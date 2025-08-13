Положения об упущенной выгоде и счета за неоказанные услуги: в Алматинской области нашли признаки нарушений у газовой компании

В преддверии начала учебного года горожане опасаются пробок на дорогах и переполненного общественного транспорта в часы пик

Фото: Кадр из видео/TikTok/arulixmn

Алматы. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях алматинцы выкладывают видео с переполненными остановками, толпами в автобусах, метро и других общественных местах, показывая, как выглядит город в часы пик, сообщает Tengrinews.kz





В соцсетях жители Алматы делятся видеороликами столпотворений в общественных местах. В преддверии начала учебного года горожане опасаются пробок на дорогах и переполненного общественного транспорта в часы пик. Некоторые обращаются к абитуриентам с просьбой пересмотреть свой выбор и поехать получать образование в другой город.









Не приезжайте, пожалуйста", "Вам больше учиться негде? Почему вы все сюда едете?", "Обожаю лето в Алматы, когда вас всех нет", "Лишний раз подумайте о поступлении в Астану! Там город чище, воздух лучше и квартиры дешевле для вас", "Ой, вот давайте не надо. Нормально же сейчас", - пишут пользователи соцсетей в комментариях.









На начало учебного 2024/2025 года в Алматы обучалось 202 тысячи студентов. Для сравнения: в Астане - 86,1 тысячи, в Шымкенте - 83,6 тысячи. Меньше всего студентов в области Ұлытау - всего 1,4 тысячи. При этом количество студентов в Алматы растет: в 2023 году их было 186,6 тысячи, а в 2022-м - 172,2 тысячи, информирует издание со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.





Отметим, что у жителей Алматы вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п. А беспорядочная уплотнительная застройка города несет высокие риски инфраструктурного коллапса. Инженерные коммунальные сети не выдерживают нагрузки.





После начала бурного строительства появились проблемы, а именно высокая плотность населения на небольшом участке в квадрате улиц Розыбакиева - Брауна - Радостовца -Могилевской; отсутствие достаточного количества объектов социального назначения в шаговой доступности; перегруженная инженерная инфраструктура и пробки", - рассказала Саида Примкулова, проживающая близ торгового центра "Мега".





По ее словам, застройщики обещали обустроить сквер. Однако назначение земли изменили, и теперь там будут возводить жилые комплексы. Зеленые территории вместо снесенных домов хотят видеть и жители микрорайона Самал-2. Там уже несколько лет идет война за участки.





Мы понимаем, что город - это живой организм и ему нужно расти. Однако непонятно, почему этот рост должен представлять угрозу и дискомфорт", - говорит председатель общественного фонда "Защитим Алматы" Салтанат Ташимова.





Напомним, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.




