординская область. 18.02.2023
26 туш сайгаков изъято у жителя Кызылординской области.
17 февраля сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП Кызылординской области и совместными оперативно-розыскными работами Аральского районного отдела полиции и РГКП "Охотзоопром" в ходе досмотра во дворе дома 37-летнего жителя района изъято 26 туш сайгаков", - сообщает Polisia.kz.
Проводится досудебное расследование по статье 339, часть 2, УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.
22.02.2023, 11:05 76776
В Казахстане выросло число преступлений против детей
Фото: Depositphotos
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В январе текущего года в стране зарегистрировали 227 уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних - сразу на 32% больше, чем в январе прошлого года, сообщает ranking.kz.
Для справки: в аналогичном периоде 2022 года количество правонарушений в секторе сократилось на 32,8% за год, до 172 случаев.
В региональном разрезе больше всего таких правонарушений было совершено в Алматинской области: 25 случаев против 18 годом ранее.
Вторую и третью строчки антилидерства заняли Алматы (23 случая против 8 в 2022 году) и Туркестанская область (19 случаев против 20 год назад). Недалеко ушли также Атырауская и Жамбылская области: по 17 случаев.
Меньше всего уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних зарегистрировали в Улытауской и Абайской областях: 3 и 4 случая соответственно.
Чаще всего в отношении несовершеннолетних совершались уголовные правонарушения против личности: 137 случаев - на 18,1% больше, чем в январе 2022 года. Также в этом секторе совершили 33 правонарушения против собственности, 17 правонарушений против общественной безопасности и общественного порядка, 17 транспортных правонарушений и 12 правонарушений против семьи.
В разрезе статей статистика выглядит пугающе: так, на статью "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" пришлось сразу 45 случаев против 25 годом ранее, на статью "Доведение до самоубийства" - 24 случая против 22 год назад, на статьи "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера" - по 20 случаев.
20.02.2023, 14:47 83276
Услуги такси в РК подорожали на 12% за год
Фото: Depositphotos
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Стоимость проезда в такси в Казахстане выросла на 12,2% за год.
В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Атырауской области: сразу на 37,5% за год. На второй и третьей строчках антилидерства оказались Жетысуская и Абайская области: 33% и 31,2% соответственно, сообщает Energyprom.
Наименьший годовой рост был зафиксирован в Акмолинской области: всего на 0,5%. Еще в трех областях - Карагандинской, Туркестанской и Улытауской - цены остались на том же уровне, что и годом ранее.
На 14 февраля 2023 года, согласно данным Numbeo, самые низкие цены на услуги такси в расчете на 1 км по стандартному тарифу были зафиксированы в Египте (0,16 доллара США), Пакистане (0,19 доллара США) и Беларуси (0,2 доллара США).
Среди стран СНГ в десятку "дешевых" стран также вошли Армения и Узбекистан (по 0,26 доллара США), Украина, Молдова и Россия (по 0,27 доллара США). Более дорогими оказались услуги такси в Казахстане (0,44 доллара США) и в Азербайджане (0,59 доллара США).
Самые высокие цены были отмечены в Швейцарии (4,25 доллара США), Кувейте (3,27 доллара США) и на Ямайке (3,26 доллара США).
За январь-декабрь 2022 года доходы компаний, оказывающих в Казахстане услуги такси, выросли в стоимостном выражении на 16% за год, до 5 млрд тенге.
Наибольшие показатели были отмечены в Карагандинской области, где доходы компаний в секторе достигли 2,1 млрд тенге, плюс 49,5% за год. В тройке лидеров также оказались столица (1,1 млрд тенге, плюс 0,2%) и Алматы (1 млрд тенге, минус 0,9%).
Услугами такси за этот период воспользовались 2,4 млрд пассажиров - на 1,2% меньше, чем годом ранее. Пассажирооборот сократился на 2,6% за год, до 33,9 млрд пкм.
09.02.2023, 15:50 111911
Зампред Нацбанка рассказала о курсе тенге и последних тенденциях на финансовых рынках
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Об основных событиях, повлиявших на динамику внешних рынков в январе
Начало 2023 года было достаточно риск-позитивным и благоприятным для развивающихся рынков. На валютном рынке продолжилось глобальное ослабление курса доллара США - в январе индекс DXY потерял 1,4%. Индекс валют развивающихся рынков прибавил 2,7% за месяц. Таким образом, с момента своего пика в сентябре прошлого года DXY демонстрирует падение, достигшее уже 11%. Существенно уменьшились доходности казначейских облигаций США. Так, ставки по 10-летним бумагам составили 3,5% к концу января, скорректировавшись вниз на 37 базисных пунктов за месяц. C другой стороны, столь стремительные темпы отступления доллара США на глобальном рынке настораживают некоторых экономистов, которые предполагали более постепенное развитие событий. Не так давно валюты стран ЕМ испытывали давление и аналитики осторожно закладывали ожидания об ослаблении позиций доллара США на валютном рынке в течение 2023 года. Основным катализатором такой динамики стали ожидания инвесторов по скорому окончанию цикла повышений ставки ФРС США. Замедление инфляции в США до 6,5% по итогам декабря поддерживает данные предположения.
Участники рынка согласно фьючерсным котировкам закладывают снижение ставки ФРС США уже со второй половины 2023 года. Вместе с тем ФРС США сохраняет умеренно жесткую риторику, пытаясь подчеркнуть, что рынок настроен излишне оптимистично. В опубликованном протоколе декабрьского заседания Федрезерва ни один член Комитета по открытым рынкам не выразил мнения о необходимости снижения ставки в текущем году. На последнем февральском заседании ФРС США подала сигнал о решимости поднять ставку выше 5% в 2023 году.
Ослабление позиций доллара США в январе совпало с резким ростом рынка акций. Индекс MSCI World увеличился на 7%. Снятие карантинных ограничений в КНР и снижение уровня негатива по перспективам экономики Еврозоны стали факторами увеличения спроса инвесторов на риск. В отличие от остальных рынков ситуация на нефтяном рынке с начала текущего года развивалась разнонаправленно. Первую неделю января мировые цены на рынке нефти демонстрировали нисходящий тренд на фоне опасений инвесторов по поводу замедления глобальной экономики, в основном вызванные ростом заболеваемости COVID-19 в Китае. Падение цены на нефть марки Brent за первую неделю месяца составило 9%, котировки снизились с 85,9 до 78,6 долларов США за баррель. По итогам месяца нефтяные котировки частично отыграли падение и зафиксировались на уровне 84,5 долларов США за баррель.
Поддержку рынку нефти оказало умеренное восстановление спроса на топливо в Китае. На текущий момент стоимость нефти колеблется в диапазоне 80-82 долларов США за баррель.
О факторах влияния на курс тенге и данных по операциям на валютном рынке
Валютный рынок функционирует в условиях умеренной волатильности, спрос и предложение на рынке сбалансированы, потребности в проведении валютных интервенций не возникало. По итогам месяца курс национальной валюты укрепился на 0,5%, до 460,52 тенге за один доллар США.
В течение января продажи субъектов квазигосударственного сектора составили 453 млн долл. США. В связи с улучшением сбалансированности на валютном рынке, а также в целях предоставления субъектам КГС больших возможностей при управлении валютными потоками по предложению Национального банка правительством было принято решение о снижении доли обязательной продажи валютной выручки с 75% до 50%.
В целях обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет были осуществлены продажи валюты на сумму 228 млн долл. США. Как и прежде, продажи осуществлялись равномерно и на регулярной основе, ежедневный объем продаж не превысил 12 млн долл. США.
ЕНПФ планирует поддержку валютной доли пенсионных активов на уровне 30%. В этих целях в январе было куплено порядка 120 млн долл. США. Операции по покупке иностранной валюты для ЕНПФ будут осуществляться равномерно в течение года на площадке Казахстанской фондовой биржи с соблюдением принципа рыночного нейтралитета при благоприятных условиях на валютном рынке.
О динамике золотовалютных резервов Национального банка и мерах по поддержанию их ликвидности
Цена на золото показывала положительную динамику в течение прошедшего месяца и уже в начале февраля достигла 9-месячного максимума. По итогам января рост цены на золото составил 5%, с 1812 до 1905 долл. США за унцию. Поддержку котировкам оказали ожидания о скором завершении цикла повышений ставки Федрезерва.
За счет роста цены на золото, а также притока средств на валютные счета Министерства финансов и корреспондентские счета клиентов по итогам января золотовалютные резервы увеличились с 35,1 до 36,7 млрд долл. США.
Поддержание высокого уровня ликвидности ЗВР Нацбанка является очень важным: продолжается работа по продаже золота на внешнем рынке за доллары, тем самым наращивая валютную часть резервов и инвестируя ее в высоколиквидные инструменты денежного рынка. В 2022 году Национальный банк в целях диверсификации и сбалансированности аллокации золотовалютных активов осуществил постепенную продажу золота общим объемом порядка 120 тонн на внешних рынках. При этом в целях хеджирования риска изменения цены часть золота реализовывалась с применением производных финансовых инструментов через продажу колл опционов и фьючерсов на золото. Общая прибыль по операциям с производными финансовыми инструментами составила 191 млн. долларов. Как результат, были пополнены валютные активы на сумму порядка 7 млрд долларов США за счет продажи золота на внешних рынках и снижена доля золота в составе резервов с 68% до 58%.
В этом году Национальный банк намерен продолжить снижение доли золота в составе резервов: таргет - 50-55% доли золота в резервах Нацбанка. Это будет зависеть от ситуации на внешних рынках.
О факторах, повлиявших на объем валютных активов Национального фонда в январе
Объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец января составил 57,6 млрд долларов США, увеличившись за прошедший месяц на 1,9 млрд долларов США.
Мировые фондовые рынки начали 2023 год с оптимизмом. В итоге повышение риск-аппетита отразилось на росте акций и облигаций, а также на существенном увеличении цены на золото. В итоге инвестиционный доход Национального фонда в январе составил 1,8 млрд долларов США.
Дополнительными факторами, которые способствовали росту активов, являются поступления в Национальный фонд. Так, валютные поступления в фонд в январе составили 329 млн долларов США.
При этом в прошедшем месяце из Нацфонда в республиканский бюджет было перечислено 235 млрд тенге в виде трансфертов. В этих целях на внутреннем валютном рынке было продано 228 млн долларов США. При этом основная часть средств для трансфертов была выделена за счет тенговых поступлений в фонд.
О дальнейших перспективах развития ситуации на финансовых рынках
Недавнее существенное снижение доходностей облигаций на мировом финансовом рынке, возможно, свидетельствует о том, что риски инфляции несколько отошли на второй план. Поэтому беспокойство относительно рисков инфляции сменяется беспокойством относительно рисков рецессии. После быстрого повышения ставки ФРС США в прошлом году большинство аналитиков оценивают шансы наступления отрицательных темпов экономики США в 2023 году на повышенном уровне - около 65%. Вместе с тем на фоне "неожиданно высокой экономической устойчивости" некоторых стран - КНР и Еврозоны МВФ повысил прогноз роста глобальной экономики до 2,9%, на 0,2 п.п. выше октябрьского прогноза. В целом в случае наступления рецессии в США и сохранения устойчивости КНР и Еврозоны, по оценкам некоторых аналитиков, в частности, Goldman Sachs, динамика валют развивающихся стран будет положительной.
Что касается рынка нефти, то в долгосрочной перспективе все внимание будет приковано к Китаю, поскольку масштабы "открытия" экономики КНР после политики Zero Covid будут ключевыми. По некоторым оценкам, нефтяные котировки в 2023 году могут подняться выше отметки 100 долларов США за баррель за счет снижения российского экспорта в результате санкций и повышения спроса на энергоресурсы в Китае. Другие, напротив, ожидают снижения спроса на топливо в 2023 году, стоимость нефти, по их прогнозам, в среднем за год составит 80 долларов США за баррель.
07.02.2023, 19:18 118821
Купи квартиру, и 10 судебных разбирательств идут в подарок - юрист о проблемах с застройщиками в Казахстане
Фото: Depositphotos
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В ходе пресс-конференции, посвященной проблемам с застройщиками в Казахстане, представитель нескольких ОСИ ЖК "Сакура" юрист Алексей Сон рассказал о проблемах, с которыми столкнулись жители данного жилого комплекса.
До сих пор не представлена проектно-техническая документация, передан акт приемки как неполный документ. Согласно тому же акту приемки данного ЖК площадь земельного участка составляет 6,8 гектара. По факту площадь ЖК составляет около 2,5 гектара", - сообщали юрист.
Он также подчеркнул, что жильцы до сих пор не могут зарегистрировать кондоминиум на земельный участок и территорию ЖК, так как требуемые документы не получены.
Требуемые документы, а также 46 строительных нарушений, они установлены вступившим в законную силу мировым соглашением, которое находится на исполнении ЧСИ. Однако с весны прошлого года и до настоящего времени фактически из 48 требований исполнено около 7", - заявил Алексей Сон.
Кроме того, отметил юрист, не разрешен вопрос с коммунальными услугами.
Постоянно имеются какие-то перебои, постоянно ведутся споры поставщиков коммунальных услуг с представителями ЖК и жильцами, в результате чего страдают жильцы. Обещанный бассейн на территории ЖК "Сакура" не работает, точнее работает с перебоями", - добавил представитель нескольких ОСИ ЖК "Сакура".
В то же время, по словам юриста, имеется остря нехватка парковочных мест.
Когда жители стали заселятся в свои квартиры (…) им обещали и выдали копии гарантийный писем, согласно которым всем жильцам на территории ЖК "Сакура" представлено около 300 парковочных мест общего пользования. Однако с прошлого года в нарушение статьи 31 закона РК "О жилищных отношениях" застройщик не передал земельный участок в кондоминиум, не зарегистрировал необходимые на него документы (…) Данные вопросы не разрешаются ни госорганами, ни самим застройщиком. Мы часто задаемся вопросом... Это как получается, купи квартиру - и 10 судебных разбирательств идут в подарок. Другого какого-то ответа на эти вопросы мы найти пока не можем", - отметил юрист.
Требования жильцов не удовлетворяются, заявил Алексей Сон.
Были неоднократные встречи с представителями ЖК, были у нас выездные мероприятия, были встречи и с представителями государственных органов. Даже с нашей стороны подавалось заявление на имя президента РК Касым-Жомарта Токаева, но до настоящего времени мы так и не можем решить эту острую проблему, которая возникла в ЖК "Сакура", - добавил юрист.
Также в ходе пресс-конференции юрист Алия Балыкбаева рассказала о проблемах, с которыми столкнулись приобретатели квартир в ЖК "Ортау".
Я представляю интересы своих доверителей, их 5 человек, которые являются приобретателями квартир в ЖК "Ортау" (…) Мои доверители в 2021 году, увидев рекламу ЖК "Ортау", решили приобрести там квартиры. Именно тогда, в 2021 году, моими доверителями были 100% оплачены эти квартиры, но были заключены для начала предварительные договоры купли-продажи, потому что объект еще не был введен в эксплуатацию", - сообщила юрист Алия Балыкбаева.
По ее словам, летом, 15 июля 2022 года, ЖК "Ортау" был официально введен в эксплуатацию.
Тогда мои доверители смогли посетить данный объект и посмотреть, что же они приобрели. Кстати, за месяц до этого они тоже ходили и были, конечно, неприятно удивлены. Согласно предварительному договору продажи, квартиры были куплены в формате "предчистовой отделки" (…) Когда мои доверители увидели квартиры, они были шокированы тем, что совершенно нет никакой "предчистовой отделки" и все те работы, которые перечислены в предварительном договоре купли-продажи, напрочь отсутствуют", - проинформировала юрист.
Как подчеркнула Алия Балыкбаева, все это было указано ее доверителями в жалобах, а также в дефектных актах, которые они передали прямо в руки застройщику.
Генеральным застройщиком ЖК "Ортау" является компания "РАМС Казахстан" (…) Далее продавцом данного ЖК "Ортау" является ТОО "Alan Realty" и ИП "Ортау". Все жалобы, все заявления, а также дефектные акты с перечислением всех дефектов, которые были обнаружены (…) Все эти письменные обращения были неоднократно переданы в руки именно генеральному застройщику, продавцу, собственнику и второму продавцу, но ответов, никакой реакции не последовало. Соответственно, нам пришлось отправить в ноябре месяце 2022 года досудебную претензию ТОО "РАМС Казахстан", ТОО "Alan Realty", ИП "Ортау" с требованием возместить расходы, потраченные на ремонт", - заявила юрист.
Стоит отметить, что строительные компании приобрели невиданный размах в Алматы. В связи с этим в обществе нарастает социальная напряженность.
Строительные компании, не считаясь ни с чем, пытаются занять каждый свободный сантиметр земли для строительства зданий, которые в свою очередь не могут соответствовать 10-бальной сейсмической зоне в мегаполисе.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
Между тем накануне в Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 7,4 в провинции Кахраманмараш в 04.17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров.
В разных городах обрушились сотни зданий, в провинции Хатай прогремел взрыв на газопроводе. За землетрясением последовали три десятка афтершоков, самый мощный - магнитудой 6,6. В Сирии сильно пострадал Алеппо, где полностью разрушены 40 домов, в том числе в историческом центре.
Подземные толчки ощущались также в столице Ливана Бейруте и Ираке. Землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года. Его магнитуда составила 7,7 балла.
05.02.2023, 14:45 126986
В Казахстане перестали продавать авто иностранцам Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Большинство казахстанских автосалонов известных в мировом масштабе дилеров не продают машины иностранцам.
Преимущественно спросом на казахстанские автомобили пользовались граждане Российской Федерации в связи с уходом с российского рынка иностранных автопроизводителей.
Корреспондент Kazakhstan Today обзвонил ряд автосалонов в разных городах Казахстана для уточнения информации.
В автосалонах Hyundai Астаны, Алматы и Шымкента объяснили, что такие условия сформированы давно и прямая продажа не только россиянам, но и всем иностранцам никогда не практиковалась.
Нет, к сожалению, у нас невозможна такая услуга. Как я знаю, у нас всегда были такие условия. Автомобиль может приобрести только гражданин Республики Казахстан или лицо, имеющее вид на жительство", - рассказал представитель автосалона Hyundai Suyunbay в Алматы.
В центрах дилера Toyota иностранец тоже не сможет приобрести новую машину. Правда, раньше машины все-таки продавались.
Автомобили продаются только гражданам Казахстана. Это с момента введений санкций против России, для того чтобы соблюдать требования президента Республики Казахстан", - ответили в автосалоне Toyota в Усть-Каменгорске.
Представитель дилера Audi в Алматы сообщил, что продажу авто всем иностранцам запретил завод из-за нехватки продукции на внутреннем рынке для самих казахстанцев.
В столичном "Автомире Mitsubishi" заявили, напротив - проблем с продажей новых машин россиянам никогда не возникало.
Да. Мы продаем автомобили гражданам РФ. Без проблем. Мы сами, "Автомир центр" - российская компания, офис у нас находится в Москве", - сообщил работник компании.
Сотрудник из отдела продаж алматинского салона Volkswagen Centre рассказал о единственном возможном пути приобретения автомобиля для иностранца - через вторичный рынок.
Для того чтобы иностранцу приобрести у нас автомобиль, ему нужен будет знакомый, у которого есть казахстанский паспорт. То есть машина фактически будет приобретена им, первичный учет тоже будет на этого человека. Далее вместе с ним нужно будет проехать в ЦОН или в ГАИ и просто снять машину с учета", - пояснил он.
По словам представителя автосалона, сейчас производится очень много покупок описанным методом.
В автомагазине Tarlan, расположенном в Костанае, ответили, что раньше продажа автомобилей Nissan россиянам осуществлялась, так как машины были российской сборки. Однако авто, собранные в Казахстане и Китае, сейчас не продают. В уральском филиале Nissan приобретать могут только казахстанцы.
Автомагазины Aster Lada в Таразе и Eurasia Motors в Шымкенте тоже рекомендуют иностранцам переоформить автомобиль вторично. В Eurasia Motors ранее покупки нерезидентами Казахстана осуществлялись.
В автосалоне Kia Vivaga в Петропавловске так же, как и в Hyundai, заверили, что оформлять покупку иностранцам всегда было нельзя. Так что, закон для них не новый.
Также в Казахстане иностранные граждане не смогут приобрести автомобили марки Lexus.
Ранее сообщалось, что импорт авто из Казахстана в Россию вырос в 56 раз.
02.02.2023, 16:30 140991
Содержание загрязняющих веществ в Усть-Каменогорске превышено в 10 раз - сенатор
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В Усть-Каменогорске выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 158 тысяч тонн в год, заявила депутат сената РК Ольга Булавкина на пленарном заседании сената. Она подчеркнула, что сложившаяся экологическая ситуация несет реальную угрозу жизни и здоровью людей.
По словам Булавкиной, в городе с населением 350 тысяч человек размещены 23 предприятия с особо опасным производством. Общий валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу составляет 158 тысяч тонн в год. В частности, нормы выбросов сероводорода превышаются до 9,8 раза, диоксида азота - в 2 раза, сообщила Булавкина.
Воздействие загрязняющих веществ при высоких концентрациях может привести к асфиксии, интоксикации животных и гибели растений",- подчеркнула сенатор.
Наибольшую долю выбросов, по ее словам, дают крупные промышленные гиганты, а также Усть-Каменогорская и Согринская ТЭЦ - 45 тысяч тонн в год. Еще 10 тысяч тонн выбросов дают работающие в городе 89 котельных.
Булавкина предложила правительству рассмотреть вопрос строительства в городе Усть-Каменогорске новой ТЭЦ, вернуть ночной тариф на электроэнергию для частного сектора, внедрить на крупных промышленных предприятиях автоматизированные системы мониторинга за дымовыми газами и сточными водами, ужесточить требования к операторам техосмотра и усилить ответственность контролирующего органа за качеством нефтепродуктов и твердого топлива.
По ее словам, в прошлом году в Усть-Каменогорске было зафиксировано 42 случая превышения в воздухе предельно допустимых норм загрязняющих веществ. Также огромной проблемой загрязнения окружающей среды остаются выхлопные газы частного автотранспорта, средний возраст которого составляет более 15 лет.
Булавкина отметила, что сложившаяся экологическая ситуация несет реальную угрозу жизни и здоровью людей.
В минувшем году вице-министр экологии Зульфия Сулейменова назвала Усть-Каменогорск в числе десяти городов Казахстана с самым грязным воздухом. В десятку также попали Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Жезказган и Шымкент.
В феврале прошлого года из-за смога в Усть-Каменогорске отменили уроки физкультуры и прогулки.
Стоит отметить, что в рейтинге худших стран по уровню загрязнения городов Казахстан занял 33-е место из 115.
01.02.2023, 21:54 143686
Недостаточный уровень переработки отходов - одна из наиболее весомых экологических проблем Казахстана
Фото: Depositphotos
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Сложности наблюдаются во всех секторах - в переработке ТБО, коммунальных и промышленных отходов, - но есть и положительные примеры, сообщает Energyprom.
Отходы от человеческой деятельности и мусор существовали всегда и будут существовать в будущем. Проблема утилизации отходов остается актуальной как на глобальном, так и на национальном уровне.
В Казахстане уровень переработки и утилизации отходов всё еще достаточно невысок. Так, в 2021 году объем образованных в РК твердых бытовых отходов (ТБО) составил 4,2 млн тонн - на 7,4% меньше, чем годом ранее, а доля переработки и вторичного использования ТБО достигла лишь 23,4%. При этом доля переработки растет из года в год: в 2020 году показатель составлял 19,1%, в 2019-м - 14,9%, в 2018-м - 11,5%, а в 2015-м - и вовсе всего 1,8%.
Что касается коммунальных отходов, то их объем, наоборот, вырос на 13,6% за год, до 4 млн тонн. При этом доля переработки и утилизации коммунальных отходов уменьшилась с 20,5% в 2020 году до 13,6% в 2021-м. Впрочем, до 2020 года она составляла менее 13%.
Новый министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова отметила, что проблемы, связанные с отходами, входят в тройку главных экологических проблем в Казахстане, передает nur.kz.
Тем временем образование промышленных отходов, согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, уменьшилось в 2021 году на 59,3% за год - с 759,9 млн до 309,6 млн тонн. Доля переработки и вторичного использования промышленных отходов в 2021 году составила 7,6%. Причина такого заметного уменьшения как объема образованных отходов, так и доли их переработки не поясняется. При этом стоит отметить, что с 2015-го по 2020 год доля переработанных отходов ежегодно увеличивалась, составив к 2020 году 35,1%, что значительно больше, чем показатели переработки ТБО и коммунальных отходов.
Непосредственно переработке промышленных отходов всегда уделялось особое внимание как со стороны государства, так и со стороны бизнеса. Крупнейшие предприятия страны заинтересованы в усилении системы переработки отходов.
Рассмотрим меры по управлению отходами на примерах крупнейших компаний страны. Так, безопасное управление отходами является одним из стратегических направлений деятельности гиганта нефтегазовой отрасли, Тенгизшевройл (ТШО). Интегрированная система управления отходами в компании основана на принципах 3R (Reduce, Reuse, Recycle): минимизация отходов, повторное использование и переработка. Программа 3R существенно влияет на количество образующихся отходов и способствует развитию культуры переработки отходов, что, в свою очередь, дает целый ряд преимуществ.
В целом ТШО передает на переработку более 35 видов отходов. Общая доля переработанных отходов по состоянию на конец третьего квартала 2022 года составила 63%. Отдельно стоит отметить следующие категории перерабатываемых отходов:
С 2015-го по 2022 год на переработку сторонними организациями передано более 700 тыс. тонн отходов.
С 2016-го по 2022 год объем передачи на переработку пластиковых отходов составил около 2,3 тыс. тонн.
За последние 7 лет на переработку отправили около 80 тыс. тонн металлолома.
С 2014 года компания перерабатывает отходы картона на Тенгизе, а с 2015-го - отходы бумаги и картона в Атырау. С начала раздельного сбора успешно переработано более 5,8 тыс. тонн отходов в секторе (производится продукция из гофрокартона).
С 2012-го по 2022 год компания переработала и повторно использовала около 100 тыс. тонн бетона.
С 2020 года компания запустила проект по сбору отходов бытового стекла. На переработку была передана 581 тонна стекла и керамики.
Тем временем в квазигосударственном АО "Самрук-Қазына" реализуется свой комплекс мер, направленных на усовершенствование системы управления отходами. За счет максимального использования отходов в производственном процессе общий объем отходов в сравнении с 2020 годом снижен на 9%. Более 90% отходов утилизировано.
К примеру, в 2021 году на объектах АО "НК „КазМунайГаз"" было утилизировано 540 тыс.тонн исторических отходов, рекультивированы участки мест их размещения. В АО "НК „Қазақстан Темiр Жолы"", в свою очередь, реализовано 108 тонн отходов для переработки и повторного использования.
Таким образом, для дальнейших изменений к лучшему ситуация с управлением отходами в Казахстане требует эффективных мер во всех сферах - ТБО и коммунальных отходов, а также промышленных отходов, - но позитивные примеры флагманских компаний говорят о том, что проблема вполне решаема.
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?