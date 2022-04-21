Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана ожидается дождь, на востоке республики - дождь с переходом в снег, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лишь в западных регионах республики ожидается погода без осадков. На севере ожидается туман, на юге, юго-востоке ожидаются гроза, град, шквал, на западе - пыльная буря. По республике будет отмечаться усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на юге области ожидается туман.

На юге и в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра до 17-22 метров в секунду, в районе Алакольских озер 25 метров в секунду.

На западе, юге и в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, в горных районах град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге и в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на северо-востоке области и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на юге Кызылординской области ожидается гроза, в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Днем на западе области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

Днем на западе и в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

На севере Костанайской области ожидается туман, днем на севере, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на юге Северо-Казахстанской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на западе области - туман.

На юге Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



