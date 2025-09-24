23.09.2025, 17:21 23861
Когда стартует конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане
Фото: Pixabay
Рассказать друзьям
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии рассказали, когда стартует конкурс на лучшее название для первой атомной электрической станции страны, передает корреспондент агентства.
В частности, в Казахстане были определены даты проведения конкурса:
- 25 сентября официальное объявление о старте конкурса;
- с 25 сентября по 10 октября сбор предложений через приложение eGov Mobile;
- с 11 по 24 октября анализ поступивших предложений;
- до конца октября определение лучшего наименования АЭС.
Для охвата максимального количества граждан Казахстана прием предложений на лучшее наименование АЭС будет осуществляться через приложение eGov Mobile. Начало конкурса в преддверии профессионального праздника "Дня работников атомной отрасли" является подтверждением роли индустрии в социально-экономическом развитии Казахстана", - заявил председатель Агентства Республики Казахстана по атомной энергии Алмасадам Саткалиев в ходе заседания комиссии по проведению всенародного конкурса.
По данным пресс-службы, правила проведения всенародного конкурса на лучшее наименование АЭС будут опубликованы на официальном сайте и телеграм-канале агентства.
Ранее в Казахстане утвердили положение и состав конкурсной комиссии по выбору названия для АЭС.
новости по теме
23.09.2025, 14:18 34126
Казахстанская армия способна отразить внешние угрозы, но не справляется с дедовщиной и коррупцией - опрос Demoscope
Фото: Минобороны РК
Рассказать друзьям
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 66,9% казахстанцев верят в готовность Вооруженных сил отразить военную агрессию, но неуставные отношения и коррупция вызывают тревогу, пишет бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope по результатам проведенного опроса.
Согласно глобальному рейтингу огневой мощи армий мира Global Firepower, вооруженные силы Казахстана находятся на 57-м месте из 145, занимая лидирующую позицию в Центральной Азии. При этом армия Узбекистана расположилась на 58-м месте, Туркменистан на 77-м месте, Кыргызстан на 105-м и Таджикистан на 108-м", - пишет источник.
Опрос показал, что большинство респондентов (66,9%) верят в способность армии защитить страну.
Из них треть (31,9%) убеждены в этом полностью и чуть более трети (35%) считают это весьма вероятным. Вместе с тем, суммарно 26,2% сомневаются, что отечественные вооруженные силы готовы отразить военную агрессию: 15,8% полагают, что армия скорее не сможет, а 10,4%, что совсем не сможет защитить страну от нападения", - говорится в информации.
Участники опроса также обозначили наиболее важные проблемы казахстанской армии:
- высокий уровень неуставных отношений и насилия - дедовщины (37,8%),
- высокий уровень коррупции (34,9%)
- устаревшая материально-техническая база (30,9%).
Очевидно, что дедовщина может быть главным фактором, который влияет на желание и готовность казахстанцев проходить воинскую службу. В ходе опроса граждан спросили, как они отреагируют, если их близкий родственник (брат или сын) получит повестку в казахстанскую армию. Характерно, что треть респондентов (31,9%) выразили тревогу за близкого человека: 21,9% ответили, что поддержат, но будут сильно переживать; 6,5% респондентов сказали, что будут искать законный способ избежать службы, а 2,9% признались, что помогут найти другие пути, чтобы родственник не пошел в армию. Вместе с тем, 40% отреагировали позитивно и сказали, что полностью поддержат службу родственника. Еще 23,5% отметили, что не будут вмешиваться, так как это только решение родственника", - пишут авторы исследования.
Согласно данным опроса, половина молодых людей (44,7%) выступают за полный переход на контрактную армию (средний показатель 36,7%). А также именно молодежь в большей степени обеспокоена высоким уровнем дедовщины и насилия в армии: 40,6% против 33,6% в целом.
Несмотря на проблемы, 61,7% респондентов выразили доверие вооруженным силам Казахстана, им оппонируют 13%, которые не доверяют армии. 22,3% выразили нейтральное отношение", - уточняют авторы.
Также респондентов попросили оценить вероятность военных конфликтов с участием Казахстана в ближайшие 5 лет.
Суммарно 14% допускают такой сценарий: 7,1% считают военный конфликт весьма вероятным и 6,9% скорее вероятным. В то же время 42,9% не допускают такую возможность - 29,7% убеждены, что вероятность конфликтов крайне низкая, а 13,2% скорее низкая. Еще 28% респондентов оценили такую вероятность как среднюю", - сообщает бюро.
Важным фактором, влияющим на оценку казахстанской армии, является современный статус воинской профессии. Большинство опрошенных (суммарно 69,9%) считают службу в армии престижной, а 23% - малопрестижной.
Таким образом, исследование зафиксировало определенный общественный диссонанс в восприятии казахстанской армии.
На фоне достаточно высокого доверия и уверенности в обороноспособности вооруженных сил республики, очевидны внутренние проблемы - дедовщина, коррупция, недостаточное материально-техническое оснащение армии, которые наиболее остро воспринимаются казахстанским обществом", - резюмируют авторы материала.
23.09.2025, 13:40 35986
Общественники требуют прекратить работы, разрушающие археологические памятники в Туркестанской и Жетысуской областях
Под угрозой исчезновения могилы батыров, погребения с эпохи бронзы до периода Казахского ханства, еще не изученные петроглифы с уникальными рисунками
Рассказать друзьям
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд уникальных археологических памятников был безвозвратно уничтожен в ходе хозяйственных работ в Туркестанской области. Угроза исчезновения нависла и над могилами батыров XVII-XVIII веков, погребениями с эпохи бронзы и до периода Казахского ханства, а также несколькими еще не изученными специалистами скоплениями петроглифов с уникальными рисунками. Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции с представителями общественности и экспертами в области археологии, истории и культуры, сообщили в общественном фонде "Охотники за петроглифами".
Как рассказал в ходе пресс-конференции археолог, член Туркестанской областной комиссии по охране памятников истории и культуры Серік Ақылбек, на землях Отрарского района, переданных СПК "Туркестан" под иностранные инвестиции (около 60 000 га, возделывание хлопка), без проведения обязательной историко-культурной экспертизы были начаты масштабные землеустроительные работы. В результате нанесен невосполнимый ущерб культурному наследию: уничтожены древние каналы Акынжакып и Шубара (I-III), стерты с лица земли поселения Акынжакып и 2-й Косконур, разрушена усадьба и ряд археологических объектов, поврежден памятник Котан (из 12 курганов сохранился лишь один), полностью утрачен могильник Тостаган (VII век, 130 курганов).
Спикер отметил, что, несмотря на обращения в прокуратуру и проведение общественных слушаний с участием жителей села Шаульдер и депутатов парламента, работы не были приостановлены. Более того, они продолжались даже в период проведения экспертизы, что усугубило ущерб наносимое памятникам историко-культурного наследия.
Работы в этом районе продолжаются, и угроза уничтожения висит над оставшимися археологическими объектами.
Не менее угрожающая ситуация сложилась в области Жетiсу. Там на реке Коксу идет строительство каскада ГЭС.
По словам исполнительного директора ОФ "Охотники за петроглифами" Ольги Гумировой, не были представлены затребованные общественниками документы. В открытом доступе отсутствует исчерпывающая информация не только о проведении общественных слушаний и необходимых экспертиз - археологической, экологической, селевой, сейсмической и других, но даже о параметрах проектов, зонах затопления и территориях, которые будут использованы для строительства. При этом полным ходом идет строительство Рудничной ГЭС-2, продолжаются работы на Верхнеталаптинской ГЭС. Представители общественности уже зафиксировали уничтожение нескольких могильников и других археологических памятников.
По мнению экспертов, в зоне затопления потенциально могут оказаться сотни древних погребений по обеим берегам реки Коксу, в том числе могилы легендарных Жайнак батыра и Мойнак батыра, в XVIII веке защищавших земли Жетiсу от джунгар. Изменение микроклимата региона нанесет непоправимый урон скоплениям петроглифов - увеличение влажности атмосферы ускорит разрушение скал и будет стимулировать развитие лишайников, уничтожающих рисунки.
В этом районе зафиксированы уникальные петроглифы, начиная с ранней бронзы (II тыс. до н.э.) и до эпохи Казахского ханства. Большинство скоплений еще не изучены специалистами", - отметила Ольга Гумирова.
Среди петроглифических памятников - скопление Ешкиольмес, уже четверть века находящееся в списке кандидатов на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Директор ОФ "Реки без границ" Александр Колотов подчеркнул, что проект по созданию каскада ГЭС нельзя считать экологически обоснованным. Существуют большие риски разрушения экосистемы реки, ущерб может быть нанесен фермерским хозяйствам. Кроме того, река селеопасна, и строительство ГЭС может многократно увеличить связанные с этим риски.
Мы наблюдаем поразительное бездействие контролирующих органов, невыполнение требований закона по обеспечению прозрачности инфраструктурных проектов, пренебрежение нормами природоохранного законодательства и законов об историческом наследии. Создается впечатление, что только президент страны может остановить уничтожение природного и культурного наследия в масштабах страны", - отметил общественный деятель Мухтар Тайжан.
Участники пресс-конференции призвали к немедленной остановке работ, разрушающих археологические памятники в области Жетiсу и Туркестанской области, проведению археологических спасательных работ за счет собственников объектов, незамедлительному вмешательству правоохранительных органов и прокуратуры и попросили главу государства взять под личный контроль соблюдение законодательства об охране природы и историко-культурного наследия.
Напомним, еще в феврале текущего года общественники начали бить тревогу из-за уничтожения культурно-исторического наследия мирового значения в Жетысуской области. По их словам, строительные работы на реке Коксу были начаты без должного информирования общественности, как того требуют статьи 4 и 6 Орхусской конвенции и статьи 13, 14, и 17 Экологического кодекса РК.
22.09.2025, 18:17 95881
Не позднее первого октября - казахстанцам напомнили о сроках уплаты налога на имущество
Рассказать друзьям
Актау. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте государственных доходов по Мангистауской области напомнили казахстанцам, что то срок уплаты налога на имущество истекает первого октября 2025 года, передает корреспондент агентства.
В соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан налог на имущество физических лиц за 2024 год подлежит уплате не позднее первого октября 2025 года", - заявили в департаменте.
Как пояснили в пресс-службе, налогообложению подлежат только те объекты, которые находятся на территории РК.
Сообщается, что уплатить налог можно:
- через мобильные приложения e-Salyq Azamat и банков второго уровня;
- на портале eGov.kz;
- через банкоматы и платежные терминалы с использованием банковских карт.
Со 2 октября 2025 года физическим лицам, не исполнившим налоговое обязательство в срок, будут направлены уведомления о наличии налоговой задолженности. В случае если сумма задолженности превышает 1 МРП, по истечении 30 рабочих дней с момента вручения уведомления выносится приказ о принудительном взыскании, который в течение 5 рабочих дней передается частным судебным исполнителям", - сообщили в ведомстве.
Также отмечается, что в 2025 году в Казахстане земельный налог и налог на недвижимость не распространяется на следующие категории физических лиц:
- герои Советского Союза;
- герои социалистического труда;
- люди, которые удостоены государственных званий и наград;
- ветераны ВОВ.
Кроме того, от платежей также освобождаются:
- дети-сироты, а также дети, которые остались без попечительства родителей. Они не платят налог до 18 лет;
- один из родителей ребенка с инвалидностью или лица с инвалидностью;
- многодетные матери, имеющие звание "мать-героиня".
Ранее сообщалось, что отсрочку по уплате налогов намерены предоставить некоторым казахстанцам.
21.09.2025, 10:34 182706
Мужчину спасли в горах Алматы
Пострадавший поднялся до озера Титова и не смог самостоятельно спуститься
Рассказать друзьям
Алматы. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники ДЧС Алматы эвакуировали мужчину, который заблудился в районе озера Титова и не мог самостоятельно спуститься.
По данным спасателей, мужчина 1991 года рождения оказался один на высоте 3337 метров над уровнем моря, в районе озера Титова.
Мужчина не смог самостоятельно спуститься и нуждался в помощи", - рассказали в ДЧС.
Эвакуировать пострадавшего пришлось уже в темноте. Медицинская помощь ему не потребовалась.
20.09.2025, 19:34 225736
Спасавшего людей при пожаре мужчину наградили в Астане
Его поступок стал не только примером истинного героизма, но и проявлением человечности
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Спасавшего людей при пожаре Айдына Тулегена наградили медалью "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін" в Астане, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
На улице Достык вспыхнул пожар в одном из ресторанов. Айдын Тулеген, не раздумывая, бросился внутрь жилого комплекса, предупредил жителей об опасности и помог им эвакуироваться в безопасное место. Его решительные и смелые действия позволили сохранить жизни людей. Этот поступок стал не только примером истинного героизма, но и проявлением высокой человечности и гражданской ответственности", - отметили в министерстве.
Напомним, в прошлом году в Алматинской области наградили парня, спасшего тонувшего мальчика.
19.09.2025, 16:02 324521
В Минпросвещения прокомментировали скандал в школе олимпийского резерва на севере Казахстана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Петропавловск. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения сделали заявление, после того как мама одного из воспитанников школы олимпийского резерва в Северо-Казахстанской области сообщила о жестком буллинге сына, передает корреспондент агентства.
По данному случаю по поручению председателя Комитета по охране прав детей на место выехали специалисты Центра психологической поддержки совместно с региональным уполномоченным по правам ребенка для оказания помощи несовершеннолетнему и семье, а также для всестороннего изучения ситуации. Одновременно направлены письма в Министерство туризма и спорта для принятия мер в рамках своей компетенции, а также в акимат Северо-Казахстанской области для обеспечения контроля и региональному уполномоченному для последующего мониторинга", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что защита прав и интересов детей остается безусловным приоритетом государственной политики в сфере образования.
Напомним, несколько дней назад астанчанка в Сети заявила о жестком буллинге ее сына, который является воспитанником Северо-Казахстанской областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва.
Ранее сообщалось, что в Казахстане подавляющая часть обвиняемых в травле детей отделываются предупреждением.
19.09.2025, 10:51 352056
Центр прогнозирования Генпрокуратуры Казахстана начал предупреждать о киберугрозах
Центр предупредил о масштабной фишинговой атаке на автолюбителей
Рассказать друзьям
Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Генпрокурор РК Берик Асылов на своей странице в соцсети X рассказал о проводимой работе по укреплению кибербезопасности.
Сегодня заслушал первый отчет Центра прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности КПСиСУ. Центр уже реализует цифровые проекты с применением элементов искусственного интеллекта: анализирует обращения в "е-Өтініш", прогнозирует преступность, отслеживает мировые криминальные угрозы, чтобы не допустить их экспорта в Казахстан", - сообщил Берик Асылов.
По его словам, недавно именно этот Центр предупредил о масштабной фишинговой атаке на автолюбителей.
Злоумышленники рассылают письма с "постановлением" о нарушении ПДД и ссылкой "оплатить штраф", что приводит к краже денег и заражению устройств. Первые атаки зафиксированы в США и РФ, мы уже информируем граждан и госорганы о рисках", - уточнил он.
Генпрокурор отметил, что прокуратура будет и дальше осуществлять цифровой прогноз на опережение, чтобы вовремя выявлять и предотвращать криминальные киберугрозы.
Это наша новая ответственность перед обществом", - подчеркнул он.
18.09.2025, 16:17 400326
Духовные лидеры продемонстрировали готовность объединять усилия - президент Казахстана подвел итоги съезда в Астане
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на закрытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий отметил, что духовные лидеры продемонстрировали готовность объединять усилия во имя общих интересов, сообщает Акорда.
Несмотря на различия в вероисповедании и традициях, всех нас объединяют единые стремления и благие намерения. Ярким подтверждением тому стала итоговая декларация съезда, в которой нашли отражение общие идеи и предложения. Собственно, именно в этом и заключается главная суть форума. Мы стали свидетелями конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении. Самое главное - духовные лидеры продемонстрировали готовность объединять усилия во имя общих интересов", - сказал он.
По словам президента, подлинная мудрость проявляется именно в умении вести конструктивный и содержательный диалог.
Сегодня вы показываете всему миру пример дальновидности и рассудительности. В условиях нарастающей геополитической нестабильности это приобретает особое значение. Форум показал, насколько важно сегодня развивать взаимодействие между религиями и культурами, наращивать сотрудничество ради лучшего будущего для всего человечества. В ходе пленарного и секционных заседаний, специальной сессии по защите религиозных объектов и символов, экспертного круглого стола и форума молодых религиозных лидеров было высказано много ценных идей и предложений. Вы решительно осудили деструктивные идеологии и насилие, рассмотрели возможности урегулирования современных кризисов, обсудили пути преодоления социального неравенства и построения инклюзивных обществ. Особое внимание уделено вопросам экологии, устойчивого развития, влияния новых технологий и искусственного интеллекта на жизнь людей. В своем выступлении на открытии съезда я отметил важную роль духовной дипломатии в укреплении диалога и доверия на международной арене. Отрадно, что вы разделяете такую позицию", - заявил глава государства.
Также президент указал на важность защиты религиозных объектов для сохранения исторической памяти, культурного многообразия и духовного наследия человечества.
Проведение подобного мероприятия в Казахстане говорит о большом значении региона Центральной Азии в этом вопросе. Состоявшийся форум молодых религиозных лидеров продемонстрировал, что новое поколение стремится сохранить преемственность и продолжить путь диалога и взаимопонимания. Это значит, что у мира есть будущее. Экспертный круглый стол показал важность синергии научных и религиозных знаний для большего понимания потенциала духовной дипломатии. Считаю нужным усиливать это направление как существенную составляющую широкого международного сотрудничества. На съезде обсуждалась идея единого, нейтрального и неполитизированного голоса религиозных лидеров за мирное сосуществование. Она может стать значимым вкладом в формирование нового, более устойчивого и справедливого миропорядка", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что Казахстан всецело поддерживает межрелигиозный и межкультурный диалог на всех уровнях и будет активно способствовать росту влияния съезда как глобальной диалоговой площадки
Мы продолжим расширение партнерской сети секретариата съезда с институтами ООН и другими структурами. Планируется проведение ряда мероприятий с участием международных партнеров, молодежи, экспертов, волонтерских организаций, направленных на продвижение идей съезда. Мир - наше главное богатство, ценность, одинаково значимая для всех стран, народов и религий. Поистине, только мир и стабильность могут служить незыблемой гарантией светлого будущего. Вы прилагаете неустанные усилия на этом пути. Об этом убедительно свидетельствует и наша сегодняшняя встреча. Подводя итоги, можно сказать, что съезд прошел успешно. Выражаю всем вам огромную благодарность. Убежден, что наше единство во имя высоких целей будет и далее крепнуть", - добавил президент.
Дополнено 18.09.2025, 17.40
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с заместителем верховного имама университета "Аль-Азхар" Мухаммедом Абдульрахманом Аль-Дуайни выразил благодарность гостю за участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане, сообщает Акорда.
Глава государства отметил, что идеи университета "Аль-Азхар" полностью соответствуют миролюбивой политике Казахстана, а его инициативы способствуют укреплению единства человеческой цивилизации. Форум является отражением последовательной политики нашей страны по развитию межрелигиозного согласия и важной площадкой, на которой принимаются практические решения.
Ранее глава государства выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
23.09.2025, 09:46Президент РК провел ряд встреч с главами государств и международных организаций 23.09.2025, 10:2162661В Казахстане запустили горячую линию по вопросам цен на говядину 23.09.2025, 09:1661481Казахстан и США подписали соглашение по производству локомотивов на $4,2 млрд 23.09.2025, 11:5155521Несколько регионов Казахстана до сих пор не готовы к отопительному сезону 23.09.2025, 10:2952996Токаев встретился с руководителями ряда крупных компаний в Нью-Йорке 17.09.2025, 18:05440516В Казахстане уделяется особое внимание развитию тюркологии - Токаев 18.09.2025, 10:43407446Заместители акимов района и села задержаны в Мангистауской области 18.09.2025, 16:17Духовные лидеры продемонстрировали готовность объединять усилия - президент Казахстана подвел итоги съезда в Астане400061Духовные лидеры продемонстрировали готовность объединять усилия - президент Казахстана подвел итоги съезда в Астане 17.09.2025, 11:41392706МАГАТЭ поддержит Казахстан на всех этапах строительства АЭС 17.09.2025, 16:49392686Задержание бизнесмена из Казахстана объяснили кыргызские спецслужбы 08.09.2025, 12:01592551Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27523201Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28518651На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48514546Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38496446Центр обработки данных КГД появится в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?