Медицина, образование, спорт: социальное развитие города Островца после запуска БелАЭС
Фото: Островецкая Центральная районная клиническая больница
Белорусская атомная электростанция продолжает развивать социальную инфраструктуру и совершенствовать подготовку кадров. Как сообщили на предприятии в рамках пресс-тура по приглашению Министерства энергетики Республики Беларусь, в организации действуют комплексные системы управления охраной труда, социальной и страховой защитой работников.
Социальные программы
Все сотрудники БелАЭС обеспечены арендным жильем. Одним из ключевых направлений социальной политики остаются реабилитационно-оздоровительные программы - персонал ежегодно проходит местную и выездную реабилитацию в санаториях энергетической отрасли. Программы обязательного медицинского страхования также являются стабильной частью социальной поддержки.
На станции функционирует лаборатория психофизиологического обеспечения. Специалисты лаборатории занимаются созданием комфортного психологического климата в коллективах и мониторингом психофизиологического состояния работников.
Корпоративные и спортивные инициативы
Руководство предприятия совместно с профсоюзной организацией поддерживает культурно-массовые и спортивные мероприятия. Среди наиболее востребованных - туристические слеты, "Дни здоровья", корпоративные соревнования. Работники станции регулярно становятся призерами отраслевых турниров. Организуются также экскурсии, поездки, посещения театров и спортивных матчей.
Подготовка персонала
Персонал станции проходит обучение в учебно-тренировочном центре БелАЭС. Центр отвечает за базовую подготовку, повышение квалификации и производственное обучение сотрудников. В УТЦ используются современные технические средства, в том числе локальные тренажеры и компьютерные обучающие системы.
Ключевым элементом подготовки является полномасштабный тренажер блочного щита управления, который позволяет моделировать различные режимы эксплуатации энергоблока и отрабатывать действия персонала в нестандартных ситуациях.
В учебном процессе задействованы 33 инструктора, обладающие значительным опытом работы на атомных станциях. С 2008 года по государственным и отраслевым программам подготовлено около 1000 специалистов, еще 600 - в рамках работ по сооружению станции. Ежегодно 400 сотрудников обучаются в сторонних учреждениях Беларуси и России, около 1500 - в УТЦ и подразделениях БелАЭС.
14.11.2025, 17:14 58181
Аддитивные технологии формируют новый технологический уклад промышленности
Фото: atomic-energy.ru
Российская госкорпорация "Росатом" открыла в Беларуси первый зарубежный центр аддитивных технологий. В ходе пресс-тура на Белорусскую АЭС, организованного Министерством энергетики Республики Беларусь, журналистам рассказали о Центре аддитивных технологий в Минске.
Для "Росатома" это первый ЦАТ, созданный за рубежом. В его основе - опыт и экспертиза, накопленный в российской атомной отрасли: с 2020 года при непосредственном участии бизнес-направления "Аддитивные технологии" топливного дивизиона "Росатома" были созданы три ЦАТ на предприятиях "Росатома", еще семь центров аддитивных технологий общего доступа открылись на базе образовательных учреждений в различных регионах России - от Белгорода до Хабаровска.
Центр оснащен двумя машинами, печатающими металлом по технологии селективного лазерного сплавления (selective laser melting - SLM). Это среднегабаритный SLM-принтер RusMelt 300M, крупногабаритный RusMelt 600M - обе серийные установки созданы специалистами атомной отрасли с учетом требований со стороны заказчиков - ведущих представителей российской промышленности. Кроме того, ЦАТ оснащен установкой для печати песчанно-полимерных форм для литья российского производства, а также 3D-сканером, разработанным технологическим партнером "Росатома". Возможность 3D-сканирования в сочетании с трехмерной печатью позволяет реализовать комплексный подход от изготовления изделий по модели заказчика до реверс-инжиниринга.
После ввода второго энергоблока Белорусской атомной электростанции (АЭС) по просьбе президента Республики Беларусь мы начали проработку новых проектов, в том числе по неядерным направлениям бизнеса, которые выросли из наших компетенций в атомной промышленности. Внедрение аддитивного производства обеспечивает переход к новому технологическому укладу. По сравнению с традиционными технологиями трехмерная печать позволяет изготавливать уникальные изделия сложной формы быстро и экономически эффективно по принципу безотходного производства. Создание центра аддитивных технологий было пунктом номер один в дорожной карте нашего сотрудничества с правительством Республики Беларусь, и этот проект мы смогли реализовать с опережением сроков. Все оборудование в центре полностью технологически независимо от третьих стран, более половины машин изготовлено в "Росатоме". Уверен, что экспортный потенциал центра позволит в скором времени выйти со своей продукцией и услугами на зарубежные рынки", - рассказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на церемонии открытия центра.
Аддитивные технологии позволяют производить детали и комплектующие, которые сложно изготовить традиционными методами с применением литья и механообработки. Трехмерная печать снижает массу изделий, оптимизирует затрачиваемые материалы и сокращает сроки производства. Современные 3D-принтеры позволяют оперативно перенастраивать параметры печати для изготовления изделий из различных материалов. Продукция 3D-печати находит применение в самых разных областях - от ядерных и космических технологий до медицины.
ООО "Центр аддитивных технологий РН" - совместное российско-белорусское предприятие, учрежденное для создание Республиканского центра аддитивных технологий в рамках реализации дорожной карты по сотрудничеству между госкорпорацией "Росатом" и правительством Республики Беларусь (утверждена в декабре 2023 года). На первоначальном этапе в 2025 году ЦАТ обеспечит 16 высококвалифицированных рабочих мест, к 2027 году планируется увеличить их число до 40.
Госкорпорация "Росатом" одной из первых в России приступила к разработке отечественного оборудования трехмерной печати. Бизнес-направление "Аддитивные технологии" (в структуре топливного дивизиона) предоставляет комплексное решение от разработки 3D-принтеров, комплектующих, материалов для печати, программного обеспечения, оказания сервисной поддержки и обучения персонала до оказания услуг по 3D-печати, а также создания центров аддитивных технологий на предприятии заказчика "под ключ".
Росатом" объединяет весь цикл аддитивного производства и обеспечивает российские производственные компании стратегических отраслей промышленности инновационным и надежным оборудованием, материалами и профессиональным сервисом для внедрения технологий аддитивного производства. Компания пре доставляет комплексное предложение по внедрению аддитивных технологий: печать по трем различным технологиям металлами, пластиками и песком, а также 3D-сканирование изделий, проведение НИОКР и технологических аудитов на предприятиях для индивидуального поиска оптимального направления внедрения аддитивных технологий.
10.11.2025, 11:54 83261
Белорусская АЭС. Мировой уровень технологий, экологии, безопасности и эффективности
Фото: https://atommedia.online/projects/belarus-npp/
Белорусская атомная электростанция - современный энергетический комплекс, построенный по российскому проекту "АЭС-2006" с водо-водяными реакторами третьего поколения электрической мощностью около 2400 мегаватт. За счет эксплуатации Белорусской АЭС примерно на 7 млн тонн в год будут сокращаться выбросы углекислого газа. Общий объем выработки электроэнергии Белорусской АЭС составит около 17,74 млрд киловатт-часов электроэнергии в год и обеспечит до 40% внутренних потребностей страны. Это позволит сократить объемы потребляемого газа на 5 млрд кубометров в год. Особое внимание на предприятии уделяется вопросам безопасности, экологического контроля и международного взаимодействия.
В ходе пресс-тура на Белорусскую АЭС, организованном при содействии Министерства энергетики Республики Беларусь, руководители и сотрудники станции ответили на вопросы информационного агентства Kazakhstan Today.
Расскажите о системах мониторинга и управления безопасностью на Белорусской АЭС. В какой мере они соответствуют современным международным стандартам, включая рекомендации МАГАТЭ? Какие технологии и протоколы используются для предотвращения аварийных ситуаций и какие уроки были извлечены из мировых инцидентов в атомной энергетике?
- Оценка безопасности и проектных решений Белорусской АЭС выполнена с применением современных нормативных требований, учитывающих подходы и рекомендации МАГАТЭ. На предприятии ведется постоянная работа, направленная на поддержание и развитие достигнутого уровня безопасности.
Проект "АЭС-2006" с реактором ВВЭР-1200 включает комплекс активных и пассивных систем, способных обеспечить устойчивую работу энергоблоков даже в условиях внешних воздействий, аналогичных тем, что наблюдались на японской АЭС "Фукусима Дайичи". На этапе сооружения БелАЭС были проведены стресс-тесты для оценки готовности к подобным аварийным сценариям. Результаты этих проверок позволили внедрить дополнительные технические решения, повышающие устойчивость станции к теоретическим запроектным ситуациям.
Кроме того, БелАЭС прошла проверку Европейской группы регуляторов в области ядерной безопасности (ENSREG).
Европейские эксперты впервые применили наиболее строгие стандарты оценки безопасности новых энергоблоков. По итогам проверки дефицитов безопасности выявлено не было, а ряд проектных решений был отмечен как положительная практика, соответствующая лучшим международным стандартам.
Проводятся ли исследования и мониторинг воздействия на окружающую среду в районе Белорусской АЭС, чтобы оценить влияние на водные ресурсы, почву и атмосферу? Какие меры принимаются для минимизации воздействия станции на экосистему региона?
- Белорусская АЭС осуществляет постоянный радиационный мониторинг по пяти направлениям: излучение на местности, состояние атмосферы, водных объектов, почв, а также сельскохозяйственной, лесной и луговой растительности.
Система радиационного контроля включает два уровня: автоматизированный и лабораторный. За их работу отвечают две специализированные лаборатории - ЛАСКРО (лаборатория автоматизированной системы контроля радиационной обстановки) и ЛРКОС (лаборатория радиационного контроля окружающей среды).
Автоматизированная система состоит из десяти постов радиационного контроля, установленных в окрестностях станции. Измерения проводятся непрерывно, а данные обновляются каждые 30 минут и публикуются на официальном сайте БелАЭС.
Результаты наблюдений подтверждают, что за время эксплуатации станции радиационный фон в регионе не изменился и соответствует "нулевому" уровню, зафиксированному до начала строительства.
Кроме того, на территории вокруг АЭС действуют контрольные участки для наблюдения за состоянием снежного покрова, водной растительности и почв, а также участки наблюдений за лесной и луговой растительностью. Информация о результатах лабораторного контроля регулярно публикуется на сайте станции.
Таким образом, экологическая безопасность Белорусской АЭС обеспечивается многоуровневой системой наблюдений и прозрачностью данных, доступных как специалистам, так и населению.
В рамках каких международных проектов или соглашений Белорусская АЭС проводит исследования, технические учения и обмен опытом с атомными станциями других стран?
- Белорусская АЭС активно сотрудничает с зарубежными партнерами в сфере обмена опытом, научно-технических исследований и повышения квалификации персонала.
Во-первых, взаимодействие с атомными станциями Российской Федерации осуществляется в рамках соглашения о научно-техническом сотрудничестве между АО "Концерн "Росэнергоатом" и ГП "Белорусская АЭС".
Во-вторых, предприятие является членом Московского центра Всемирной ассоциации операторов атомных станций (ВАО АЭС). В рамках ежегодных рабочих планов организуются взаимные визиты и бенчмаркинги на действующих АЭС других стран.
Кроме того, БелАЭС принимает участие в проектах технической помощи МАГАТЭ. В настоящее время реализуется проект BYE2008 "Повышение эксплуатационной безопасности атомной электростанции в период ввода в эксплуатацию и эксплуатации". Он включает семинары, учебные курсы и стажировки, направленные на обмен знаниями и внедрение лучших международных практик эксплуатации.
01.11.2025, 10:35 234286
Что ждет казахстанцев в ноябре
Что ожидает казахстанцев в ноябре 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Начало второй четверти в школах
3 ноября школьники вернутся за парты. Во второй четверти их ждет 8 учебных недель. Осенние каникулы продлились 7 дней (с 27 октября по 2 ноября).
Зимние каникулы составят 10 календарных дней - с 29 декабря 2025 года до 7 января 2026 года включительно.
В Казахстане с ноября вступает в силу новая методика расчетов объемов услуг водоснабжения
С 1 ноября вступает в силу новая методика расчетов объемов услуг по водоснабжению и водоотведению, сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и строительства. Принятая методика не вводит новых платежей и не увеличивает размеры оплаты.
Как пояснили в министерстве, документ разработан, чтобы установить единые правила определения объемов воды, подаваемой и отводимой водоканалами. Оплата, как и прежде, рассчитывается по показаниям приборов учета, установленных на границе ответственности (между участками сетей, принадлежащих потребителям и водоканалу). Там, где счетчиков нет, применяется норма потребления, утверждаемая акиматами.
Для жильцов многоквартирных домов порядок расчета также остается прежним. Если в доме установлен общий прибор учета, а часть квартир не имеет индивидуальных счетчиков, разница между общедомовым и индивидуальными показаниями распределяется пропорционально между участниками кондоминиума. Такой порядок действовал и раньше, он просто закреплен в обновленной методике для исключения разночтений.
Принятие данной методики не повлечет за собой увеличения оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения.
Методика не изменяет принципов оплаты. Она лишь делает систему более прозрачной. Где установлен счетчик - человек платит только за свое потребление, без счетчика - по утвержденной норме. Разница показаний между общедомовым и индивидуальными приборами - это общедомовые нужды, а не чья-то ошибка или штраф. Никаких скрытых начислений не будет. Такой порядок расчета разницы между показаниями приборов действовал и ранее", - подчеркнул председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Нурсултан Керемкулов.
Таким образом, методика ничего не меняет для собственников жилья: она лишь закрепляет существующую практику, делает ее понятной и одинаковой для всех регионов страны. Плата за воду не вырастет, заверили в Минпромышленности.
Qazaq Air открывает прямые рейсы из Астаны в Кыргызстан и Узбекистан
Авиакомпания Qazaq Air (Vietjet Qazaqstan) запускает два новых международных маршрута, соединяющих Астану с Бишкеком и Самаркандом, сообщили в КГА.
С 7 ноября 2025 года авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы Астана - Самарканд - Астана (2 раза в неделю - пятница и воскресенье), а с 10 ноября 2025 года - Астана - Бишкек - Астана (2 раза в неделю - понедельник и четверг).
Запуск Единой цифровой платформы учета миграционных процессов с полной интеграцией всех баз данных
В ходе заседания правительства в июле премьер-министр Олжас Бектенов поручил министерствам труда и социальной защиты населения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности обеспечить запуск Единой цифровой платформы учета миграционных процессов с полной интеграцией всех баз данных до 1 ноября текущего года.
За 2 года выросло в полтора раза число постоянно проживающих иностранцев в Казахстане. Имеются факты нарушений. К примеру, только в мае текущего года в ходе оперативно-профилактических мероприятий было выявлено свыше 7 тысяч нарушений миграционного законодательства. Это нужно своевременно пресекать. Требуется активное внедрение цифровых инструментов. Для систематизации и сквозного мониторинга передвижения мигрантов следует ускорить работу по внедрению ID-карты мигранта, которая будет выдаваться при пересечении границы", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Страны ОПЕК+ нарастят добычу нефти в ноябре
Восемь ведущих стран ОПЕК+ сегодня по итогам встречи "восьмерки" приняли решение нарастить добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки (к уровню октября).
По данным ОПЕК, страны смогут нарастить нефтедобычу в ноябре на следующее количество баррелей в сутки:
- Россия и Саудовская Аравия - на 41 тыс. каждая, квота составит 9,532 млн и 10,061 млн соответственно;
- Ирак - на 18 тыс, квота - 4,255 млн;
- ОАЭ - на 12 тыс, квота - 3,399 млн;
- Кувейт - на 10 тыс квота - 2,569 млн;
- Казахстан - на 7 тыс, квота - 1,563 млн;
- Оман - на 4 тыс, квота - 808 тыс;
- Алжир - на 4 тыс, квота - 967 тыс.
Учитывая график компенсаций сверхдобычи, допущенной рядом стран ОПЕК+ в период добровольных сокращений, объем увеличения производства в ноябре составит 74 тыс. баррелей в сутки.
Очередная встреча "восьмерки" ОПЕК+ пройдет 2 ноября.
Международные мероприятия и госвизиты
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 ноября планирует принять участие в саммите в формате Центральная Азия - США в Вашингтоне.
- 12 ноября состоится государственный визит в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В ходе визита ожидается подписание важных документов, которые окажут серьезное позитивное влияние на дальнейший ход сотрудничества.
Мы придаем очень важное значение этому событию. Считаем, что оно будет рубежным с точки зрения придания дополнительного импульса нашему стратегическому партнерству и союзничеству. Казахстан и Россия в хорошем смысле слова обречены на вечное союзничество, стратегическое партнерство и, в конце концов, дружбу. Показатели хорошие. К моему визиту в Россию мы подходим с высоким объемом взаимной торговли. В прошлом году она достигла 28 млрд долларов. Россия является одним из основных инвесторов в нашу экономику. За все годы российским бизнесом было вложено в нашу экономику более 26 млрд долларов, и только в прошлом году казахстанская экономика получила 4 млрд долларов российских инвестиций. Есть и другие крупные проекты. Достаточно сказать, что уже реализованы 114 проектов на сумму почти 22 млрд долларов, и эта работа будет продолжаться", - сказал глава государства на встрече с президентом России.
- Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 27 ноября текущего года в Бишкеке.
Выходные и праздничные дни
В ноябре нет государственных праздников, поэтому казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 10 выходных и 20 рабочих дней. Для тех, кто работает шесть дней в неделю - 5 выходных и 25 рабочих дней.
Кроме того, в ноябре отмечается ряд профессиональных праздников:
Прогноз погоды на ноябрь
В течение первой недели ноября в большинстве регионов ожидается неустойчивая погода, прогнозируются осадки - дождь с переходом в снег, в северной половине, в центре и на востоке страны преимущественно в виде снега, с метелью. В западных регионах осадки пройдут в самом начале месяца. Такие же погодные условия повторятся в отдельные дни второй и третьей декад, сообщает Казгидромет.
Порывистый ветер, гололед и туманы вероятны часто в течение ноября, а метели преимущественно - в северных, центральных и восточных регионах страны.
В первой декаде ноября на западе страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +2+7°С до -2-7°С, днем от +3+10°С до +10+18°С, в конце декады днем потеплеет до +15+25°С.
На севере, в центре и на востоке республики к середине декады похолодает ночью до -7-15°С, днем до -2-10°С, в конце декады температура повысится до слабоположительных значений, за исключением восточных регионов.
На юге и юго-востоке страны также произойдет смена погодных условий, столбики термометров опустятся ночью до 0-5°С, в горных районах до -13°С, днем до 0,+8°С, однако после 7 ноября заметно потеплеет до +5+15°С.
Во второй декаде ноября ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0,-5°С до -10-18°С, днем от 0,+5°С до 0,-8°С. В самые холодные периоды третьей декады температура воздуха понизится ночью до -15-20°С, днем до -3-10°С.
В западной половине, на юге и юго-востоке республики в течение второй и третьей декадах ожидается колебание температуры воздуха в ночные часы от -3-12°С до 0,+7°С, днем от +1+6°С до +8+18°С. В горных районах юго-востока страны в отдельные дни морозы могут усиливаться ночью до -5-15°С, днем до -1-6°С.
В целом температура воздуха в ноябре ожидается выше нормы на 1°С на всей территории страны.
Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей части территории Казахстана, больше нормы - на западе, северо-востоке республики (в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях, на большей части Западно-Казахстанской, Павлодарской областей, на западе Атырауской, Мангистауской областей, на северо-востоке Костанайской области и на востоке области Абай).
20.10.2025, 09:20 195611
Применение силы полицией к воспитанникам детдома в Баганашыле: результаты расследования до сих пор неизвестны Эксклюзив КТ
Фото: фото очевидцев
Прошло более двух месяцев с попытки принудительного переселения воспитанников детского дома в Баганашыле, но результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны, передает корреспондент агентства.
Шокирующий инцидент произошел еще летом. Тогда общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. Стоит отметить, что на кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией было назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
После скандала с переселением сирот в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.
В частности, в ответ на повторный на запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили, что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка". Однако результаты расследования до сих пор не были озвучены.
Накануне произошел еще один шокирующий инцидент с участием полицейского. На прошлой неделе казахстанцев возмутил случай грубого обращения полицейского с пожилой женщиной. В Алматинской области 77-летнюю пенсионерку выселяли из квартиры, процедуру проводили представители надзорных органов и судебные исполнители. На кадрах видно, как полицейский грубо, с силой вытолкнул женщину из квартиры, из-за чего она ударилась о лестничные перила и сломала ребра.
Позже ситуацию прокомментировал министр внутренних дел Ержан Саденов. По его словам, инциденту будет дана оценка в рамках Уголовного кодекса.
В данном случае действительно сотрудник превысил (полномочия. - Прим. ред.). Он уволен по отрицательным мотивам", - сказал Саденов.
Глава МВД пояснил, что полицейские могут применять силу лишь при прямой угрозе.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш также прокомментировал грубое обращение полицейского с 77-летней женщиной при выселении.
Само по себе выселение - это акт принудительного исполнения решения суда, который выполняют судебные исполнители в рамках Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", Гражданским процессуальным кодексом РК в части исполнения решений суда", - заявил специалист.
Он подчеркнул, что органы внутренних дел обязаны оказывать содействие судебному исполнителю при исполнении исполнительных документов, если исполнение связано с возможным сопротивлением должника, угрозой насилия или нарушением общественного порядка.
Соответственно, полиция не является стороной исполнительного производства и не осуществляет выселение самостоятельно, а привлекается только по официальному запросу судебного исполнителя: для обеспечения общественного порядка, предотвращения сопротивления должников, защиты судебного исполнителя от угрозы насилия", - пояснил начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ".
При этом, отметил он, в силу пункта 2 статьи 60 Закона РК "О правоохранительной службе" запрещается применять специальные средства и боевые приемы борьбы в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних, кроме случаев совершения ими нападения, угрожающего жизни и здоровью окружающих, группового нападения либо оказания вооруженного сопротивления.
С точки зрения принципов права, деятельность полиции должна строиться на принципах законности, гуманизма и соразмерности. Эти принципы закреплены не только в нашем национальном законодательстве, но и в международных нормах, ратифицированных Республикой Казахстан - в частности, в Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятом резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года. В статье 3 данного Кодекса прямо регламентировано, что: "Должностные лица по поддержанию правопорядка могут применять силу только в случае крайней необходимости и в той мере, в какой это требуется для выполнения их обязанностей", - заявил Петр Кодаш.
Таким образом, пояснил эксперт, гуманизм, уважение к человеческому достоинству и соблюдение принципа соразмерности должны оставаться ключевыми ориентирами в деятельности всех правоохранительных органов, особенно при взаимодействии с социально уязвимыми группами населения - пожилыми людьми, инвалидами и несовершеннолетними.
Любое применение физической силы должно быть исключительно вынужденным и минимально необходимым для достижения законной цели", - считает он.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
17.10.2025, 14:42 224101
Тысячи британцев подали в суд на компанию J&J из-за предполагаемой связи присыпки с раком
Фото: depositphotos.com
Тысячи британцев подают в суд на американскую фармацевтическую компанию Johnson & Johnson, утверждая, что она сознательно продавала в Великобритании детскую присыпку, содержащую загрязненный асбестом тальк, пишет theguardian.com.
Около 3000 человек заявили, что у них или у членов их семей развились формы рака яичников или мезотелиомы в результате использования детской присыпки Johnson's, и требуют возмещения ущерба в высоком суде Лондона.
Юристы группы заявили, что Johnson & Johnson, а также ее нынешние и бывшие дочерние компании Johnson & Johnson Management и Kenvue UK должны быть привлечены к ответственности, согласно судебным документам, поданным в четверг KP Law. Сумма претензий оценивается более чем в 1 млрд фунтов стерлингов.
Юристы утверждают, что J&J десятилетиями "скрывала" риск от общественности. Позже компания заменила тальк кукурузным крахмалом, но прекратила производство и продажу детской присыпки на основе талька в Великобритании и по всему миру только в 2023 году, через три года после прекращения продаж в США и Канаде.
J&J отрицает эти обвинения. Представитель Kenvue, бывшего подразделения J&J по охране здоровья потребителей, которое было выделено два года назад и отвечает за претензии, связанные с тальком, за пределами США и Канады, заявил, что тальк, используемый в детской присыпке, соответствует требованиям законодательства, не содержит асбеста и не вызывает рака.
Тальк - это природный минерал, который добывается из-под земли.
Майкл Роулинсон, представитель группы лиц, подавших иск, заявил в судебных документах, что "в мире существует очень мало коммерческих месторождений талька, которые не содержат асбеста, если таковые вообще имеются, и что все шахты, поставлявшие ответчикам тальк, содержали асбест".
По его словам, отчеты с таких шахт, а также собственные исследования группы и научная литература могли бы сообщить J&J о загрязнении асбестом.
Несмотря на это, компания "скрыла информацию, которая могла бы указывать на то, что детская присыпка была загрязнена асбестом", добавил Роулинсон.
Он сказал, что J&J "лоббировала регулирующие органы", чтобы обеспечить дальнейшую продажу своего продукта, и спонсировала исследования в попытке "преуменьшить опасность" для здоровья человека. Таким образом, J&J "действовала недобросовестно, чтобы защитить репутацию и потенциал детской присыпки для получения прибыли, а также репутацию, связанную с их именем", - заявил Роулинсон.
Мезотелиома, форма рака, которая, по данным Национальной службы здравоохранения, почти всегда вызывается воздействием асбеста, обычно образуется в легких после того, как люди вдыхают микроскопические минеральные волокна.
Он пояснил, что способ применения детской присыпки - выдавливание или встряхивание бутылочки - означает, что облака порошка висят в воздухе "в течение очень долгого времени после использования" и вдыхаются человеком, который его использует.
Джанет Фушилло которая является одной из участниц дела, рассказала, что она пользовалась детской присыпкой J&J с 1960-х годов, и семь лет назад у нее обнаружили рак яичников.
Я посыпала тальком себя и всех четверых своих детей … То, что я использовала тальк на своих детях, вызывает у меня большое беспокойство и гнев", - отметила женщина.
Патриция Энджелл рассказала, что ее муж Эдвард умер в 2006 году в возрасте 64 лет, через несколько недель после того, как у него обнаружили мезотелиому. Она описала его как "идеально подтянутого, здорового мужчину", который работал электриком и знал об асбесте.
Он приходил домой с работы, каждый день принимал душ и пользовался тальком от J&J … В отчете о вскрытии Эдварда упоминался тальк, а также штаммы асбеста, обнаруженные в загрязненном тальке", - сообщила Патриция Энджелл.
Она сказала, что у ее мужа "отняли" 19 лет жизни, а у ее детей отняли отца.
Между тем, в Индии из-за приема сиропа от кашля Coldriff умерли 20 детей. Пятеро детей госпитализированы в критическом состоянии в городе Нагпур, пишет БЕЛТА.
Правительство заявило, что владелец компании по производству сиропа будет арестован.
Раджендра Шукла, член Законодательного собрания штата Мадхья-Прадеш, сообщил, что погибли дети в Чхиндваре, Пандхурне и Бетуле. Он настоятельно рекомендовал следовать рекомендациям индийского правительства о недопустимости давать сироп от кашля детям младше четырех лет. Он также заявил, что вчера посетил Нагпур, где госпитализированы пятеро детей. Он встретился с семьями детей. По его словам, прилагаются все усилия для спасения детей.
Ранее, в 2022 году, в Узбекистане 18 детей скончались в результате применения сиропа Док-1 Макс из Индии. Как сообщала gazeta.ru, трагедия произошла в Самарканде. Сироп и таблетки Док-1 Макс назначали при ОРВИ. Лекарство было зарегистрировано на территории Узбекистана в 2012 году.
14.10.2025, 17:19 238746
ЕАБР: Транзит через страны Центральной Азии вырос на 70% за пять лет
Фото: ЕАБР
Центральная Азия доказала, что отсутствие выхода к морю не приговор: регион превращается в ключевой транзитный хаб Евразии благодаря уникальному положению в центре континента и реализации инфраструктурных проектов, сообщает эксперты Евразийского банка развития.
Они подсчитали, что объемы транзитных перевозок грузов через регион выросли на 70% за 2020-2024 гг., что является устойчивой тенденцией, а не разовым всплеском.
При этом они уточнили, что 80% транзитных потоков проходят через Казахстан и Узбекистан. По железным дорогам перевозится около 60% от всего объема транзитных грузов. Более 70% всего транзита приходится на направления между Китаем с одной стороны, и Россией, Турцией, Афганистаном, странами Европы - с другой.
Аналитики подчеркнули, что развитие Евразийского транспортного каркаса является главным драйвером роста транзитных перевозок и формирования транспортного перекрестка Евразии. По данным Обсерватории транспортных проектов ЕАБР, до 2035 года в развитие транспортных коридоров в Центральной Азии будет инвестировано свыше $52 млрд долл.
За последние 5 лет мы стали свидетелями двукратного роста внешней торговли стран Центральной Азии с Китаем. Одновременно на 70% выросли транзитные потоки. Но это лишь начало пути. Центральной Азии, которая дальше других регионов, не имеющих выхода к морю, удалена от мировых рынков, требуется качественная инфраструктура. По нашим оценкам, это почти $53 млрд до 2035 года. Немалую часть этих средств предстоит направить на транспортные проекты, развивающие направление Север - Юг. Это касается не только МТК "Север - Юг", но и Трансафганского коридора, открывающих новые горизонты для торговли со странами Залива и Южной Азией", - прокомментировал заместитель председателя правления - главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.
Рост транзита напрямую зависит также от мягкой инфраструктуры. Упрощение процедур пересечения границ в Центральной Азии ускоряет транзитные грузопотоки, а координация тарифной политики позволяет уменьшить стоимость контейнерных перевозок.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
06.10.2025, 15:43 281481
Возобновляемая энергетика: специалисты проанализировали эффективные модели финансирования
Фото: pixabay.com
Академия Евразийского банка развития провела специализированный семинар "Развитие возобновляемой энергетики в странах Центральной Азии" с целью выработки скоординированных решений для успешного энергоперехода и сбалансированного развития энергосистемы, сообщает пресс-служба банка.
Семинар прошел с 1 по 3 октября 2025 года и собрал более 40 участников из шести стран. Отличительной особенностью мероприятия стал межсекторный формат - на одной площадке собрались специалисты, ответственные за энергетическую политику, бюджетное планирование и привлечение инвестиций, что обеспечило комплексный подход к обсуждению задач устойчивого энергетического развития", - подчеркнули в пресс-службе.
Отмечается, что особое внимание было уделено обмену практическими знаниями и региональному сотрудничеству по следующим критически важным направлениям для развития рынка ВИЭ в Центральной Азии:
- финансовые механизмы и ценообразование: участники подробно проанализировали эффективные модели финансирования ВИЭ - от системы аукционов в Казахстане до инструментов государственно-частного партнерства, применяемых в Узбекистане;
- локализация производства оборудования: подчеркнута важность создания региональных цепочек добавленной стоимости для снижения капитальных затрат и стимулирования промышленного роста;
- управление спросом: участники обсудили рыночные подходы к формированию новой культуры потребления электроэнергии.
Минимизация рисков: ЕАБР представил комплекс доступных инструментов финансирования проектов в сфере ВИЭ, включая проектное финансирование, инвестиционное кредитование, гарантии и аккредитивы и другие формы поддержки.
Центральная Азия обладает колоссальным потенциалом в сфере возобновляемой энергетики. Лучше всего этот потенциал будет реализован при скоординированных усилиях стран региона. Кроме того, необходим сбалансированный подход к развитию энергосистем, где разные виды энергии работают на устойчивость энергобаланса. Данный семинар показал, что странами накоплен большой опыт. Регуляторы готовы к обмену опытом и удачными практиками. Нужно больше общаться! А ЕАБР будет это поддерживать", - отметил главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.
Также в рамках отдельной сессии руководители банка и бизнес-партнеры ЕАБР представили совместно реализуемые проекты в сфере ВИЭ - СЭС "Бишкек Солар", ГЭС "Куланак" и ВЭС в Карагандинской области - которые демонстрируют подход банка к развитию энергетического сектора региона.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
Академия ЕАБР - образовательная инициатива Банка, нацеленная на развитие компетенций государственных служащих стран-участниц ЕАБР и бизнес-партнеров банка по таким темам, как проектное финансирование, инструменты инвестиционного рынка, работа банков развития, устойчивое развитие и другим направлениям.
01.10.2025, 09:02 338841
Что ждет казахстанцев в октябре
Что ожидает казахстанцев в октябре 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Дополнительный выходной в связи с празднованием Дня Республики
В этом году 25 октября выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 27 октября. В итоге казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд: 25, 26, 27 октября.
Всего в октябре при пятидневной рабочей неделе казахстанцев ждет 9 выходных и 22 рабочих дня.
Кроме того, в октябре отмечают ряд профессиональных праздников:
В Алматы и области подорожает электроэнергия
С 1 октября в Алматы и Алматинской области вырастет предельная цена на электроэнергию, сообщили в филиале АО "Алатау Жарық Компаниясы" - "Энергосбыт".
Рост тарифов в "Энергосбыте" объяснили повышением тарифов на услуги АО "Алатау Жарық Компаниясы" по передаче электрической энергии по сетям регионального уровня и услуге по передаче электрической энергии по сетям АО "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы".
Цена за 1 кВтч без НДС с 1 октября составит 34,31 тенге (38,43 тенге за 1 кВтч с НДС).
Для разных категорий потребителей предусмотрена отдельные размеры тарифов:
- бытовые потребители - 30,26 тенге за 1 кВтч без НДС (33,89 тенге за 1 кВтч с НДС) - действует с 1 сентября;
- потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд, - 36,70 тенге за 1 кВтч без НДС (41,10 тенге за 1 кВтч с НДС) - будет введен с 1 октября;
- юридические лица, финансируемые из государственного бюджета, - 35,08 тенге за 1 кВтч без НДС (39,29 тенге за 1 кВтч с НДС) - будет введен с 1 октября;
- потребители, расположенные на территории специальных экономических индустриальных зон, производители социально значимых продовольственных товаров - 31,85 тенге за 1 кВтч без НДС (35,67 тенге за 1 кВтч с НДС) - без изменений.
При этом в компании отметили, что для физических лиц и потребителей, дифференцированные тарифы по нормам потребления снизили с 1 сентября:
- тариф 1-го уровня - 27,46 тенге за 1 кВтч без НДС (30,76 тенге за 1 кВтч с НДС);
- тариф 2-го уровня - 36,29 тенге за 1 кВтч без НДС (40,64 тенге за 1 кВтч с НДС);
- тариф 3-го уровня - 45,37 тенге за 1 кВтч без НДС (50,81 тенге за 1 кВтч с НДС).
Для потребителей села Улкен Алматинской области тариф на услуги реализации электрической энергии составит 16,44 тенге за 1 кВтч без НДС.
Налог на имущество
1 октября истекает срок уплаты налога на имущество для физических лиц. Налогообложению подлежат только те объекты, которые находятся на территории РК.
Сообщается, что уплатить налог можно:
- через мобильные приложения e-Salyq Azamat и банков второго уровня;
- на портале eGov.kz;
- через банкоматы и платежные терминалы с использованием банковских карт.
Со 2 октября 2025 года физическим лицам, не исполнившим налоговое обязательство в срок, будут направлены уведомления о наличии налоговой задолженности. В случае если сумма задолженности превышает 1 МРП, по истечении 30 рабочих дней с момента вручения уведомления выносится приказ о принудительном взыскании, который в течение 5 рабочих дней передается частным судебным исполнителям.
В 2025 году в Казахстане земельный налог и налог на недвижимость не распространяется на следующие категории физических лиц:
- герои Советского Союза;
- герои социалистического труда;
- люди, которые удостоены государственных званий и наград;
- ветераны ВОВ.
Кроме того, от платежей также освобождаются:
- дети-сироты, а также дети, которые остались без попечительства родителей. Они не платят налог до 18 лет;
- один из родителей ребенка с инвалидностью или лица с инвалидностью;
- многодетные матери, имеющие звание "мать-героиня".
Завершение I четверти в школах
Осенние каникулы продлятся 7 календарных дней (с 27 октября по 2 ноября 2025 года включительно).
Выборы акима Семея
12 октября жители Семея выберут нового акима.
Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно закроют
Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно закроют с 1 по 3 октября, а также 6 октября из-за праздников в Китае, сообщает Комитет государственных доходов РК.
Начинается прием заявок от фермеров на получение льготных кредитов
АО "Аграрная кредитная корпорация" начинает прием заявок по ключевой программе "Кең дала 2" уже с 1 октября 2025 года.
Механизм раннего финансирования был впервые запущен в конце ноября 2024 года и сразу показал высокую востребованность. Тогда на эти цели корпорация выделила 100 млрд тенге. Инициатива получила положительную оценку от фермеров, и в этом году ее масштабы значительно расширены.
В корпорации также напомнили условия программы, которая предлагает льготную ставку вознаграждения - 5% годовых.
Для решения вопроса нехватки залогового обеспечения предусмотрен действенный механизм: в случае необходимости, до 85% от суммы займа может быть покрыто гарантией Фонда развития предпринимательства "Даму". Финансирование осуществляется через широкую сеть филиалов АКК и финансовых институтов-партнеров по всей стране.
Для подачи заявок на участие в программе "Кең дала 2" аграрии могут обратиться в региональные филиалы АО "Аграрная кредитная корпорация".
Сбор за продажу и переоформление железнодорожных билетов установил Минтранс
Установлены следующие ставки сборов:
- за продажу билетов - 0,06 МРП (236 тенге);
- за переоформление билетов - 0,2 МРП (786 тенге);
- за резервирование мест в поездах перевозчиком взимается сбор в размере 0,2 МРП (786 тенге) для перевозки организованных групп пассажиров и 0,1 МРП (393 тенге) для перевозки организованных групп детей;
При отказе от зарезервированных мест полученный сбор не возвращается.
- за возврат проездного документа (билета) в связи с отказом пассажира от поездки - 0,1 МРП (393 тенге);
- за восстановление поврежденных и утерянных билетов - 0,2 МРП (786 тенге).
Приказ вступит в силу с 6 октября 2025 года.
Использование интернета в общественных местах
Для того чтобы подключиться к интернету в пункте общественного доступа, пользователь авторизуется путем ввода телефона в поле "Логин" специальной формы и запрашивает одноразовый пароль. Либо пользователю необходимо авторизоваться на веб-портале электронного правительства посредством использования электронной цифровой подписи.
Оператор связи подключает пользователя к Сети одним из следующих способов:
- после направления пользователю одноразового пароля в виде SMS-сообщения на абонентский номер, указанный пользователем в поле "Логин";
- после авторизации пользователя на веб-портале электронного правительства посредством использования электронной цифровой подписи.
Правила вступят в силу уже 4 октября.
Озвучат итоги конкурса на лучшее название первой АЭС в Казахстане
25 сентября было объявлено о старте конкурса, с 25 сентября по 10 октября проходит сбор предложений через приложение eGov Mobile. С 11 по 24 октября проведут анализ поступивших предложений и до конца октября определят лучшее наименование АЭС.
В октябре АНПЗ закроется на плановый ремонт
С 1 по 25 октября Атырауский нефтеперерабатывающий завод будет закрыт на плановый ремонт. В рамках плановых работ проведут технические освидетельствования и экспертизы для оборудования. Кроме того, на различных установках будет произведена замена более 316 тонн катализатора.
Ключевой и наиболее сложной операцией станет замена конусных днищ реакторов установки замедленного коксования, для которой на заводе монтируются два уникальных крана грузоподъемностью 750 тонн каждый. В ходе ППР на реакторах также будет установлена инновационная система предиктивной диагностики для повышения надежности оборудования в будущем", - отметили в КМГ.
С целью поддержания стабильности на внутреннем рынке ГСМ и обеспечения отгрузки нефтепродуктов в период ремонта, заводом принимаются все необходимые меры по формированию достаточных запасов товарной продукции. За восемь месяцев 2025 года были перевыполнены планы по выпуску дизельного топлива (+15%) и авиатоплива (+13%).
Прямой железнодорожный маршрут Алматы - Москва запустят в октябре
С 26 октября текущего года запускаются прямой железнодорожный маршрут Алматы - Москва. Вагоны будут курсировать в составе поезда № 7/8 Алматы - Саратов до станции Саратов и далее будут прицеплены к поезду № 85/86 Дербент - Москва и проследуют до конечной станции Москва.
Беспересадочные вагоны Алматы - Москва будут курсировать периодичностью через день и состоять из одного купе и одного плацкарта.
Астану с официальным визитом посетит президент Венгрии
1-3 октября Астану с официальным визитом посетит президент Венгрии Тамаш Шуйок.
Программа визита предусматривает проведение переговоров президентов, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Венгрии. Главы государств также примут участие в пленарном заседании международного форума Digital Bridge 2025, сообщает пресс-служба Акорды.
Погода в октябре
Прохладная погода, установившаяся в конце сентября, сохранится и в начале октября. На большей территории Казахстана температурный фон в ночные часы составит 1-6 мороза, днем 2-9 тепла, сообщает Казгидромет.
Но уже к середине первой декады с выносом теплых воздушных масс со Средней Азии и восточного побережья Средиземного моря ожидается повышение ночных и дневных температур:
- на западе страны ночью до +7+12°С, днем до +17+25°С;
- на севере и востоке страны ночью до +2+8°С, днем до +10+18°С;
- в центре республики ночью до +2+7°С, днем до +15+23°С;
- на юге, юго-востоке ночью до +5+12°С, днем до +20+28°С.
В конце декады в северо-западной половине Казахстана ожидается небольшой спад температуры воздуха. В южной половине и на востоке страны эта волна холода придется на начало второй декады.
Во второй декаде на большей территории страны вновь ожидается потепление, воздух прогреется днем до +13+18°С, на юге и юго-востоке +22+27°С.
В третьей декаде предполагается более низкий фон температуры воздуха. Ночью в отдельные дни прогнозируется понижение температуры воздуха до -1-6°С, в северных, центральных и восточных регионах Казахстана до -7-12°С, днем до 0,+8°С. В южной половине страны предполагается колебание температуры ночью от -1-6°С до +3+8°С, днем от +5+13°С до +13+20°С.
Октябрь, начавшийся с похолодания, затем порадует теплыми днями в середине первой и второй декад, но к концу месяца вновь напомнит о приближении зимы. В течение месяца прогнозируется неустойчивая погода, туман, гололед, порывистый ветер, во второй половине месяца в северной половине страны возможны низовые метели", - проинформировали в Казгидромете.
