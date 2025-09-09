Для получения визы США россияне будут приезжать в Астану

Рассказать друзьям

Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный департамент США изменил правила подачи документов на визу. Теперь россияне должны обращаться за визами в американское посольство в Астане или в консульство в Варшаве, сообщает РБК





Заявители на неиммиграционные визы США (NIV) должны записываться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или постоянного проживания", - сказано в сообщении госдепа.





Как отмечает издание, ранее пройти собеседование и подать на визу такого типа можно было в любой стране.





Для России местами, где можно подать такое заявление, названы Астана и Варшава, поскольку США не проводят в России регулярные иммиграционно-визовые операции. В то же время россияне, постоянно проживающие в других странах, могут получать визы и в других диппредставительствах. Однако если место подачи заявления основано на месте жительства, то заявители должны быть способны доказать постоянное проживание в этой стране.