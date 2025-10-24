Сегодня в мире отмечают День снежного барса

В Казахстане редкий хищник обитает на территории 9 особо охраняемых национальных парков и заповедников

Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира

Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня во всем мире отмечают Международный день снежного барса, символа горных экосистем и дикой природы Центральной Азии, - Сегодня во всем мире отмечают Международный день снежного барса, символа горных экосистем и дикой природы Центральной Азии, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.





Этот день был учрежден в 2013 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы.





Снежный барс - один из самых красивых и загадочных хищников на нашей планете. Он внесен в Красную книгу Казахстана. Согласно последним учетным данным, в нашей стране обитает примерно от 152 до 189 снежных барсов. Этот показатель свидетельствует о стабильности популяции, однако подчеркивает и актуальность продолжения системных мер по сохранению этого вида", - говорится в сообщении ведомства.





В Казахстане редкий хищник обитает на территории 9 особо охраняемых национальных парков и заповедников. Они играют важную роль в сохранении экосистем, которые служат основой для жизни снежного барса и других редких видов растений и животных.





В ведомстве также сообщили, что к Международному дню снежного барса подготовлен уникальный видеоматериал, снятый с помощью фотоловушек.





Видеозаписи демонстрируют снежного барса, свободно живущего в своей естественной среде обитания", - сообщили в комитете.