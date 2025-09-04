Когда в Казахстане начнут штрафовать электросамокатчиков, ответили в МВД

Рассказать друзьям

Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Штрафовать водителей электросамокатов в Казахстане смогут только после принятия соответствующих законов, сообщил в кулуарах мажилиса министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов.





Глава МВД напомнил, что с 2023 года в Казахстане действует закон, согласно которому электросамокаты признаны транспортным средством. В соответствии с принятыми нормами скорость движения электросамокатов по тротуару не должна превышать 6 километров в час. Но на деле это требование зачастую нарушается.





Министр пояснил, что отсутствие инфраструктуры и возможности отслеживать скорость не позволяет применять закон на практике.





Все эти вопросы обсуждаются с депутатами. Принятие норм и соответствующих законов позволит фиксировать нарушения скоростного режима электросамокатчиками.





У нас для этого все инструменты есть. Но прежде чем фиксировать, нужны законы", - сказал министр.





Напомним, житель Алматы запустил петицию о запрете езды электросамокатов по тротуарам.





Тротуары, пешеходные зоны, скверы и парки предназначены исключительно для безопасного движения пешеходов, но сегодня они искусственно превращены в зоны повышенного риска. Хаотичное движение этих средств создает условия, при которых каждый выход из дома может закончиться серьезными травмами, а их беспорядочная парковка препятствует нормальному передвижению пешеходов", - считает автор петиции.





На днях в Алматы произошел инцидент: самокат с двумя подростками на высокой скорости врезался в коляску с младенцем. К счастью, ребенок не пострадал. Подростки и их законные представители привлечены к ответственности.