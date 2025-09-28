Сильные дожди и похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане

Фото: Kaspi.kz

Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Фейковые онлайн-магазины - не редкость. Такие мошенники принимают оплату за свои "товары", но на самом деле ничего не высылают покупателям. В этом тексте рассказываем о том, как их вовремя распознать и уберечь свои деньги.





Есть ли какие-то "красные флаги" у онлайн-магазинов?





Да. Не стоит доверять магазинам, которые:





• Просят оплатить товар переводом на карту физического лица, через неизвестные сервисы или сомнительные ноунейм банки;





• Используют не настоящие фото товара - например, очевидно, что, изображения созданы с помощью нейросетей, или такие же снимки встречаются и на других сайтах.





• На страничке нет отзывов на товары, или же все без исключения положительные.





Эти признаки не гарантируют того, что перед вами мошенники. Однако, если вы заметили один или не только из них, лучше проявить осторожность.





Я заметил эти "красные флаги", но товар мне очень нравится. Как быть?





Во-первых, никогда не поддавайтесь на уговоры перевести оплату на карту физического лица. Такой перевод, с юридической точки зрения, никак не доказывает покупку чего-либо. Если продавец вас обманет, доказать вы это не сможете. ( https://digitalbusiness.kz/2025-09-03/mobilnie-perevodi-v-kazahstane-chto-nuzhno-znat-v-2025-godu/





Не переводите деньги на сомнительные онлайн-кошельки, не переходите по неизвестным ссылкам, якобы для оплаты. Ни в коем случае не оставляйте данные своей карты на сторонних сайтах.





В-вторых, наберите название магазина в поисковике. Если это мошенники, то вероятно, в Сети найдутся жалобы от обманутых покупателей.





Меня просят внести предоплату. Что делать?





Если нужно внести предоплату, то попросите продавца выставить вам счет в мобильном приложении банка.





Ни в коем случае не переводите оплату товаров или услуг на карту физического лица.





Но разве банк не сможет просто отозвать мой перевод?





Нет. По закону банк не имеет права отзывать переводы без ведома получателя. ( https://ekdp.kz/ru/articles/kak-vernut-oshibochno-perevedennye-dengi





А где покупать точно безопасно?





Надежнее всего - в магазинах с хорошей репутацией. Также, если продавец без каких-либо задержек и условий выставляет вам счет на оплату в официальном банковском приложении и озвучивает сроки доставки - бояться нечего.





В рамках кампании "Kaspi.kz против мошенников" недавно опубликовали новое видео В нем как раз показывают, как работает схема с лже-продавцами.









Напомним, что Kaspi.kz при поддержке Агентства по развитию и регулированию финансового рынка снял целую серию видеороликов о самых распространенных схемах мошенничества, чтобы люди знали, как не стать жертвой обмана. Новые видео выходят каждые две недели на официальном YouТube-канале Kaspi.kz.