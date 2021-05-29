В МОН пообещали решить проблему с уличными школьными туалетами до 1 сентября

НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - Министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов на отчетной встрече с населением рассказал, сколько еще теплых туалетов осталось построить при школах в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Конечно, очень много было вопросов и остается по теплым туалетам. Вы знаете, что есть поручение президента. Буквально год назад в стране было 1,7 тысячи надворных туалетов. За один год 1,6 тысячи теплых туалетов было построено", - проинформировал глава МОН.

По его словам, акиматы провели большую работу в этом направлении. Но тем не менее все еще остается проблема по 100 туалетам. Буквально недавно этот вопрос рассматривали на комиссии по защите прав детей, которая функционирует при правительстве РК, сообщает телеканал КТК

В заключение министр заверил, что оставшиеся туалеты достроят до 1 сентября.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства