Не позднее первого октября - казахстанцам напомнили о сроках уплаты налога на имущество

Налогообложению подлежат только те объекты, которые находятся на территории РК

Актау. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте государственных доходов по Мангистауской области напомнили казахстанцам, что то срок уплаты налога на имущество истекает первого октября 2025 года, передает корреспондент агентства.





В соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан налог на имущество физических лиц за 2024 год подлежит уплате не позднее первого октября 2025 года", - заявили в департаменте.





Как пояснили в пресс-службе, налогообложению подлежат только те объекты, которые находятся на территории РК.





Сообщается, что уплатить налог можно:





через мобильные приложения e-Salyq Azamat и банков второго уровня;

на портале eGov.kz;

через банкоматы и платежные терминалы с использованием банковских карт.





Со 2 октября 2025 года физическим лицам, не исполнившим налоговое обязательство в срок, будут направлены уведомления о наличии налоговой задолженности. В случае если сумма задолженности превышает 1 МРП, по истечении 30 рабочих дней с момента вручения уведомления выносится приказ о принудительном взыскании, который в течение 5 рабочих дней передается частным судебным исполнителям", - сообщили в ведомстве.





Также отмечается, что в 2025 году в Казахстане земельный налог и налог на недвижимость не распространяется на следующие категории физических лиц:





герои Советского Союза;

герои социалистического труда;

люди, которые удостоены государственных званий и наград;

ветераны ВОВ.





Кроме того, от платежей также освобождаются:





дети-сироты, а также дети, которые остались без попечительства родителей. Они не платят налог до 18 лет;

один из родителей ребенка с инвалидностью или лица с инвалидностью;

многодетные матери, имеющие звание "мать-героиня".



