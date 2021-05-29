В МОН пообещали решить проблему с уличными школьными туалетами до 1 сентября

Конечно, очень много было вопросов и остается по теплым туалетам. Вы знаете, что есть поручение президента. Буквально год назад в стране было 1,7 тысячи надворных туалетов. За один год 1,6 тысячи теплых туалетов было построено", - проинформировал глава МОН.
По его словам, акиматы провели большую работу в этом направлении. Но тем не менее все еще остается проблема по 100 туалетам. Буквально недавно этот вопрос рассматривали на комиссии по защите прав детей, которая функционирует при правительстве РК, сообщает телеканал КТК.
В заключение министр заверил, что оставшиеся туалеты достроят до 1 сентября.
Напомним, проблема уличных туалетов в школах встала особенно остро после изнасилования семиклассницы в Таразе. Тогда подозреваемого задержали благодаря записям с камер видеонаблюдения. Педофила приговорили к 25 годам колонии и химической кастрации. Президент назвал случай в Таразе позором.
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