04.05.2026, 19:58 45666
FlyArystan вводит ограничения на провоз портативных аккумуляторов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 7 мая 2026 года в соответствии с требованиями Авиационной администрации Казахстана вводятся изменения в правила перевозки портативных аккумуляторов (power bank) на рейсах авиакомпании FlyArystan, передает корреспондент агентства.
Как сообщили в авиакомпании, портативные аккумуляторы можно провозить в зависимости от их емкости: устройства до 100 Вт⋅ч допускаются без дополнительного разрешения, аккумуляторы емкостью от 100 до 160 Вт⋅ч - только при согласовании с авиаперевозчиком, а свыше 160 Вт⋅ч к перевозке не допускаются.
Уточняется, что на одного пассажира допускается перевозка не более 2 (двух) портативных аккумуляторов.
Также в авиакомпании напомнили, что портативные аккумуляторы разрешены к перевозке исключительно в ручной клади, при этом их зарядка и использование на борту воздушного судна не допускаются. Аккумуляторы должны быть защищены от короткого замыкания.
новости по теме
05.05.2026, 11:15 6826
В Алматы продемонстрировали работу кинологической службы МВД
Фото: РСК
Рассказать друзьям
Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году в Казахстане с применением служебных собак раскрыто свыше 4 тысяч преступлений, включая убийства, разбои и кражи. Об этом в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций сообщил заместитель начальника Кинологического центра МВД РК Максим Чебан.
По данным ведомства, из незаконного оборота при содействии кинологов изъято более 12 тонн наркотических средств и прекурсоров. В службе преимущественно используются немецкие и бельгийские овчарки, а в местах массового скопления людей - лабрадоры и спаниели.
"Подготовка служебных собак начинается с раннего возраста при оценке их здоровья и поведенческих реакций. Обучение проходит поэтапно, от базовой дисциплины до выполнения специализированных задач, а ключевым элементом остается система поощрения", - отметил Максим Чебан.
Срок основной подготовки животного занимает не менее года, после чего навыки регулярно совершенствуются в ходе тренировок. В рамках показательных выступлений была продемонстрирована работа годовалой немецкой овчарки Амур и шестилетней бельгийской овчарки Астра. Собаки показали навыки выдержки, дисциплины и поиска имитаторов запаха в помещении.
"На примере этих собак можно увидеть весь процесс подготовки - от формирования базовых навыков до полноценной служебной работы", - прокомментировал спикер.
Обучение проходят и сами специалисты. Как сообщил старший оперуполномоченный отделения специальной подготовки Ерик Карибаев, работа кинолога требует теоретических знаний, стрессоустойчивости и умения взаимодействовать с животными. В МВД подчеркивают, что служебные собаки остаются незаменимыми в работе полиции благодаря способности действовать по запаховым следам, что дополняет современные технические средства.
04.05.2026, 17:34 58011
Персональные данные более двух тысяч работников школ оказались в открытом доступе в Павлодаре
Прокуратура указала на риски мошеннического использования данных
Рассказать друзьям
Павлодар. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре в результате прокурорской проверки из открытых источников были удалены персональные данные 2065 работников сферы образования, сообщили в областной прокуратуре.
Поводом для проверки стало размещение на портале государственных закупок объявлений школ областного центра о закупке услуг по проведению медицинских осмотров. В ходе анализа установлено, что 28 организаций образования включили в конкурсную документацию персональные данные своих сотрудников.
В открытом доступе оказались анкетные данные работников, их адреса проживания и контактные номера телефонов.
В прокуратуре отметили, что подобное размещение информации нарушает нормы трудового законодательства и создает риски ее возможного использования в мошеннических целях.
По акту прокурорского надзора персональные данные были удалены, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Напомним, что в Казахстане выявлен канал незаконной торговли персональными данными граждан. Расследуется уголовное дело.
04.05.2026, 16:50 61321
В МИД РК предупредили о запрете вейпов в Гонконге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 30 апреля 2026 года в специальном административном районе Гонконг Китайской Народной Республики вступил в силу закон, предусматривающий полный запрет альтернативных курительных изделий, сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.
По информации МИД, под запрет подпадают электронные сигареты (вейпы), системы нагревания табака (IQOS, glo и аналоги), а также жидкости, стики и травяные сигареты. Законодательством запрещены ввоз (в том числе в багаже, почтовых отправлениях и грузах), хранение, использование, ношение при себе, а также производство, продажа и распространение указанных изделий. Исключение составляет транзит через аэропорт без прохождения иммиграционного контроля.
За нарушение данного закона предусмотрены штраф до 2 000 000 гонконгских долларов (примерно 255 000 долларов США) и лишение свободы сроком до семи лет, а за передачу указанных изделий в качестве подарка - штраф до 50 000 гонконгских долларов (примерно 6 400 долларов США) и лишение свободы сроком до шести месяцев. Кроме того, суд может обязать нарушителя возместить расходы, понесенные властями в ходе расследования", - предупредили в ведомстве.
Гражданам Казахстана рекомендовали учитывать требования законодательства Гонконга и воздержаться от ввоза и использования альтернативных курительных изделий при планировании поездок.
С полной информацией о данных ограничениях можно ознакомиться здесь.
04.05.2026, 13:05 72091
"Сюрприз от шефа": в соцсетях Казахстана обсуждают находку ветеринарного чипа в фастфуде
Пользователи в комментариях выражают серьезную обеспокоенность и выдвигают пугающие версии
Рассказать друзьям
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казнете набирает обороты скандал вокруг одного из заведений Алматы. Пользователи соцсетей делятся кадрами ветеринарного чипа, обнаруженного в мясной начинке готового блюда, передает корреспондент агентства.
Поводом для резонанса послужила публикация алматинки в социальной сети Threads. Девушка сообщила, что нашла в купленной самсе устройство для идентификации животных. Пост за короткое время набрал более 280 тысяч просмотров, спровоцировав острую дискуссию о происхождении сырья в точках общепита и соблюдении санитарных норм.
Пользователи в комментариях выражают серьезную обеспокоенность и выдвигают пугающие версии.
"Это уже не случайность. Это вопрос безопасности и доверия. Как чип для животных оказался в еде для людей? Это сигнал о возможных нарушениях: от санитарии до происхождения мяса. Люди имеют право знать, что они едят", - пишет одна из участниц обсуждения.
Многие комментаторы напрямую связывают инцидент с деятельностью служб отлова, предполагая, что мясо бродячих животных могло попасть в цепочку поставок. В Сети звучат требования провести масштабную проверку поставщиков и привлечь к расследованию полицию.
Стоит отметить, что, несмотря на общественную реакцию, наличие чипа в мясе не является безусловным доказательством использования "собачатины". Согласно правилам идентификации сельскохозяйственных животных в Казахстане обязательному чипированию подлежат также коровы, лошади и верблюды. Проверить можно за минуты - микрочип считывается ветеринарным сканером, а не смартфоном. При сканировании на экране отображается уникальный 15-значный код. По этому номеру через открытые государственные базы (AnimalID.kz и Tanba.kezekte.kz для домашних питомцев или ИСЖ для сельхозживотных) можно мгновенно определить не только вид животного, но и его возраст, регион происхождения и даже данные владельца. На момент публикации официальные результаты проверки находки или обращения в санитарные службы не обнародованы.
Напомним, в Казахстане широкий общественный резонанс вызвали поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", которые предусматривают возможность эвтаназии бродячих собак. Документ вызвал широкий общественный и экспертный резонанс. В обсуждении участвуют юристы, ученые, зоозащитники и представители гражданского общества. По мнению части экспертов и общественности, действующие предложения нуждаются в дополнительной доработке и комплексной оценке последствий их применения.
Инициатива вызвала резкую реакцию зоозащитников: они запустили петицию против массового усыпления животных и призывают вернуться к программе стерилизации и возврата в прежнюю среду обитания (ОСВВ).
Участники дискуссии указывают на необходимость поиска альтернативных механизмов регулирования численности животных, включая усиление контроля за ответственностью владельцев, развитие системы учета и совершенствование программ стерилизации и вакцинации.
Проблема безнадзорных животных в Казахстане остается одной из самых чувствительных социальных тем уже много лет, поскольку связана как с безопасностью людей, так и с вопросами гуманного отношения к животным, которое показывает уровень цивилизованности общества.
Стоит отметить, что в различных регионах регулярно фиксируются случаи жестокого обращения с животными.
Государство ежегодно выделяет значительные средства на отлов и содержание бездомных животных, однако эффективность этих мер нередко ставится под сомнение. При этом волонтеры и зоозащитные организации часто помогают животным за собственный счет.
02.05.2026, 17:37 189506
Алматинцы протестуют против застройки частного сектора
Рассказать друзьям
Алматы. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде районов Алматы усиливается напряжение вокруг обновленного генерального плана города, предусматривающего перевод части малоэтажной застройки в зону многоэтажного строительства, сообщает Orda.kz.
Часть участков в частном секторе мегаполиса подлежит принудительному изъятию. Жители опасаются возможного сноса домов и изменения привычной среды проживания.
Речь идет о нескольких микрорайонах, включая Тастак, Кайрат, Маяк, Алмас, Теректы, Ожет, Мадениет, а также отдельных участках в Ауэзовском, Медеуском и Алатауском районах. Часть территорий также подпадает под изъятие для потенциального многоэтажного строительства или государственных нужд.
Очередным центром обсуждения стал Наурызбайский район, где жители микрорайонов Калкаман, Мейрам и Жайлы выступили против изменения статуса земель. По их словам, перевод в зону многоэтажной застройки был осуществлен без должного учета мнения населения.
На встрече с представителями акимата, в которой приняли участие около 150 человек, горожане потребовали сохранить статус индивидуальной жилой застройки и пересмотреть генплан. Обсуждение прошло эмоционально.
Многие люди были в ярости, что городские власти без их согласия перевели их район в многоэтажную застройку, и требовали оставить им ИЖС", - сказано в материале.
Представители управления архитектуры и разработчики генплана заявили, что изменения связаны с ростом города и необходимостью более эффективного использования земель. По их словам, утвержденные документы уже прошли все необходимые процедуры, включая общественные слушания и экспертизу, и могут быть оспорены только в судебном порядке.
При этом в акимате подчеркнули, что сам по себе перевод территорий в новую зону не означает немедленного сноса. Реализация проектов возможна только при наличии инвестора и на основе договоренностей с собственниками.
Жителей такие разъяснения не убедили. Они отмечают, что вкладывали значительные средства в строительство домов, рассчитывая на долгосрочное проживание, и выражают опасения, что в будущем могут столкнуться с давлением.
Также горожане указывают на экологические риски и рост нагрузки на инфраструктуру в случае активной застройки. По их мнению, развитие мегаполиса должно учитывать интересы жителей и сохранять баланс между застройкой и комфортной городской средой.
Пришедшие на собрание уверены, что земля в их районе приглянулась одному из крупных и влиятельных застройщиков, так как к их району скоро подведут ветку метро и там будет очень просто, быстро и выгодно строить многоэтажное жилье и продавать квартиры. Также обратили внимание на тот факт, что рядом с их районом соседствует коттеджный городок, которому не стали менять ПДП и переводить в зону многоэтажной застройки. На основании этого они сделали вывод, градостроительная политика осуществляется во многом в интересах строительных магнатов", - пишет Orda.kz.
По словам жителей, развитие города не должно сводиться к сносу малоэтажных районов ради строительства жилых комплексов. Они считают, что приоритетом должна быть забота о качестве жизни горожан и создании комфортной среды.
Горожане также обращают внимание на сложную экологическую ситуацию в Алматы. По их мнению, уплотнительная застройка и рост транспортной нагрузки могут еще больше ее ухудшить.
В интересах города как раз сохранять малоэтажные районы и не допускать гиперконцентрации населения и роста нагрузки на окружающую среду. Более того, город нужно разгружать, ограничивать приток новых жителей и развивать областные и региональные центры", - считают жители.
Алматинцы настаивают на закреплении статуса индивидуальной жилой застройки для своих районов в генплане. При этом они выражают опасения, что даже без принудительного изъятия участков в будущем возможно давление со стороны потенциальных застройщиков с целью выкупа недвижимости.
Стоит отметить, что рост населения мегаполисов сопровождается нагрузкой на инфраструктуру, включая жилищный фонд, транспортные системы и коммунальные сети, при этом темпы развития городской среды не всегда соответствуют увеличению численности жителей.
Эксперты указывают, что внутренняя миграция в Астану, Алматы и Шымкент остается устойчиво высокой, формируя дисбаланс между региональным развитием и концентрацией населения в нескольких центрах. Это усиливает нагрузку на социальную и инженерную инфраструктуру и обостряет вопросы пространственного планирования.
В мегаполисах регулярно образуются многокилометровые пробки, а пропускная способность ключевых улиц в часы пик существенно снижается, что приводит к задержкам передвижения и ухудшению экологической ситуации в городах.
Плотная жилая застройка и активное строительство новых жилых комплексов в Алматы также усиливают нагрузку на коммунальные сети и дорожную инфраструктуру. Жители ряда районов уже сталкиваются с дефицитом транспортной доступности и ростом времени в пути, особенно в районах интенсивного развития городской застройки.
02.05.2026, 10:16 216886
Экс-глава управления в СКО оказался в центре расследования
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Петропавловск. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области в отношении бывшего главы управления природных ресурсов проводится досудебное расследование, сообщает издание "Казинформ".
Информацию подтвердили в Комитете национальной безопасности РК, отметив, что иные сведения в соответствии с законодательством не подлежат разглашению.
Экс-чиновник был назначен на должность руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области в июле 2025 года.
Ранее он возглавлял управление сельского хозяйства Северо-Казахстанской области. Также занимал должности акима Мамлютского и Айыртауского районов.
Напомним, что в Павлодаре страдающий игровой зависимостью сотрудник исправительного учреждения осужден за коррупцию.
01.05.2026, 08:59 298816
Что ждет казахстанцев в мае
Рассказать друзьям
Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в мае 2026 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Казахстанцев в мае ждет 14 выходных
В мае 2026 года казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 14 выходных и 17 рабочих дней, при шестидневной рабочей неделе - 9 выходных и 22 рабочих дня.
1 мая в Казахстане отмечается День единства народа Казахстана. В этом году он выпадает на пятницу, поэтому работающие пять дней в неделю казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд.
7 мая, четверг, будет выходным днем в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
9 мая отмечается День Победы. Так как праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 11 мая.
Напомним, в этом году отмечается 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Казахстан внес значительный вклад в Победу. На фронт были мобилизованы более 1,2 млн человек. Сотни тысяч казахстанцев проявили героизм на полях сражений, свыше 500 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Республика также сыграла важную роль в тылу: в Казахстан были эвакуированы сотни предприятий, которые обеспечивали фронт оружием, техникой и продовольствием.
На 27 мая, среду, приходится первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю. Он будет выходным днем.
В Казахстане с 1 мая начнут контролировать оборот криптовалют
Законодательные изменения, формирующие полноценную регуляторную среду в сфере криптоиндустрии, вступают в силу.
С 1 мая 2026 года в Казахстане вводится системное регулирование оборота цифровых активов. Соответствующие законодательные поправки отражены в законе РК "О цифровых активах в Республике Казахстан". Сформирован целостный правовой режим обращения цифровых активов, обеспечено их функционирование в регулируемой среде", - сообщили в Национальном банке.
В рамках нового регулирования определены следующие виды цифровых активов:
1) необеспеченные цифровые активы (криптовалюты);
2) цифровые финансовые активы (ЦФА), включая:
- стейблкоины, обеспеченные деньгами;
- токенизированные реальные активы;
- цифровые формы традиционных финансовых инструментов.
Нацбанк осуществляет лицензирование, регулирование и надзор за оборотом цифровых активов, а также за деятельностью провайдеров услуг цифровых активов, функционирующих в юрисдикции Казахстана вне территории Международного финансового центра "Астана" (МФЦА). Регулирование оборота цифровых финансовых активов (за исключением стейблкоинов) осуществляется Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.
Казахстан перенаправит 260 тыс. тонн нефти из-за корректировки транзита по "Дружбе"
В Казахстане в мае 2026 года перераспределят 260 тыс. тонн экспортной нефти в связи с корректировкой графика транзита по системе "Дружба" в направлении Германии. Объемы будут направлены по альтернативным маршрутам через порт Усть-Луга и систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщили в Минэнерго РК.
Временный безвизовый режим для граждан Казахстана ввела Черногория
Казахстанцы на основании проездного документа, действительного с 1 мая до 1 октября текущего года, смогут выезжать, пересекать территорию и находиться в Черногории до 30 дней", - проинформировали в МИД.
Отмечается, что для более продолжительных поездок требуется оформление соответствующей визы.
Казахстанцы начнут получать уведомления по мобильным переводам
Банки в апреле передали в налоговые органы все данные по мобильным переводам физлиц. После их анализа и систематизации госорганы начнут рассылку уведомлений гражданам.
Напомним, согласно действующим критериям, под внимание налоговых органов попадают граждане, если денежные переводы поступают от 100 и более разных отправителей в течение трех последовательных месяцев на общую сумму свыше 1 020 000 тенге (12 минимальных заработных плат).
Запуск авиарейса Шымкент - Новосибирск
Авиакомпания SCAT с 19 мая открывает рейс из Шымкента в Новосибирск (Россия), сообщили в КГА.
Кроме того, по данным международного аэропорта Алматы, авиакомпания Eastar Jet возобновляет рейсы из Казахстана в Пусан. С 1 мая станет доступно авиасообщение по маршруту Алматы – Пусан. Рейсы будут выполнять два раза в неделю.
Общественные слушания по проекту застройки Кок Жайляу
Общественные слушания по проекту Almaty SuperSki на Кок Жайляу пройдут 26 мая в 09.00 во Дворце школьников в Алматы. Об этом сообщается на странице общественного движения Save_kok_zhailau в Instagram.
Almaty Superski - проект горнолыжного курорта, который затронет урочище Кок Жайляу и пик Кумбель с трассами общей протяженностью более 65 км. Стоит отметить, что споры вокруг данного проекта идут уже больше 10 лет. Общественники и экологи выступают против строительства курорта.
Между тем премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил ускорить реализацию проектов Алматинского горного кластера и Almaty Superski.
По данным правительства, комплексный план развития Алматинского горного кластера включает 73 мероприятия, 49 из которых предусмотрены к реализации в текущем году. На первом этапе ожидается модернизация Шымбулака и развитие зон ущелий Бутаковки и Кiмасар. Второй этап стартует с 2027 года и включает развитие курортов "Пионер" и Oi-Qaragai с их последующим объединением системой канатных дорог.
Отдельным элементом проекта станет единый вокзал, который будет ключевым транспортным узлом канатных дорог на курорты "Шымбулак", Almaty Superski и другие перспективные направления.
Аким Алматы Дархан Сатыбалды сообщил, что в рамках модернизации Шымбулака в мае текущего года стартует строительство первой канатной дороги из семи. Две новые линии планируется завершить до конца текущего года, что добавит более 5 км трасс (общая протяженность на сегодня - 18 км). Также на Шымбулаке будут модернизированы две канатные дороги.
По проекту Almaty Superski в текущем году предусмотрено строительство восьми мостов и водопропускных сооружений. В июне запланирован старт строительства автодороги протяженностью 6 км. Сети газоснабжения и канализации будут прокладываться одновременно с дорогой в 2027 году. В целом, по данным акимата города, инженерная инфраструктура и автодорога должны быть завершены к сентябрю 2027 года.
Казахстан продлевает запрет на вывоз бензина и дизтоплива
С 21 мая 2026 года по 21 ноября 2026 года продлевается запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом, в том числе в государства - члены Евразийского экономического союза. Одновременно сохраняются ограничения на вывоз нефтепродуктов железнодорожным транспортом легких дистиллятов. Меры направлены на обеспечение энергетической безопасности Казахстана и стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов.
Казахстан продлевает запрет на вывоз лома и отходов металлов
Запрет будет продлен с 1 мая на 6 месяцев.
Госвизиты и международные мероприятия в Казахстане
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 мая прибудет в Казахстан с государственным визитом. В ходе данного визита будет проведено заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.
Также в мае президент России Владимир Путин приедет в Казахстан с государственным визитом.
В Астане 28-29 мая пройдут заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко принять участие в мероприятиях.
На площадке V Евразийского экономического форума пройдут две тематических сессии, посвященные вопросам развития интеграции в сфере транспорта. Участники форума обсудят развитие транспорта в Евразии и его цифровизацию.
Основное единое национальное тестирование (ЕНТ) пройдет с 10 мая по 10 июля
Абитуриенты смогут сдать экзамен дважды и участвовать в конкурсе на гранты с наилучшим результатом. На участие подано около 240 тыс. заявлений, а с учетом двух попыток - более 446 тыс., сообщили в Миннауки и высшего образования РК.
Отмечается, что в текущем году 73% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 27% - на русском, 521 человек - на английском языке.
Наибольшее количество (17,9%) выбрали комбинацию предметов "Математика - Физика", 14,5% - "Биология - Химия", 12,4% - "Творческий экзамен".
Завершение учебного года в школах Казахстана
Напомним, четвертая четверть в школах Казахстана закончится 25 мая.
По данным Минпросвещения РК, не допускается проведение выпускных вечеров вне организаций образования. Церемония вручения аттестатов проводится исключительно в зданиях организаций образования. Строго запрещается сбор денежных средств и иных материальных ценностей с обучающихся, их родителей или законных представителей.
В Казахстане прием документов в 1-й класс начнется 27 мая
Он продлится до 31 августа.
Казахстанцев будут заранее предупреждать о фонограмме на концертах
Согласно обновленным требованиям, организаторы зрелищных и культурно-массовых мероприятий, а также творческие коллективы и исполнители должны информировать публику о применении фонограммы. Это касается как живых выступлений, так и телевизионных записей и мероприятий, проводимых на неподготовленных площадках.
Информация о фонограмме теперь должна размещаться на афишах, наружной рекламе, в местах продажи билетов и в средствах массовой информации. Кроме того, сведения должны указываться и в описании услуг, если речь идет о развлекательных выступлениях.
Электронный паспорт перевозки внедряют на границе в Казахстане
С 1 мая 2026 года на автомобильном пункте пропуска "НурЖолы" запускается цифровой паспорт перевозки на платформе Smart Cargo.
Как сообщили в Министерстве транспорта РК, новый сервис призван сократить время прохождения границы и упростить процедуры для участников перевозок. Цифровой паспорт представляет собой электронный документ в мобильном приложении, который сопровождает груз на всем маршруте. Он заменяет бумажный "обходной лист" и избавляет водителей от необходимости предъявлять комплект документов на каждом посту. Вместо этого используется QR-код, а грузоотправители, перевозчики и получатели получают доступ к информации о перевозке в режиме реального времени через личный кабинет.
На первом этапе сервис будет использоваться на добровольной основе. Подробная информация и инструкция по подключению доступны на платформе Smart Cargo.
2 мая 2026 года в области Жетысу пройдет фестиваль цветения яблони Сиверса
Мероприятие пройдет у подножия Жетісу Алатау на территории Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка, сообщили в Комитете индустрии туризма.
В период цветения яблони Сиверса - прародительницы всех современных сортов яблок - горные склоны окрашиваются в бело-розовые тона, формируя уникальные природные пейзажи и создавая условия для развития экологического туризма.
Программа фестиваля включает панорамные прогулки по цветущим садам, художественный конкурс в формате пленэра, культурно-развлекательные мероприятия с участием артистов, национальные спортивные игры, а также выставки ремесленников и мастер-классы.
30.04.2026, 14:46 372281
В Алматы официально открылся первый в Казахстане крематорий
Фото: Kazakhstan Today
Рассказать друзьям
Алматы. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Алматы состоялась официальная презентация первого в республике крематория. Новый объект городской инфраструктуры передан на баланс КГП на ПХВ "Городское патологоанатомическое бюро" управления общественного здравоохранения и внедряется как дополнительная добровольная альтернатива традиционному захоронению.
Комплекс оснащен современным оборудованием чешского производства. В распоряжении службы находятся две кремационные печи с двухкамерной технологией сжигания и многоступенчатой системой очистки, что обеспечивает полное соответствие экологическим требованиям и отсутствие видимых выбросов. Процесс кремации проходит при температуре от 800 до 1100 градусов Цельсия. По официальным данным, при полной загрузке одна печь способна проводить до 8 кремаций в сутки, при этом средняя продолжительность одной процедуры составляет около двух часов. Особенностью технологического процесса является длительный период подготовки оборудования: розжиг печей до достижения рабочей температуры занимает до 35 часов.
Здание также оборудовано холодильными установками на 48 мест, где тела могут храниться сроком до одного месяца. Стоимость услуги утверждена в размере 240 000 тенге. Процедура строго регламентирована и проводится при наличии полного пакета документов, включая прижизненное согласие гражданина либо нотариально заверенное волеизъявление родственников. Инфраструктура объекта включает залы для прощальных церемоний, а также возможность наблюдения за процессом из специально оборудованного помещения.
Прах выдается близким в специальной герметичной маркированной капсуле, которая может храниться в крематории до одного месяца. Также предусмотрена возможность заключения договора на хранение капсулы сроком до одного года. При этом сама урна классифицируется как предмет ритуальных услуг и приобретается родственниками отдельно. В настоящий момент использование помещений комплекса для коммерческой реализации ритуальной продукции не предусмотрено; определение оператора, который будет оказывать сопутствующие услуги на прилегающей территории, будет произведено позже по результатам государственного тендера.
Запуск объекта является шагом к развитию современной системы ритуальных услуг. При этом, согласно действующему законодательству, развеивание праха запрещено; его необходимо либо захоронить в землю на действующих кладбищах, либо поместить в колумбарий, строительство которого запланировано как следующий этап развития проекта.
Хотя официальный запуск объекта и презентация для СМИ состоялись сегодня, 30 апреля, полноценный прием заявок от населения и начало операционной деятельности крематория запланированы на первую декаду мая. К этому моменту завершатся все пусконаладочные циклы, требующие длительного прогрева оборудования. Стоит отметить, что весь персонал комплекса уже прошел специализированное обучение за рубежом, а установленная многоступенчатая система фильтрации дымовых газов гарантирует полное отсутствие запаха и видимых выбросов, что делает работу предприятия экологически безопасным для близлежащих районов.
Ранее крематорий Алматы передали на баланс акимата.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
05.05.2026, 08:58Подтопление терминала: аэропорт Алматы привлекли к ответственности 05.05.2026, 09:2613546Взрыв произошел на заводе в Усть-Каменогорске 05.05.2026, 09:5511541ЧП на "Казцинке": пожар локализован, есть пострадавшие 05.05.2026, 10:348576В критической "красной" зоне остаются пять теплоэлектроцентралей в Казахстане 05.05.2026, 11:154251В Алматы продемонстрировали работу кинологической службы МВД 28.04.2026, 20:09897291Демонтируют ли развлекательный комплекс среди кладбищ: акимат рассматривает вопрос 28.04.2026, 17:22508746Аудит выявил нарушения на сотни миллионов при строительстве школ в Акмолинской области 28.04.2026, 14:30468761Сбои в перевыпуске удостоверения онлайн: в Минцифры назвали причину 28.04.2026, 13:01403916Повысят ли тарифы на комуслуги в Казахстане 29.04.2026, 20:50390026Ложная урбанизация в Казахстане: почему рост городов не успевает за экономикой 28.04.2026, 20:09897291Демонтируют ли развлекательный комплекс среди кладбищ: акимат рассматривает вопрос 28.04.2026, 17:22508746Аудит выявил нарушения на сотни миллионов при строительстве школ в Акмолинской области 09.04.2026, 13:59502491ЕАБР запустил платформу Цифровая Академия для развития человеческого капитала в Евразийском регионе 23.04.2026, 18:06484946Объем торговли между Казахстаном и Россией составил $27,4 млрд 24.04.2026, 18:20483131Казахстан и Оман договорились об инвестиционном сотрудничестве
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?